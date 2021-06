Le réalisateur de ‘Badhaai Ho’, Amit Sharma, est actuellement prêt pour son vedette d’Ajay Devgn ‘Maidaan’. Souhaitant qu’il fasse aussi bien que ‘Badhai ho’, l’acteur espère le meilleur.

Issu d’un milieu de directeurs commerciaux, Amit reste dans le dilemme de son identité. Lors d’une conversation avec Spotboye, il a dit : « Suis-je un réalisateur de longs métrages ou un réalisateur de publicités ? Quelle est ma carte de visite ? J’aime faire les deux types de films de la même manière. L’année dernière, j’ai réalisé deux films publicitaires majeurs pour Dove soap et Facebook. Les deux m’ont valu de nombreux prix à la fois localement et internationalement.’

Lorsqu’on lui a demandé quelle était sa vision de « Maidaan », il a répondu : « J’espère que Maidaan sera autant apprécié que Badhaai Ho. Je suis également fier de mes publicités et de mes longs métrages. » Il a ajouté « Les gens pensent que les publicités sont relativement faciles à faire. La vérité est que les publicités sont plus difficiles qu’un long métrage. En quelques minutes, vous devez raconter votre histoire dans une publicité.

Outre Maidaan, Amit Sharma dirigera également le remake de The Intern. La version hindi met en vedette Deepika Padukone et Amitabh Bachchan. Big B incarnera le personnage de Robert De Niro, qui était auparavant censé être joué par l’acteur de Later Rishi Kapoor.

En ce qui concerne sa carrière publicitaire, il en a dirigé plus de 900 dont Google, Coca-Cola et Amazon.

En 2011, il a réalisé une publicité intitulée « L'hymne national silencieux » qui mettait en vedette des sourds-muets « chantant » le Jana Gana Mana en langue des signes. Pour cela, il a remporté un prix d'argent au Cannes Lions International Festival of Creativity.

Pour les non avertis, ‘Badhai Ho’ est devenu le septième plus gros plus gros du week-end d’ouverture de 2018.