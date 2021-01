Danny Boyle dirige une nouvelle série télévisée sur les Sex Pistols – avec la star de Game of Thrones Maisie Williams.

Pistol sera une série limitée de six épisodes mettant également en vedette l’acteur de Babyteeth Toby Wallace et basée sur les mémoires du guitariste Steve Jones.

Boyle, dont les films précédents incluent Trainspotting, 28 Days Later et Slumdog Millionaire, servira également de producteur exécutif.

Il a dit: « Imaginez entrer dans le monde de The Crown et Downton Abbey avec vos copains et crier vos chansons et votre fureur face à tout ce qu’elles représentent.

«C’est le moment où la société et la culture britanniques ont changé pour toujours. C’est le point de détonation de la culture de rue britannique, où les jeunes gens ordinaires avaient la scène et exprimaient leur fureur, et leur mode et tout le monde devait regarder et écouter, et tout le monde les craignait. ou les ont suivis, les Sex Pistols.







(Image: Getty Images)



« En son centre se trouvait un jeune kleptomane charmant et analphabète – un héros pour l’époque – Steve Jones, qui est devenu, selon ses propres mots, le 94e plus grand guitariste de tous les temps. C’est ainsi qu’il y est arrivé. »

Wallace jouera Jones tandis que l’acteur de 1917 Anson Boon jouera John Lydon et Louis Partridge jouera Sid Vicious. Williams jouera le modèle punk Jordan.

Jacob Slater jouera le rôle de Paul Cook, Fabien Frankel jouera Glen Matlock, Dylan Llewellyn jouera le rôle de Wally Nightingale, tandis que Sydney Chandler jouera la star des Pretenders Chrissie Hynde et Emma Appleton jouera Nancy Spungen.

Créé par Craig Pearce et écrit par Pearce et Frank Cottrell Boyce, il sera basé sur le livre Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol.







(Image: Images SIPA USA / PA)



La série, commandée par le réseau américain FX, passe des quartiers du conseil de l’ouest de Londres à la célèbre boutique Kings Road SEX de Vivienne Westwood et Malcolm McLaren, à la controverse internationale qui a suivi la sortie de Never Mind The Bollocks et a cimenté le groupe, formé en 1975, comme l’un des groupes britanniques les plus notoires de tous les temps.

Les experts leur attribuent l’inspiration du mouvement punk rock, et le leader charismatique Lydon, connu sous le nom de Johnny Rotten, est devenu connu pour son comportement rauque.

Les Sex Pistols ont écrit des succès punk, notamment Anarchy In The UK et God Save The Queen, une interprétation subversive de l’hymne national qui a été interdit par la BBC et a atteint la première place du classement NME du Royaume-Uni, mais est apparu au deuxième rang du classement officiel du Royaume-Uni. des singles, ce qui a conduit à des accusations selon lesquelles la chanson a été délibérément maintenue hors de la première place.

Pour la seule fois dans l’histoire de la carte, la piste a été répertoriée comme un blanc, pour éviter d’offenser la monarchie.

Vicious, qui a remplacé Matlock dans le groupe, est mort d’une overdose d’héroïne en 1979, après avoir été libéré sous caution pour le meurtre présumé de la petite amie Spungen.







(Image: Getty Images)



Leur relation est dramatisée dans le film de 1986 Sid And Nancy, avec Gary Oldman.

Nick Grad, président de la programmation originale chez FX Entertainment, a déclaré: «C’est formidable d’être de retour en affaires avec Danny Boyle, un artiste exceptionnel responsable de tant de grands longs métrages et séries télévisées.

« Steve Jones a été au centre de la tempête qui a secoué l’establishment rock et nous sommes ravis que Danny et le reste de l’équipe de création racontent son histoire en tant que membre de l’un des groupes les plus connus de la musique – les Sex Pistols. »

Le spectacle devrait commencer la production le 7 mars.