Le réalisateur Ayan Mukerji partage une version inédite de Kesariya, dit “il a supplié le casting de refaire le tournage”

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt avec Brahmastra Part One: Shiva est déjà devenu le film le plus rentable de 2022, et malgré un accueil critique mitigé, le film a été accepté par les masses.

Des mois avant la sortie du film, l’équipe Brahmastra a lancé la promotion avec la chanson romantique Kesariya. La voix d’Arijit Singh et la chimie du rôle principal ont joué un rôle énorme dans la création de la chanson. Les fans de #RaLia ont salué la chanson comme l’une des meilleures chansons romantiques de ces derniers temps. Cependant, la version originale de Kesariya est très différente de ce que les gens savent.

Vendredi, le réalisateur Ayan Mukerji a partagé Kesariya Dance Mix, une version inédite de la chanson, beaucoup plus groovy que l’original. La chanson originale a été tournée comme un numéro de danse, où Shiva et Isha profitent de l’ambiance de Varanasi, et ils ont dansé avec les habitants lors d’une célébration de type carnaval. Ayan a partagé la vidéo avec des anecdotes intéressantes et a déclaré qu’il devait demander à tout le monde, y compris le casting, de reprendre la chanson. Mukerji a déclaré qu’il était censé ne pas montrer cette version, mais maintenant, depuis que le film est devenu un succès, il a téléchargé la vidéo sous le nom de Kesariya Dance Mix.

Voici la version originale de Kesariya





Dans son message, Ayan a expliqué : “Alors… avant que Kesariya ne devienne la chanson que nous connaissons et aimons tous aujourd’hui, c’était… ça ! Une version plus dansante et plus groovy de la chanson ! Comme vous pouvez maintenant le voir, nous l’avons même tournée. Puis j’ai réalisé que le film avait besoin d’une version plus romantique de la chanson, la vraie version de Kesariya a été créée, j’ai supplié et convaincu tout le monde de le refaire… et je pensais que nous ne montrerions jamais à personne cette version antérieure de Kesariya… Mais maintenant – Notre film a vraiment fait eh bien, la saison des fêtes est à nos portes, et même si cette version de la chanson n’était pas adaptée au film… c’est toujours très amusant et nous l’aimons tous ! Nous pensons donc nous amuser et la sortir ce week-end avec la vidéo que nous avons tournée ! (Allons-nous ? !!!) Appelons-la… KESARIYA… DANCE MIX ! »

Brahmastra Part One : Shiva est sorti en salles le 9 septembre.