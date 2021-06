Le réalisateur Ashutosh Gowariker RÉVÈLE s’il donnera les droits de remake de « Lagaan »

Alors que la vedette d’Aamir Khan ‘Lagaan’ termine ses 20 ans aujourd’hui (15 juin), nous avons parlé au réalisateur Ashutosh Gowariker qui, dans une conversation en roue libre avec DNA, a réfléchi à l’époque où le film a été nominé aux Oscars mais ne l’a malheureusement pas remporté. Il a également parlé des défis du casting, de la performance d’Aamir et s’il serait prêt à donner les droits du film à un cinéaste s’il voulait refaire ‘Lagaan’.

Voici quelques extraits :

Q. Cela fait 20 ans, le film a toujours beaucoup d’actualité et c’est l’un des premiers films à avoir placé l’Inde sur une carte mondiale. Quel regard portez-vous sur ce parcours aujourd’hui ?

R. Ce fut l’un des voyages les plus mémorables. Lorsque vous faites un film, vous vous interrogez sur l’investissement que vous avez fait, vous voulez ces retours, vous voulez le succès au box-office et vous voulez que le film soit apprécié. Mais qu’il continue à gagner une audience au fil des ans, jusqu’à ce jour, c’est quelque chose que nous n’imaginions pas. Je me sens très béni que le public se souvienne du film et qu’il soit présenté à la nouvelle génération. C’est, c’est une sensation agréable. C’est un triomphe pour toute l’équipe, pour s’être réunie pour créer une pièce mémorable.

Q. Si vous revenez dans le passé, comment repensez-vous à l’époque où Lagaan a été nominé pour les Oscars mais ne l’a pas remporté ?

A. Le public indien était, bien sûr, le public cible. Mais en raison de la nature du script et du monde, il y avait beaucoup d’éléments interculturels. De plus, avec l’arrivée d’Elizabeth et du capitaine Russell, comment les deux cultures essayaient de se rencontrer, quelque part, j’ai pensé que cela pouvait peut-être se croiser.

A l’Académie, la compétition est très rude quand on a 70 pays différents qui envoient leurs meilleurs films en représentation. Et quand nous envoyons nos films, nous ne pensons jamais à la concurrence que nous avons. Mais ce qui nous a vraiment valu une nomination, ce sont les thèmes que Lagaan avait – rencontrer l’impossible, l’esprit humain, la condition humaine, les opprimés, lutter contre l’oppresseur. Alors toutes ces choses ont sonné une cloche pour l’Académie. Nous étions très confiants de le faire, triste de ne pas l’avoir fait car même maintenant, quand je regarde en arrière, je pense que nous méritions de gagner car c’est un film spécial. Il y avait tellement de genres multiples – c’était un drame d’époque, un drame sportif, il s’agissait de la culture croisée, c’était aussi de la chanson et de la danse. Mais néanmoins, au moins nous avons eu cette nomination qui a mis le cinéma grand public hindi sur une carte mondiale.

Q. Avant de faire Lagaan, vous aviez travaillé avec Aamir Khan à Baazi, ce qui n’a pas bien marché au box-office. A-t-il fallu beaucoup de persuasion pour l’embarquer à bord de Lagaan ?

R. Oui, je dirais beaucoup convaincant en termes d’essayer de le convaincre du monde, du personnage, du thème. Un jour, il m’a dit très chaleureusement que « Ashutosh, tu devrais trouver quelque chose de plus commercial que ça ». Et j’ai senti que j’avais besoin de revenir en arrière après avoir pris en compte d’autres éléments. Je suis donc revenu en arrière et j’ai beaucoup plus amélioré le script. Il y a beaucoup d’autres pensées que j’ai eues, qui ont ensuite été intégrées au script. Et puis je lui ai raconté à nouveau le film et il l’a aimé. Il y a donc eu tout un processus pour le convaincre de monter à bord.

Q. Quelle est la seule chose que vous aimez dans la représentation du personnage de Bhuvan par Aamir Khan et la seule chose dont vous n’êtes pas satisfait ?

