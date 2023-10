Le réalisateur Albert Hughes parle de « The Continental »

Un réalisateur discute d’une préquelle pleine d’action à une franchise d’action à succès avec BOSSIP.

« Le Continental : du monde de John Wick explore l’origine de l’emblématique hôtel pour assassins, pièce maîtresse de l’univers de John Wick. Un jeune Winston Scott occupe le devant de la scène alors qu’il est entraîné dans « le paysage infernal de la ville de New York des années 1970 pour faire face à un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui ».

Il n’est pas seul, mais il a une bande de crétins qui sont à bord pour l’aider à éliminer le super-vilain sordide Cormac. En fin de compte, Winston Scott et son équipe ont pour mission de s’emparer de l’hôtel qui abrite des membres infâmes de la pègre.

« Tout le monde aime l’évasion au cinéma », a déclaré Hughes dans un communiqué à propos de la série tortueuse en trois parties. « En tant que cinéaste, je voulais honorer l’esprit d’évasion et d’excitation de la série de films tout en présentant aux nouveaux fans un monde hyper-stylisé qu’ils n’ont jamais vu auparavant. Ensemble, le producteur exécutif/scénariste Kirk Ward et moi avions plusieurs objectifs : explorer les histoires des personnages familiers de Wick, en introduire de nouveaux et passionnants, approfondir les règles et la mythologie tout en élargissant la portée physique de The Continental, en montrant aux fans les zones de l’emblématique. hôtel qu’ils n’ont jamais vu auparavant. Kirk et moi avons passé un moment inoubliable à créer cette version impressionniste du New York des années 70. »

Hughes a fait écho à ces pensées lors d’une interview avec le rédacteur en chef de BOSSIP, Dani Canada, et a noté qu’il avait mis divers œufs de Pâques dans les deux épisodes (1 et 3) qu’il avait réalisés.

«Je suis parti en pensant aux fans d’action, aux cinéphiles et oui, vous devez servir le John Wick les fans en général », a déclaré Hughes. « Il faut faire un clin d’œil à la série de films et la laisser vivre sa propre vie. »

Il a également souligné qu’en plus d’avoir des œufs de Pâques, Le Continental a un groupe diversifié de personnages féminins allant de l’épouse de Frankie, Yen (Nhung Kate), qui est farouchement loyale et une combattante féroce, et Lou (Jessica Allain), une artiste martiale experte dont la haute boussole morale est mise à l’épreuve.

Découvrez notre conversation avec Albert Hughes ci-dessous.