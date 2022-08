Le Real Madrid vise à battre Liverpool face à Jude Bellingham après la sortie de Casemiro

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Real Madrid vise Jude Bellingham

Milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham est l’une des principales cibles de transfert du Real Madrid, Liverpool, Manchester United et Chelsea étant également à la poursuite du joueur de 19 ans. Selon à Marcal’international anglais est sur le point de rejoindre l’équipe de Carlo Ancelotti après le transfert imminent de Casemiro à Manchester United.

Le Real Madrid, pour sa part, a bien géré son premier match sans Casemiro, écrasant le Celta Vigo par 4-1 samedi alors qu’Aurélien Tchouameni est entré dans un rôle plus important et Luka Modric a fait ce qu’il fait toujours.

Casemiro, 30 ans, est cependant un ajout indispensable à l’équipe d’Erik ten Hag, qui a subi des défaites consécutives lors de ses premiers matchs de championnat.

Selon certaines rumeurs, Jude Bellingham quitterait bientôt Dortmund, mais il pourrait se retrouver au Real Madrid plutôt qu’en Premier League. Alexandre Simoes/Borussia Dortmund via Getty Images

Il est rapporté que l’accord de 70 millions de livres sterling entre Los Blancos et les Red Devils pour l’international brésilien excluront cependant un passage en Premier League pour Bellingham. Au lieu de cela, il financera son transfert au Santiago Bernabéu alors que le Real Madrid cherche à agir avant Liverpool.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, aurait prévu d’attendre l’été prochain pour faire une offre pour le milieu de terrain. Cependant, les Reds devront agir rapidement s’ils veulent battre l’équipe espagnole à un accord.

PAPIER GOSSIP

– Attaquant de Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang est ouvert à un retour choc en Premier League avec Chelsea, selon sport. Bien qu’il ne soit arrivé au Camp Nou que lors de la fenêtre de transfert de janvier, le joueur de 33 ans pourrait être sur le point de partir alors que Barcelone cherche à signer Jules Koundé. Il est entendu que les Blues ont offert plus de 16 millions de livres sterling Marcos Alonso pour l’international gabonais. Aubameyang serait intéressé par un déménagement à Stamford Bridge après le départ de Timo Werner maintenant que Robert LewandowskiL’arrivée de Barcelone pourrait siphonner le temps de jeu.

– Les équipes MLS de Toronto et de Los Angeles veulent signer Mauro Icardi du PSG, révèle Ekrem Konour. Les deux équipes nord-américaines devraient entrer dans la course pour le joueur de 29 ans, qui quittera probablement Paris cet été. De récentes rumeurs de transfert ont lié l’attaquant à un passage en Super Lig suite à l’intérêt des rivaux turcs Galatasaray et Fenerbahce, Manchester United ayant également signalé précédemment s’être renseigné sur l’international argentin.

– L’Olympique de Marseille et Manchester United sont parvenus à un accord complet pour signer Éric Bailly en prêt, rapports Fabrice Romano. Le défenseur de 28 ans, qui n’a disputé que quatre matches de Premier League la saison dernière, ne fait pas partie des plans d’Erik ten Hag pour la saison et est le défenseur central de cinquième choix après l’arrivée de Lisandro Martinez. Suite à l’accord sur les conditions personnelles, qui serait en cours de finalisation, l’international ivoirien rejoindra l’équipe de Ligue 1 dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

– Aston Villa a conclu un accord avec Watford pour Ismaïla Sarrrapports Sports du ciel. L’ailier de 24 ans devrait revenir en Premier League dans le cadre d’un accord d’une valeur de plus de 25 millions de livres sterling plus des modules complémentaires. L’international sénégalais, qui a été fortement lié à un déménagement à West Ham cet été, a marqué cinq buts en Premier League la saison dernière.

– Attaquant de Barcelone Memphis Depay se rapproche d’un transfert à la Juventus, selon Sky Sport Italie. L’agent du joueur de 28 ans serait en Italie ce soir pour obtenir un déménagement à San Siro dans le cadre d’un contrat de deux ans. L’international néerlandais serait sur le point de résilier son contrat avec le club catalan afin de pouvoir partir en transfert gratuit. Cependant, il est entendu que l’équipe de Turin est plus loin de parvenir à un accord sur des conditions personnelles avec l’attaquant.

– La Lazio prévoit de faire un geste de dernière minute pour Sergio Réguilonrapports Calciomercato. Maurizio Sarri est toujours à la recherche d’un arrière gauche pour cette fenêtre de transfert, et après avoir échoué à obtenir la signature de Chelsea Emerson Palmieri, l’équipe de Serie A devrait poursuivre le joueur de 25 ans de Tottenham Hotspur. L’international albanais a déjà suscité l’intérêt d’Atalanta et semble prêt à quitter le nord de Londres après avoir été déplacé par le onze de départ d’Antonio Conte pour cette saison après l’arrivée de Ivan Perisic.