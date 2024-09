Principaux points à retenir Astro Bot regorge de caméos, avec 160 robots habillés en personnages de titres PlayStation, dont beaucoup sont basés sur des personnages classiques.

Le réalisateur Nicolas Doucet espère que le jeu et ces caméos inspireront la « jeune génération » à essayer pour la première fois les titres classiques de PlayStation.

Alors, pour faire plaisir à Doucet et moi, allez jouer à Ape Escape dès maintenant.







Astro Bot regorge de caméos. Sur les 300 robots que vous pouvez sauver, 160 d’entre eux sont déguisés en personnages d’autres titres PlayStation, allant des grands classiques modernes comme God of War, Horizon et Uncharted, aux classiques plus obscurs et oubliés comme Sly Cooper, Ape Escape, Gravity Rush et Alundra.

Il est compréhensible que la découverte de personnages issus de ces titres moins connus ait inspiré de nombreux joueurs à rejouer à certains des jeux classiques de l’histoire de la célèbre PlayStation. En ce sens, Astro Bot a accompli l’un des principaux objectifs que le réalisateur Nicolas Doucet espérait avant la sortie du jeu, mais il espère également qu’il incitera de nouveaux joueurs à essayer les titres classiques de la PlayStation pour la première fois.





Dans une vidéo des coulisses (Merci GamesRadar) discutant de la façon dont l’idée des nombreux caméos d’Astro Bot est née (que vous pouvez trouver ci-dessous), Doucet explique qu’il espère que les « jeunes générations » joueront à Astro Bot, verront les caméos des mascottes vétérans de PlayStation et « seront inspirées pour aller voir ces anciens jeux pour les essayer réellement. »





Le réalisateur d’Astro Bot espère que cela inspirera les « jeunes générations » à jouer aux classiques

Pour ceux qui ont déjà joué à Astro Bot, il peut être très difficile de ne pas dresser une liste de tous les titres PlayStation auxquels vous souhaitez rejouer ou jouer pour la première fois. Les niveaux complets basés sur Ape Escape et LocoRoco font un travail formidable pour vous donner envie de jouer à ces anciens jeux, et certains des caméos les plus obscurs restent suffisamment vagues pour que vous ayez envie de les rechercher sur Google et de voir de quoi ils proviennent réellement.





Astro Bot n’a même pas fini d’ajouter des caméos au jeu, car il a déjà été annoncé que des essais gratuits seront ajoutés en tant que DLC à l’avenir, ce qui ajoutera plus de robots VIP à collectionner. On spécule déjà que ces caméos incluront des personnages d’Assassin’s Creed, Worms, Stellar Blade, et plus encore. Mais ne vous attendez pas à voir apparaître Spider-Man ou Final Fantasy.