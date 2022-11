Le réalisateur a reçu des menaces de mort pour une affiche de film mettant en vedette une déesse hindoue. Maintenant, elle obtient une projection de protestation

Cette histoire contient une image de l’affiche du film.

La cinéaste Leena Manimekalai est toujours harcelée en ligne, même si cela fait des mois que la réalisatrice a tweeté une affiche pour son court métrage documentaire qui représentait la déesse hindoue Kali tenant un drapeau de la fierté et fumant une cigarette.

À l’époque, la réalisatrice indienne qui vit actuellement à Toronto et s’identifie comme homosexuelle, a déclaré qu’elle ne s’était jamais attendue aux réactions négatives ou aux menaces de mort de la part de personnes qui trouvaient sa représentation de la déesse offensante. Elle ne s’attendait pas non plus à ce que l’Université métropolitaine de Toronto (TMU) tire le film.

Début juillet, l’université a organisé une projection de Kali – qui utilise une orthographe alternative du nom de la déesse – dans le cadre de sa série “Under the Tent” sur le multiculturalisme au Musée Aga Khan. Le film est un commentaire sur le multiculturalisme et met en scène Manimekalai elle-même dépeignant Kali et explorant la ville de Toronto la nuit.

Aujourd’hui, le comité d’équité de l’association des professeurs de la TMU a organisé ce qu’il appelle un “dépistage de protestation et de solidarité” des deux Kali et un autre des films de Manimekalai pour soutenir son travail et protester contre la censure.

“Je me sens définitivement moins seul”, a déclaré Manimekalai, qui étudie aux études supérieures à l’Université York de Toronto.

“Je suis excité. Je suis nerveux. Je suis en fait très heureux après une longue période parce que tant de gens font confiance à votre travail et essaient de vous soutenir et de vous soutenir.”

Nouvelle projection pour protester contre la “censure artistique”

La projection, qui affiche complet, aura lieu sur le campus jeudi, en tant que “protestation contre sa censure artistique et son désaveu institutionnel et en signe de solidarité envers une artiste féministe queer”, a déclaré Fahad Ahmad, membre du comité d’équité de TMU.

“J’espère que les gens pourront s’engager directement dans le travail de Leena et en faire une impression à travers cet engagement, par opposition aux ouï-dire ou … aux publications réactionnaires sur les réseaux sociaux”, a-t-il déclaré.

L’événement est coparrainé par plusieurs organismes communautaires, dont PEN Canada, Hindus for Human Rights, la Poetic Justice Foundation et le Centre for Free Expression de TMU.

“Ce qui lui est arrivé était tout à fait inapproprié”, a déclaré James Turk, directeur du Center for Free Expression, qualifiant d'”effrayante” l’opposition à l’affiche de Manimekalai.

Il est vraiment important dans le monde académique de résister à cette attaque contre la liberté académique et la liberté artistique. – James Turk, directeur du Centre pour la liberté d’expression

“Il est vraiment important dans le monde académique de résister à cette attaque contre la liberté académique et la liberté artistique.”

Dans un communiqué, l’Université métropolitaine de Toronto a déclaré à CBC News que les universités sont “de plus en plus mises au défi” par la nature complexe de ces problèmes.

“Bien que des excuses aient été présentées pour l’inconfort causé par ce film, l’université reste attachée à nos valeurs fondamentales de liberté d’expression dans une atmosphère exempte d’intimidation.”

Le tweet a déclenché une réaction violente et un débat

En juillet, le Musée Aga Khan qui a accueilli la projection, a également rapidement présenté des excuses et s’est distancié du film et de Manimekalai au milieu des critiques que la réalisatrice a reçues après avoir tweeté l’affiche.

Super ravi de partager le lancement de mon récent film – aujourd’hui à @AgaKhanMuseum dans le cadre de ses “Rhythms of Canada”

Lien : https://t.co/RAQimMt7Ln J’ai réalisé ce document de performance en tant que cohorte de < a href="https://t.co/D5ywx1Y7Wu">https://t.co/D5ywx1Y7Wu @YorkuAMPD @TorontoMet @YorkUFGS Je me sens pompé avec mon CREW❤️ pic.twitter.com/L8LDDnctC9 —@LeenaManimekali

Le film a été retiré du programme et le nom de Manimekalai a été retiré du site Web.

