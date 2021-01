La fenêtre de transfert s’est ouverte début janvier et la spéculation s’intensifie sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

Madrid a besoin d’options d’attaque: Aguero ou Giroud?

Le Real Madrid manque de couverture offensive, et l’AS les a liés avec Sergio Aguero, Olivier Giroud et Arkadiusz Milik.

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Le retour de Luka Jovic à l’Eintracht Francfort sur un prêt de six mois a laissé Zinedine Zidane avec un trou qui doit être comblé en attaque, et le rapport détaille les trois options pour trouver l’option à court terme parfaite avec les capacités et l’expérience nécessaires.

Erling Haaland et Kylian Mbappe restent des objectifs à long terme pour Madrid, donc Aguero offre une meilleure option pour cette année. La star de Manchester City est hors contrat en juin et bien que Madrid soit confronté à la concurrence du Paris Saint-Germain, il connaît également la capitale espagnole après son passage à l’Atletico Madrid.

Giroud est un autre nom lié, et il n’a toujours pas le temps de jeu dont il a besoin à Chelsea. Egalement en rupture de contrat l’été, les Bleus souhaiteront peut-être faire des affaires en janvier pour éviter que le Français ne parte en liberté.

Pendant ce temps, Milik pourrait être ajouté à l’équipe de Naples pour aussi peu que 10 millions d’euros, bien que Marseille semble être le premier dans la file d’attente pour ses services.

Sergio Aguero pourrait revenir dans la capitale espagnole. EPA / NEIL HALL

Le PSG intensifie ses efforts pour Alli

Le Paris Saint-Germain n’a pas caché le fait qu’il aimerait ajouter Dele Alli à leur équipe en janvier, et maintenant, il semblerait que le joueur lui-même souhaite un transfert de mi-saison de Tottenham Hotspur, selon Fabrizio Romano dans le Guardian.

Le nouveau patron du PSG, Mauricio Pocchettino, a identifié Alli comme sa principale cible, l’Argentin estimant que son ancien milieu de terrain des Spurs peut avoir un impact important dans la seconde moitié de la saison.

Tottenham semble réticent à le laisser parce qu’ils ont tellement de matchs à venir dans un court laps de temps et parce qu’ils sentent qu’ils devront utiliser toute leur équipe, mais Alli fait pression pour un départ.

Alli n’a disputé que quatre matches de championnat cette saison pour un total de 74 minutes, et il veut non seulement plus de temps de jeu, mais il a les yeux rivés sur une place dans l’équipe d’Angleterre à l’Euro 2021 cet été.

Locatelli ne peut pas partir malgré l’intérêt de City, Juve

Manchester City et la Juventus gardent un œil sur le milieu de terrain Manuel Locatelli, mais Sassuolo joue le ballon dur, rapporte le Daily Mail.

Ils rapportent que l’équipe de Serie A n’est pas prête à accepter des offres pour leur milieu de terrain vedette, même si elles sont confrontées à des offres allant jusqu’à 30 millions de livres sterling.

Locatelli, 23 ans, a été l’une des stars de la saison et il a attiré l’attention non seulement du patron de City Pep Guardiola, mais aussi d’Andrea Pirlo de la Juve et de Stefano Piolo de l’AC Milan.

Le directeur de Sassuolo, Giovanni Carnevali, a rejeté toutes les rumeurs et a déclaré que son club n’envisagerait pas de vendre son actif précieux en janvier.

Locatelli a rejoint Sassuolo de l’AC Milan en 2018 et est revenu à sa meilleure forme. Il a aidé son équipe à grimper à la septième place du tableau et s’est mérité un appel dans l’équipe d’Italie.

Tap-ins

– Défenseur de Chelsea Fikayo Tomori se rapproche d’un déménagement à l’AC Milan, selon Fabrizio Romano. Le rapport indique que les pourparlers progressent bien entre les deux clubs. Chelsea espère envoyer Tomori en prêt avec une option d’achat de 30 millions d’euros. Tomori serait désireux de passer en Serie A.

– Manchester United souhaite signer l’AFC Bournemouth David Brooks et ils ne sont pas seuls, Talksport suggérant qu’Aston Villa souhaite maintenant l’ajouter à leur équipe en janvier. Brooks a marqué trois buts et ajouté cinq passes en 17 apparitions cette saison.

– Est Radamel Falcao prêt à quitter le pouvoir turc Galatasaray? Selon Outlet argentin Varsky Sports, El Tigre pourrait être en route vers Portland Timbers, de la Major League Soccer. Le buteur de tous les temps de la Colombie semble avoir beaucoup d’options, le président de Galatasary admettant que l’ancien homme de l’Atletico Madrid et de l’AS Monaco a des offres en Amérique du Sud et en Arabie saoudite.