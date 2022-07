Le réalisateur d’action de Gadar, Tinu Verma, révèle qu’il a “giflé” Kapil Sharma, l’a jeté hors du plateau de tournage, savez pourquoi

Auparavant, Kapil Sharma a déclaré qu’il avait un petit rôle dans Gadar de Sunny Deol, et même si la scène dans laquelle il est apparu n’a pas fait le montage final, Kapil a toujours de bons souvenirs d’être sur le plateau. Le réalisateur d’action du film, Tinu Verma, a raconté comment il était assez mécontent de Kapil ce jour-là et l’a jeté hors du plateau lors d’une récente conversation avec l’acteur vétéran Mukesh Khanna.

Tinu a révélé que lors du tournage, une foule importante était là et que tout le monde a été invité à se précipiter en direction du train. Quand il a fait signe à tout le monde de partir, tout le monde a couru dans la direction du train sauf Kapil, qui courait dans l’autre sens. Tinu appela le jeune homme et lui donna des instructions.

“Teri vajah se un autre coup de hua hai (Nous faisons une prise de plus à cause de vous) », se souvient Tinu.

Quand ils ont recommencé à bouger, Tinu a dit qu’il était concentré sur Kapil. Une fois de plus, Kapil repartit dans l’autre sens.

Tinou a dit : «Maine camera chhoda aur main uss bade ke paas bhaaga. Aur jaise hi pakda, phaaad (fait un geste de gifle), ek kaan ke neeche diye aur maine bola isko bahar nikaalo. (J’ai posé la caméra et j’ai couru vers lui. Au moment où je l’ai attrapé, je l’ai giflé.) Jetez-le hors du plateau.

Kapil a raconté cet incident et a révélé qu’il était allé dans la direction opposée parce qu’il voulait se démarquer lorsque Sunny Deol avait fait une apparition plus tôt dans son émission. C’était le seul moyen auquel il pouvait penser pour se démarquer de la foule car il était certain qu’il serait perdu dans la mer de gens. Lorsque Sunny a découvert que Kapil était dans son film, il a été assez surpris.