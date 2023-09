Le Real Madrid vise l’un des entraîneurs les plus prometteurs

Roberto De Zerbi de Brighton a attiré l’attention du Real Madrid comme remplaçant possible de Carlo Ancelotti lorsque le contrat de ce dernier expirera après cette saison.

Les spéculations sur l’avenir de l’Italien ont été ravivées après la récente défaite des Merengues face à l’Atletico Madrid. L’expiration imminente de son contrat en 2024 a naturellement suscité de nouvelles discussions sur un éventuel successeur.

Ancelotti est susceptible de quitter le Santiago Bernabeu pour assumer le rôle de leader de l’équipe nationale brésilienne. Le joueur de 64 ans a déclaré qu’il n’était pas intéressé à discuter d’une éventuelle prolongation de contrat avant le match de Liga de mercredi contre Las Palmas.

« Mon renouvellement n’est pas une question d’intérêt. Tout le monde sait que je me débrouille très bien ici, mais ce n’est pas le bon moment pour en parler car il y a beaucoup de matchs », a-t-il déclaré mardi devant la presse.

Los Blancos déjà à la recherche d’un nouveau manager

En conséquence, le Real Madrid recherche activement un nouveau manager pour inaugurer une nouvelle ère. L’ancien joueur des Blancos et actuel manager du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, est le favori pour remplacer l’Italien.

Alonso a joué pour les détenteurs du record du titre de la Liga pendant cinq saisons. Sans surprise, il n’a encore rien gagné, et ramener du matériel avec l’équipe allemande ne sera pas non plus facile. Son talent est cependant évident et il est désormais un candidat sérieux pour diriger le Real Madrid en tant qu’entraîneur-chef à partir du prochain mandat.

De Zerbi rejoint la liste de souhaits du Real Madrid

D’un autre côté, les géants de la Liga envisagent également d’embaucher Roberto De Zerbi, le manager de l’équipe de Premier League Brighton. Le patron italien est apparu comme une possibilité inattendue pour remplacer son compatriote la saison prochaine, selon un rapport de la Cadena SER.

Une fois que Graham Potter a quitté le stade Amex en septembre 2022, De Zerbi a pris son poste. Depuis, le succès des Seagulls a été fulgurant ; ils se sont qualifiés pour l’UEFA Europa League à la fin de la saison précédente.

Brighton a poursuivi son succès au cours de la saison en cours. Actuellement, les Seagulls occupent la troisième place du classement de la Premier League après avoir remporté cinq de leurs six premiers matchs. Le Real Madrid lorgne l’Italien en fonction de son style. Le Brighton de De Zerbi joue une forme de football agressive et entrepreneuriale qui produit constamment d’excellents résultats.

PHOTO : IMAGO/PA Images