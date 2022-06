Le réalisateur Colin Trevorrow réagit aux critiques de T-Rex dans le film de Chris Pratt

Samedi, le réalisateur Colin Trevorrow s’est rendu sur Twitter pour défendre son film Jurassic World: Dominion après qu’un Twiterrati ait affirmé que l’emblématique Tyrannosaurus rex n’obtenait aucun respect maintenant et était relativement « faible ».

Selon l’acteur Angel Rosario Jr, Trevorrow a fait « paraître faible » le puissant T-Rex. Cependant, selon la science, le Rex était censé être un « meilleur prédateur » contre son adversaire, un Giganotosaurus, a rapporté The Hollywood Reporter. « Hé… tu as fait paraître le Rex faible. Encore une fois. Allez maintenant ! C’est le visage de la franchise. Terrible. Le Giga aurait pu être fort, mais la science prouve que le Rex était un meilleur prédateur, et plus fort. Très déçu de votre utilisation de Rexy », a écrit Rosario.

Je comprends le sentiment. Il convient de noter que le T. Rex avait une durée de vie moyenne de 28 ans, donc notre Rexy serait proche de la fin de sa vie à Dominion. Même à cet âge, elle trouva la force de se relever et de venger sa propre mort, 65 millions d’années plus tard. Parfois, la vengeance prend du temps. https://t.co/rEw5pkWDSL – Colin Trevorrow (@colintrevorrow) 18 juin 2022

En réponse, le réalisateur a semblé « comprendre le sentiment » et a expliqué à Rosario pourquoi le T-Rex avait pris la force de « venger sa propre mort », a rapporté The Hollywood Reporter. S’adressant à Twitter, Trevorrow a écrit: « Je comprends ce sentiment. Il convient de noter que le T. Rex avait une durée de vie moyenne de 28 ans, donc notre Rexy serait proche de la fin de sa vie à Dominion. Même à cet âge, elle a trouvé la force se lever et venger sa propre mort, 65 millions d’années plus tard. Parfois, la vengeance prend du temps ».

Le récent film Jurassic World: Dominion de la franchise Jurassic Park a ouvert au numéro 1 au box-office. Dans le film, il a été montré que le Tyrannosaurus rex et un Therizinosaurus se sont unis pour tuer leur adversaire, un Giganotosaurus.

Selon The Hollywood Reporter, dans une bataille entre les dinosaures, il est apparu que le T-Rex aurait été tué. Cependant, dans un schéma jurassique classique, à la fin du film, les yeux du T-Rex s’ouvrent et il se précipite pour tuer le Giga dino.

Dirigé par Colin Trevorrow, Jurassic World: Dominion est le troisième film de la franchise Jurassic World qui a débuté en 2015. « Dominion » comprend les piliers, Chris Pratt et Bryce Callas Howard. Il ramène également les stars de Jurassic Park, l’adaptation de 1993 du roman de Michael Crichton qui a présenté pour la première fois au monde un parc dans lequel les dinosaures se déchaînent. De retour en action, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Sorti le 10 juin de cette année, « Dominion » a rapporté 58,7 millions de dollars sur plus de 4 000 sites pour un décompte national de 10 jours.