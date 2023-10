Le réalisateur croyant David Gordon Green

Après avoir abordé le Halloween universdirecteur David Gordon Green a pour objectif de ré-imaginer L’Exorciste pour une nouvelle génération avec L’Exorciste : croyant.

Spoilers de la semaine | 3 juin

io9 s’est entretenu avec Green pour discuter du film avec lui et son collaborateur Danny McBride (2018 Halloween franchise) co-créée, le cinéaste prenant les rênes d’un projet de trois films Exorciste série pour Universal. Dans le premier film, Croyant, nous rencontrons Victor Fielding (Leslie Odom Jr.), un veuf qui élève sa fille adolescente Angela (Lidya Jewett). Après s’être perdue dans les bois avec son amie Katherine (Olivia Marcum), les parents de Victor et Katherine (Jennifer Nettles et Norbert Leo Butz) endurent l’inimaginable lorsque leurs enfants reviennent possédés par une force démoniaque familière. Ensemble, ils font appel à des personnalités religieuses et font intervenir L’ExorcisteChris MacNeil (Ellen Burstyn) pour son aide qui sauve les âmes.

Sabina Graves, io9 : Félicitations pour le film. Pour commencer, je veux le reprendre. Parlons de votre première expérience de l’original Exorciste film. Quel âge aviez-vous et ce premier visionnage vous a-t-il affecté comme tant d’autres ? J’ai certainement été traumatisé.

Vert: J’avais 14 ans et j’étais dans une bibliothèque publique. Mes parents étaient très stricts en grandissant et ils n’aimaient pas que je regarde des films coquins, mais je voulais vraiment voir [The Exorcist]. J’avais eu une mauvaise expérience en voyant le premier Halloween-J’avais été un peu traumatisé par ce film et je voulais approfondir encore plus son attrait. [when tackling Halloween (2018)]. Ils avaient une copie VHS [of The Exorcist at] la bibliothèque publique, alors je m’asseyais dans une cabine avec des écouteurs et je le regardais. Je l’ai probablement regardé par tranches de 20 ou 30 minutes. Je sais que je ne l’ai pas regardé en entier d’un coup, alors je l’ai regardé en morceaux sur plusieurs jours.

J’étais étudiant dans une école jésuite cette année-là, et tout cela a donc en quelque sorte alimenté les questions que je me posais en tant que jeune cinéphile curieux et sceptique quant au monde, à son fonctionnement et à ce qui existe. Tout cela s’inscrit dans une machine qui a vraiment, vraiment déclenché quelque chose en moi. J’avais vu de nombreux films d’horreur, mais celui-ci ressemblait presque à un documentaire. C’était vraiment authentique. Et je pense que, vous savez, en savoir plus maintenant sur le processus et comment [director William] Friedkin a abordé ce film en se disant : « Si cela devait vraiment se produire, comment cela se déroulerait-il ? » Il me semblait donc important d’apporter une authenticité clinique à cela. Nous avons pris cette idée et l’avons traduite dans notre film où les prêtres jouent les prêtres – les prêtres haïtiens au début sont les prêtres haïtiens – et [actual] les médecins examinent les filles. Ce sont tous des professionnels de la santé, les ambulanciers paramédicaux qui se présentent à la fin, ce sont tous des ambulanciers. C’est donc vraiment amusant pour moi d’essayer d’apporter une partie de cette authenticité inspirée par l’approche de Friedkin.

io9 : Comment se sont déroulées les conversations avec le co-créateur de l’histoire, Danny McBride, lorsque vous avez lancé ce concept ? Et pour en revenir à votre expérience en tant que jeune de 14 ans, avez-vous ramené ces questions sur le tapis dans ce genre d’arène sur la façon dont vous allez aborder L’Exorciste : croyant?

Vert: Je me souviens d’être assis dans mon bureau avec Danny et… donc c’est drôle parce qu’à l’étage nous avons une chambre d’écrivain pour Pierres précieuses justes. Tout le monde se moque et nous sommes en bas dans la salle de montage pour nous demander si cela va être quelque chose dans lequel nous voulons vraiment mordre à pleines dents. Nous vivons en Caroline du Sud, et le rythme de tout est un peu différent, du cinéma à la religion. La perspective des cultures est également un peu différente. J’ai vécu dans le Sud toute ma vie et j’ai eu l’idée d’apporter une perspective baptiste, une perspective athée, une perspective de travail racine, ce qui est beaucoup plus courant dans mon quartier. Danny et moi étions vraiment enthousiasmés par cette perspective interconfessionnelle que nous pourrions ajouter pour le distinguer de tant d’autres films d’exorcisme.

io9 : Bien sûr. Je les ai appelés en plaisantant Vengeurs de la religion.

Vert: Oui exactement. Je me crois, il y a eu quelques-unes de ces conversations également en production. Ouais, alignez-les.

io9 : A la fin de la dernière saison de Les pierres précieuses justes nous avons vu des choses apocalyptiques se produire. Est-ce que cela s’est produit au même moment où vous conceptualisiez vraiment cela ? Parce que cela va de pair en quelque sorte tangentiellement.

