Le réalisateur au chômage de « Devil May Cry » est désormais un YouTuber

Dans la première vidéo de Hideki Kamiya pour sa nouvelle chaîne YouTube, l’homme qui a aidé à réaliser des jeux marquants comme Bayonetta, Okami, Joe le Viewtifulet Le diable peut pleurer est vu sortant du siège de Platinum Games avec la boîte en carton de la marque récemment posée désactivé. Il porte un short et un bandana orange.

« Eh bien », a-t-il dit, selon les traductions CC de YouTube. « J’en ai fini (avec Platinum Games)… Je suis parti. J’ai passé à autre chose. J’en ai tellement fini avec ça. Dans cette vidéo, il dit qu’il est obligé de ne pas travailler dans l’industrie du jeu vidéo pendant un an, probablement en raison d’accords contractuels.

« Je m’appelle Hideki Kamiya, au chômage », a-t-il ajouté. « Je suis au chômage. Veuillez vous abonner.

Demandons à Kamiya ! – Pourquoi a-t-il démissionné ? Quels sont ses projets ? –

Le mois dernier, le co-fondateur et concepteur de jeux en chef de PlatinumGames annoncé il quitterait l’entreprise le Jeudi 12 octobre. Dans un tweeter, il a déclaré qu’il avait pris sa décision « après de nombreuses réflexions basées sur mes propres convictions et que ce n’était en aucun cas une décision facile à prendre… Je continuerai à créer à ma manière Hideki Kamiya. J’espère que vous garderez les yeux ouverts.

Sa première décision créative est apparemment de créer une chaîne YouTube. Dans sa première vidéo sur la chaîne, il a expliqué pourquoi il avait décidé de quitter Platinum. mais a finalement déclaré: « Je voulais suivre mes convictions en tant que créateur de jeux. » Kamiya est connu pour sa franchiseet il a déclaré qu’il envisagerait une nouvelle offre d’emploi pour tout ce qui dépasse 100 millions de yens, soit près de 670 000 dollars par an.

Au cours de l’année où il ne pourra pas travailler sur des jeux, Kamiya a déclaré qu’il continuerait à publier du contenu sur sa nouvelle chaîne, même si tout cela serait « complètement inutile pour créer des jeux… ce ne sera pas utile ». aider tous ceux qui souhaitent travailler dans l’industrie du jeu vidéo et offrir tout autre type d’expérience d’apprentissage. Sinon, il s’en prend au type de contenu qu’il envisage de créer et il a déclaré qu’il solliciterait des idées auprès des commentateurs de YouTube.

Kamiya a une longue histoire dans l’industrie du jeu vidéo qui remonte aux débuts de Capcom et à des titres comme Résident Evil 2. Chez Platinum, il a dirigé et supervisé le Bayonetta jeux et des favoris cultes comme Le Merveilleux 101. Il a déclaré aux téléspectateurs qu’il n’avait pas encore l’intention de prendre sa retraite et qu’il continuerait à travailler sur des jeux, bien qu’il ait qualifié de « conneries » les rumeurs selon lesquelles il ne quitterait pas Platinum.

C’est la norme une forme pour le game designer qui s’était bâti une certaine réputation sur Twitter pour son manque de retenue. Il était connu pour blocage de larges pans de lecteurs sur la plateforme pour publier des messages dans des langues autres que le japonais. Le dernier objectif de Le Merveilleux 101 Kickstarter en 2020 était « Kamiya débloque tout le monde ! » concernant le nombre massif d’utilisateurs Twitter bloqués.

Il a déclaré aux téléspectateurs qu’il se sentait « très reposé » après son départ et qu’il passait son temps à regarder la télévision et à regarder des films en streaming. Il prévoit également de faire un peu plus de cuisine, même si sa première tentative de préparation d’un simple curry a débordé de la marmite et « est devenue un énorme gâchis ».