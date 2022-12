Le réalisateur allemand Oliver Bierhoff démissionne après la Coupe du monde

Le directeur technique de la fédération allemande de football, Oliver Bierhoff, a démissionné de ses fonctions lundi. Bierhoff, qui travaille avec la DFB allemande depuis 2004, a vu son contrat résilié en raison de la performance médiocre du pays lors de Coupes du monde consécutives.

“J’ai informé aujourd’hui le président allemand de la FA, Bernd Neuendorf, de ma décision. J’ouvre la voie pour établir un nouveau cap », a déclaré Bierhoff.

“Nous n’avons pas réussi à répéter les succès précédents et à donner aux supporters une raison de se réjouir au cours des quatre dernières années. Certaines décisions dont nous avions été convaincus se sont avérées fausses. Personne ne le regrette plus que moi. J’en assume la responsabilité. »

Les Allemands déçoivent encore

L’Allemagne n’a pas réussi à atteindre les huitièmes de finale lors de chacun des deux derniers tournois de la Coupe du monde. Les Allemands ont terminé troisièmes du groupe E de la compétition en cours au Qatar. Le Japon et l’Espagne se sont tous deux qualifiés pour les huitièmes de finale devant l’Allemagne.

Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, a félicité le directeur technique sortant après l’annonce de son départ. “Oliver Bierhoff a rendu un service incroyable à la DFB”, a déclaré Neuendorf. “Même si nous n’avons pas répondu aux attentes sur le terrain lors des derniers tournois, il a été à l’origine de grands moments.”

“Son travail sera à jamais lié à notre triomphe en Coupe du monde au Brésil. Même en période de turbulences, il a toujours suivi ses objectifs et ses visions et a contribué à façonner la DFB de manière durable. Je tiens à remercier Oliver Bierhoff au nom de tout le personnel de la DFB pour tout ce qu’il a fait pour nous et le football en Allemagne.”

Oliver Bierhoff n’est pas le seul changement possible pour l’Allemagne

Les Allemands avaient déjà remporté le trophée de la Coupe du monde 2014 au Brésil. Il s’agit de leur quatrième triomphe dans la compétition depuis 1954. Néanmoins, deux prestations extrêmement décevantes ont secoué l’équipe habituellement redoutable.

À la sortie de Bierhoff, une grande partie de l’attention se tournera désormais vers l’entraîneur-chef Hansi Flick. Il pourrait être difficile pour Flick de rester à son poste actuel au sein de l’équipe, mais toute décision finale ne sera probablement pas prise tant qu’un nouveau directeur technique ne sera pas embauché.