Vert: Il y a un chevauchement. Ce que nous essayons de faire dans les deux cas [stories] Ce qui concerne la religion, c’est de s’assurer que nous l’abordons de manière conversationnelle, de sorte que quelle que soit votre foi, si vous regardez notre forme de divertissement, vous ne soyez pas offensé par notre point de vue. Nous essayons de créer des plateformes de conversation, en essayant de les rendre respectueuses de toutes les confessions. Et avec Exorcistenous devons améliorer cela et en faire la première ligne de nos thèmes.

Image: Images universelles

io9 : Ouais, c’est incroyable. Comment c’était de travailler avec [The Exorcist star] Ellen Burstyn? Je suis vraiment intrigué par l’idée de ramener un acteur du film original et de l’implanter dans cette nouvelle histoire.

Vert: C’est tellement drôle, j’ai eu cette conversation très similaire avec Jamie Lee Curtis quand nous essayions de convaincre un sceptique de [re-join] le Halloween la franchise. Comment pouvons-nous approcher Ellen et en faire une occasion pour elle de poser des questions ? À quoi aurait ressemblé Chris MacNeil pendant 50 ans après les événements de Georgetown ? Elle se réveille le lendemain et elle est en train de traiter quelque chose. Les hypothèses nous ont vraiment inspirés à nous mettre au travail et à collaborer avec elle, et à créer quelque chose qui se rapporte à Ellen et à son parcours extraordinaire au cours des 50 dernières années. J’ai essayé de trouver des parallèles que Chris MacNeil aurait pu avoir et qui semblaient pertinents pour apporter une authenticité à ce personnage.

io9 : Oui, et j’adore les nouveaux arrivants. Leslie Odom Jr. est incroyable. Et sa relation avec Angela et même les autres parents avec Katherine – on ressent vraiment pour ces familles alors que leurs enfants vivent cette expérience déchirante. Comment était-ce de créer cette énergie d’ensemble et de famille, qui est au cœur des thématiques du film, mais aussi d’aborder ce qui fait L’Exorciste terrifiant, quand ces démons prennent le contrôle total de ces enfants personnages ?

Vert: En travaillant avec Leslie Odom, Jr., il essaie toujours de parfaire la vérité. Il essaie toujours de trouver ce que le personnage ferait et dirait réellement. Offrir ce genre d’opportunités nous aide tous à découvrir la vérité et à essayer de réaliser un film honnête et authentique. Son personnage de la première partie du film est une sorte d’île et isolé et il a perdu la foi. Et ainsi [we’re] essayer de donner vie à ce personnage. En même temps, nous avons une autre famille qui a une communauté, une congrégation dans l’église qu’elle fréquente. [Katherine’s parents] Tony et Miranda s’entendent. Et puis, alors que le conflit entre ces deux filles rapproche ces familles, rassemble cette communauté. C’est à ce moment-là que cette unité, cette énergie communautaire commence à devenir notre moteur et à être réelle. C’est à ce moment-là que nous avons vraiment une chance de savoir ce que nous sommes censés faire lorsque nous travaillons ensemble.

Image: Images universelles

io9 : Juste pour aborder un peu les éléments d’horreur avec les fluides de projectiles et tout ça… comment c’était technologiquement de relever la barre avec ça dans ce film par rapport à ce que nous avons vu précédemment – vous savez, les trucs amusants ?

Vert: J’essaie de ne pas trop faire de comparaison avec le film original ou les films intermédiaires, car c’est impossible une fois que l’on commence à se conformer aux normes des autres. Nous voulions simplement investir personnellement dans quelque chose que nous pensions fidèle à l’histoire. Donc, si vous essayez de provoquer la peur, mais que vous n’avez pas le drame nécessaire pour lui donner du contenu, cela ne mènera nulle part. Et vous pouvez passer un moment amusant et effrayant. Mais si ce n’est pas le cas, si vous ne l’étayez pas avec un récit intéressant, alors je me perds un peu personnellement. Une partie de cela était donc intégrée de manière inhérente et organique à l’histoire que nous racontions. Et d’autres fois, nous pensions : « Eh bien, voici un moment où nous venons d’assister à trois conversations d’affilée. Peut-être que nous devons injecter un peu d’adrénaline ici pour faire battre le cœur de tout le monde et passer à la séquence suivante.

io9 : J’ai adoré la séquence du tunnel caché dans la forêt où les filles faisaient leur petite séance, puis on voit les éclairs du démon au fur et à mesure que l’histoire se déroule avec ce qui s’est réellement passé là-bas.

Vert: C’est donc un exemple parfait : il n’y a jamais eu de tunnel dans le script. Nous sommes sur place et nous faisons une randonnée à travers les bois, puis nous trouvons ce tunnel et nous nous disons : « C’est un endroit terrifiant. Descendons dans le tunnel. Cela a commencé à devenir : « Oh, c’est peut-être ici qu’ils le font. » Et donc le processus que j’ai est très ludique à cet égard ; nous faisons beaucoup de détours. Même si le scénario nous semble parfait, lorsque nous sommes sur le point de passer à la production, nous trouvons toujours ces opportunités sur le plateau et sur le moment. Ce tunnel était si grand que nous avons ensuite voulu l’améliorer et y filmer davantage. Mais c’était assez toxique là-bas, alors nous l’avons simplement reconstruit sur scène, puis nous avons fait descendre les filles et avons fait toute cette séquence là-bas. Mais tout cela n’était qu’une partie du processus de découverte au sein du cinéma.

L’Exorciste : croyant ouvre le 6 octobre dans les salles.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.