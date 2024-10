Le réalisateur analyse le rebondissement et le potentiel « Smile 3 »

Attention : cet article contient des spoilers pour Sourire 2.

Juste au moment où vous pensiez que la fortune, la gloire et une tournée de retour à guichets fermés pourraient sauver la pop star Skye Riley (Naomi Scott) d’un sort sombre entre les mains… euh… plusieurs mâchoires de l’Entité Smile, détrompez-vous.

Hélas, le deuxième du scénariste-réalisateur Parker Finn Sourire Le film a coûté la vie à un autre personnage principal de la série de films en herbe. Tout comme Rose Cotter (Sosie Bacon) dans l’original de 2022, Skye ne survit pas à son horrible voyage à travers Sourire 2. Mais, au lieu de transmettre la malédiction héritée du Sourire à une autre personne comme Rose l’a fait, la mort horrible de Skye se déroule sur scène devant des milliers de personnes à l’intérieur du Madison Square Garden – qui se sont toutes rassemblées pour filmer son retour avec leur téléphone, diffusant leur la mort de l’idole pour des millions d’autres à regarder en ligne.

« Pour Skye, ce que je recherchais, c’était cette catharsis de son voyage qui se termine si horriblement, mais qui se termine, pour moi, exactement là où il devrait », explique Finn à Divertissement hebdomadaire. « J’avais l’impression que la chose la plus horrible que je pouvais faire était de l’avoir sur scène, finalement reprise par The Smile devant 20 000 fans hurlants. La question se pose de savoir si c’est diffusé en direct ? Jusqu’où cela pourrait-il aller ? Cela m’a semblé enivrant. J’ai adoré ce sentiment et ce pouvoir du sourire, et cette idée du commentaire sur la plateforme des célébrités et de son influence sur le public, et l’idée, en raison de sa plateforme et de sa célébrité, du nombre de personnes. des gens qui peuvent atteindre.

Naomi Scott dans « Sourire 2 ».

Images Paramount



Cependant, la façon dont Finn nous amène à ce point est importante pour construire la tradition croissante de la série. Sourire nous a présenté la sinistre entité qui habite ses victimes, déclenchant un cycle d’une semaine de torture mentale et physique qui se termine par un suicide. Celui qui est témoin de la mort macabre de l’hôte devient alors la prochaine victime du Smile. Dans le premier film, Rose retrace le schéma jusqu’à plusieurs victimes précédentes et tente de l’arrêter après avoir découvert qu’un meurtrier reconnu coupable a levé la malédiction en tuant quelqu’un. Dans Sourire 2un infirmier des urgences, Morris (Peter Jacobson), dit à Skye qu’il pense que l’entité peut être vaincue si le cœur de la personne infectée s’arrête pendant une courte période avant la réanimation.

À la fin du film, après avoir épuisé toutes les autres options, Skye accepte finalement de rencontrer Morris, qui l’emmène dans un Pizza Hut abandonné, dans le but d’arrêter son cœur puis de la ramener à la vie. Alors qu’elle attend que Morris commence la procédure, l’entité apparaît et révèle que tout n’est pas ce qu’il semble être. Les lumières s’éteignent et quand elles reviennent, Sky se rend compte qu’elle n’est pas du tout dans un Pizza Hut : elle est sur scène au Madison Square Garden devant des milliers de fans hurlants. Et c’est là que l’entité révèle sa forme finale, se débarrassant de sa coquille humaine pour exposer une monstruosité imposante, aux multiples visages et souriante. Skye, la seule personne dans l’arène qui peut voir la créature, s’agenouille dans une terreur existentielle avant de saisir son microphone orné de bijoux et de se cogner la cervelle – à la grande horreur de ses fans stupéfaits.

« Sourire 2 ».

Images Paramount



Finn dit à EW qu’il a été inspiré par les histoires de pop stars tragiques comme Amy Winehouse et Whitney Houston, dans le but de pointer du doigt le public pour avoir joué un rôle dans leurs dénouements très médiatisés.

« C’était une exploration de la chute de cette pop star qui est incapable de surmonter les choses qui lui ont été imposées. Ce que j’aime dans la fin de ce film, c’est que je voulais créer ce moment méta-émotionnel, où le public dans l’arène regarde à travers l’écran le public dans la salle de cinéma », dit-il à propos des derniers instants de Skye, qui se déroulent en grande partie alors que sa caméra se fixe sur les visages horrifiés du public. « Je voulais poser la question : avons-nous fait ça à Skye ? En revenant pour un Sourire 2est-ce qu’on lui a fait ça ? Tout cela m’intrigue, cette idée de « sommes-nous complices de tout ça ? »

Si des milliers de personnes, voire des millions, finissent par hériter de la malédiction de Skye, qu’est-ce que cela signifie pour un troisième film ?

« Nous devrons voir comment le public réagira Sourire 2. Je pense que, dans la mesure où nous sautons des rails depuis Sourire à Sourire 2s’il y avait plus Sourire des histoires à raconter dans le futur, je voudrais m’assurer que nous faisons quelque chose qui ressemble à, putain de merde, je n’arrive pas à croire que c’est là que Sourire ça va », taquine Finn à propos d’un potentiel Sourire 3. « Le Sourire les films sont tellement axés sur les personnages ; c’est la raison pour laquelle j’ai voulu raconter ces mélodrames intimes et humains. Je voudrais m’assurer que cela sera infusé dans le futur Sourire des histoires aussi. Il existe de nombreuses directions intéressantes sur la direction que cela pourrait prendre. Je reste muet sur ce qui pourrait ou ne pourrait pas arriver, mais je pense que ce serait vraiment excitant. »

Sourire 2 est désormais à l’affiche dans les cinémas du pays.