A. Il n’y a rien que je n’aime pas parce que je pense qu’Aamir l’a fait avec brio. Il y a tellement de nuances dedans. Bhuvan, à un certain niveau c’est un révolutionnaire, il veut se rebeller. Lorsque ce concept d’annulation d’impôt lui vient, il dit oui, parce qu’il veut en quelque sorte se rapporter à cette nature rebelle. Ensuite, sa nature amusante à essayer de convaincre tous les villageois, son côté romantique avec Gauri, sa relation avec sa mère, tous ces aspects étaient très différents et ils étaient très uniformément répartis dans le scénario. Et tous ensemble essayaient de créer le personnage de Bhuvan. Quand j’écrivais l’histoire, je savais qu’Aamir devait jouer ça, donc je structurais le personnage en fonction de lui. Pour moi, c’est une performance historique d’Aamir.

Q. Diriez-vous que Bhuvan était un féministe étant donné qu’il a été élevé par une mère célibataire qui lui a appris à traiter tout le monde sur un pied d’égalité ? Il n’avait pas non plus peur d’apprendre d’une femme, une femme de couleur aussi dans ce cas. Pouvez-vous y réfléchir ?

R. D’une certaine manière, je voulais que les femmes aient une contribution au film. Parce que le jeu de cricket lui-même est un jeu tellement centré sur les hommes, je voulais que les femmes y participent d’une manière ou d’une autre. Cela ne pouvait pas être juste un film dominé par les hommes. Et la seule façon dont j’ai pu trouver une contribution était de sa mère, de Gauri puis d’Elizabeth, qui essaie d’aider Bhuvan avec la connaissance du jeu. Et du point de vue de Gauri, c’était plus une force intérieure qu’elle donnait. Pour la mère, elle lui dit que tu me rappelles ton père, ton père était un rebelle, et il est probablement mort à cause de ça. Mais en même temps, elle dit va et suis ton cœur, fais ce que tu veux. Donc, j’ai pensé que ces trois femmes ont vraiment donné du pouvoir au Bhuvan. Donc, quand vous voyez le film, vous voyez un monde très dominé par les hommes, mais l’existence émotionnelle de Bhuvan, ce sont ces trois femmes.

Q. 20 ans plus tard, si un joueur de cricket essayait le rôle de Bhuvan, qui serait-ce ?

A. Bhuvan avait cette qualité. Il ne prend aucune décision émotive, sur l’impulsion. Il évaluera tout, il absorbera la situation puis prendra une décision. Donc, tout joueur de cricket qui a aujourd’hui cette qualité peut être Bhuvan. Plus tôt, je dirais Sachin (Tendulkar) ou (Mahendra Singh) Dhoni. Aujourd’hui, mon meilleur pari serait Virat (Kohli).

Q. Un personnage en particulier que vous avez eu des difficultés à lancer ?

A. Casting Bagha et Kachhra. Dans le cas de Bagha, nous avions besoin d’un acteur qui serait juste capable d’exprimer la force brute juste par sa présence, dans sa voix et exactement à l’opposé était Kachhra. Nous avons besoin de quelqu’un de très gentil, d’apparence absolument innocente, que vous savez, la personne est très faible mais cette personne a un miracle en lui, qui est son bras de bowling. Il s’agissait de deux parties très critiques et de nombreuses auditions se sont déroulées et différents acteurs ont été testés avant notre arrivée sur Amin Haji et Aditya Lakhia.

Q. Dans une récente interaction avec la presse, Aamir Khan a déclaré, et je suppose qu’il a également parlé en votre nom, qu’en tant que réalisateurs, vous donneriez tous les deux les droits des films si quelqu’un voulait le refaire ? Tes pensées?

R. Si quelqu’un d’autre va s’en sortir, je pense qu’il devrait aller de l’avant. Nous aimerions donner les droits. Mais avec un remake, ma pensée habituelle est, s’ils font à nouveau un grand film, ils seront toujours comparés à nous et on dira que le premier était un si beau film, le remake devait être bon », ou s’ils ne font pas un bon film, il sera à nouveau comparé et dit qu’ils l’ont ruiné. Donc, j’ai l’impression que le risque n’est pas sur nous. Nous aimerions voir comment une nouvelle équipe vient et refait Lagaan. Nous serons là en smoking à l’avant-première du film. »