La réaction à l’affiche a incité le haut-commissariat de l’Inde à Ottawa à exhorte les autorités canadiennes de « prendre des mesures » contre ce qu’il a qualifié de « représentation irrespectueuse des dieux hindous » après avoir déclaré avoir reçu des plaintes de dirigeants de la communauté hindoue au Canada.

Le tweet du réalisateur a suscité un débat houleux parmi les politiciens et les chefs religieux en Inde, y compris ceux qui soutiennent le parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi et l’idéologie hindoue de l’Hindutva.

Un chercheur qui a fait la chronique des mouvements d’extrême droite au sein des groupes de la diaspora a déclaré que l’Hindutva est une politisation superficielle de l’hindouisme et a conduit à la discrimination et à la violence sectaire contre les groupes minoritaires en Inde tels que les musulmans et les chrétiens.

REGARDER | Des universitaires dénoncent le harcèlement pour avoir critiqué le nationalisme hindou : Des universitaires canadiens dénoncent le harcèlement pour avoir critiqué le nationalisme hindou Plusieurs universitaires canadiens disent être harcelés et menacés par des groupes de la diaspora locale et des trolls étrangers pour avoir critiqué le gouvernement de Narenda Modi en Inde et son soutien à l’Hindutva, une idéologie politique de droite qui prône la suprématie hindoue.

Steven Zhou, un ancien chercheur du Canadian Anti-Hate Network, a déclaré à CBC en avril que l’Hindutva est une idéologie politique moderne qui prône la suprématie hindoue et cherche à transformer l’Inde, une démocratie laïque, en un pays ethno-religieux.

Les politiciens canadiens ont également pesé. Chandra Arya, une députée libérale représentant la circonscription de Nepean, dans la région d’Ottawa, a critiqué l’affiche sur Twitter. Ses critiques ont amené plus d’une centaine d’universitaires, de militants et de membres d’organismes communautaires à signer une lettre au premier ministre Justin Trudeau condamnant son tweet.

Douloureux de voir l’affiche de Kaali de la cinéaste Leena Manimekalai.

Au cours des dernières années, des groupes traditionnels anti-hindous et anti-indiens au Canada ont uni leurs forces, ce qui a donné lieu à des articles hindouphobes dans les médias & attaques contre nos temples hindous.

Les excuses de @AgaKhanMuseum sont les bienvenues & apprécié —@AryaCanada

Dolores Chew, professeure spécialisée en histoire de l’Asie du Sud au Marianopolis College de Montréal, dit qu’elle voit les institutions céder plus fréquemment aux pressions politiques afin d’être « perçues comme faisant ce qu’il faut ».

“Nous avons des individus opportunistes qui exploitent [the cultural sensitivity of institutions] pour un programme politique », a déclaré Chew.

“Cela entraîne actuellement la mort de personnes”, a-t-elle déclaré, faisant référence à la violence en Inde.

Le directeur apprécie le soutien

Selon des rapports en Inde, il y a plusieurs affaires policières contre Manimekalai dans divers États là-bas pour ce qu’ils disent être sa représentation irrespectueuse de Kali, et un avocat à New Delhi a intenté une action en justice demandant que la cinéaste et sa société soient empêchées de promouvoir le film. affiche ou extraits du film.

Le tribunal de New Delhi a délivré une assignation à Manimekalai et à sa société. La directrice dit répondre aux dossiers et aux convocations par l’intermédiaire de son avocat.

Pour Manimekalai, le soutien qu’elle a reçu sous la forme de la projection de jeudi a été essentiel à son bien-être.

“Cela m’a fait sentir que je fais quelque chose de bien”, a-t-elle déclaré. “Je pense que l’art est [more] puissant que la haine.

“Cela m’a également montré le pouvoir de l’alliance et de la camaraderie.”