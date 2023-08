Le Real n’abandonnera pas la signature de Mbappé cet été, selon un rapport

La poursuite de Kylian Mbappe par le Real Madrid n’est peut-être pas encore terminée. Selon Vozpopuli, les géants de la Liga sont sur le point de recruter l’international français du Paris Saint-Germain. Le média espagnol affirme que le président du Real, Florentino Perez, a approuvé une offre tardive pour le joueur.

Le club espagnol devrait dépenser gros pour acheter Mbappé un an plus tôt

Bien qu’ils n’aient pas indiqué de frais exacts, Vozpopuli a déclaré que le PSG était prêt à baisser le prix demandé pour la star d’environ 55 millions de dollars. Les champions de Ligue 1 avaient auparavant fixé un prix élevé d’environ 273 millions de dollars à Mbappe. Et ce malgré le fait que le Français entame sa dernière année sous contrat. En supposant que cela soit exact, le Real devra peut-être payer au PSG environ 218 millions de dollars pour sécuriser Mbappe maintenant.

Dépenser autant d’argent sur l’électrique serait certainement surprenant. Après tout, le Real est déjà susceptible de recruter Mbappé en tant qu’agent libre l’été prochain. La partie espagnole dépenserait plus de 200 millions de dollars pour inscrire le Français sur la liste un an plus tôt. Cette énorme somme d’argent n’inclut pas non plus le contrat coûteux du joueur.

Le manager du Real Carlo Ancelotti a également récemment déclaré que son équipe avait fini d’acheter des joueurs cet été. L’entraîneur a catégoriquement exclu toute arrivée possible lorsqu’il a été interrogé directement sur la situation avant la date limite du 1er septembre.

Outlet affirme que le Real agira en raison des options limitées des attaquants

Néanmoins, le média cite le départ de Karim Benzema du club et la blessure de Vinicius Junior comme raisons du renversement. Benzema a déjà rejoint l’équipe saoudienne d’Al-Ittihad en Pro League et le Real n’a pas encore trouvé de remplaçant pour l’avant-centre. Vinicius a également récemment subi une blessure aux ischio-jambiers qui mettra la star à l’écart pendant plusieurs semaines.

Malgré les revers de l’équipe, le Real a remporté ses trois matches de Liga jusqu’à présent cette saison. La recrue estivale Jude Bellingham a repris une grande partie des scores du club. Le milieu de terrain a déjà inscrit quatre buts lors du trio de matches de championnat avec son nouveau club.

Mbappe a également été opérationnel lors de la campagne 2023/24. Après avoir été exclu de l’équipe, le Français a marqué lors des deux matches de Ligue 1 depuis son retour dans la mêlée. Le PSG poursuit actuellement l’attaquant de l’Eintracht Francfort Randal Kolo Muani pour tenter de renforcer sa ligne d’attaque.

Photo de : Imago