Le Real Madrid vise à battre Liverpool face à Jude Bellingham après la sortie de Casemiro

Selon certaines rumeurs, Jude Bellingham quitterait bientôt Dortmund, mais il pourrait se retrouver au Real Madrid plutôt qu’en Premier League. Lars Baron/Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Real Madrid vise Jude Bellingham

Milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham est l’une des principales cibles de transfert du Real Madrid, Liverpool, Manchester United et Chelsea étant également à la poursuite du joueur de 19 ans. Selon à Marcal’international anglais est sur le point de rejoindre l’équipe de Carlo Ancelotti après le transfert imminent de Casemiro à Manchester United.

Le Real Madrid, pour sa part, a bien géré son premier match sans Casemiro, écrasant le Celta Vigo par 4-1 samedi alors qu’Aurélien Tchouameni est entré dans un rôle plus important et Luka Modric a fait ce qu’il fait toujours.

Casemiro, 30 ans, est cependant un ajout indispensable à l’équipe d’Erik ten Hag, qui a subi des défaites consécutives lors de ses premiers matchs de championnat.

Il est rapporté que l’accord de 70 millions de livres sterling entre Los Blancos et les Red Devils pour l’international brésilien excluront cependant un passage en Premier League pour Bellingham. Au lieu de cela, il financera son transfert au Santiago Bernabeu alors que le Real Madrid cherche à agir avant Liverpool.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, aurait prévu d’attendre l’été prochain pour faire une offre pour le milieu de terrain. Cependant, les Reds devront agir rapidement s’ils veulent battre l’équipe espagnole à un accord.

BLOG EN DIRECT

11h56 BST : Barcelone n’a pas réussi à enregistrer la signature estivale Jules Koundé à temps pour le match de LaLiga de dimanche contre la Real Sociedad.

Kounde est arrivé pour 55 millions d’euros en provenance de Séville en juillet et est le seul des six recrues estivales du Barça à n’avoir pas encore été enregistré.

Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie et Andreas Christensen étaient tous inscrits vendredi dernier, à seulement 24 heures du match d’ouverture contre Rayo Vallecano au Camp Nou, un match nul et vierge.

Pablo Torre a une inscription de jeune pour l’instant et a été inclus dans l’équipe pour se rendre à Saint-Sébastien ce week-end.

Le Barça a vendu des actifs de club d’une valeur de plus de 700 millions d’euros cet été pour améliorer sa situation financière et fonctionne désormais avec un ratio de 1: 1 en ce qui concerne les nouvelles recrues.

Cela signifie qu’ils peuvent dépenser tout ce qu’ils gagnent en frais ou économiser sur les salaires des nouveaux joueurs – ils travaillaient auparavant avec un ratio de 1: 4.

Cependant, ils n’ont pas encore assez d’espace dans leur plafond de dépenses imposé par la Liga pour enregistrer l’international français Kounde.

11.12 BST : La décision rapide de Manchester United de conclure un accord à signer Casemiro cette semaine a fait la une des journaux, tandis que les frais potentiels qu’ils paieront au Real Madrid – qui, selon des sources, ESPN, s’élèvent à 60 millions de livres sterling (70 millions d’euros), avec 10 millions de livres supplémentaires (11 millions d’euros) en suppléments – ont soulevé des sourcils pour un joueur qui a eu 30 ans en février.

L’accord ne fait pas du milieu de terrain brésilien le joueur de plus de 30 ans le plus cher de tous les temps. C’est son futur coéquipier à United – et ancien madrilène Cristiano Ronaldo qui détient toujours cet honneur. La Juventus a finalement payé 100 millions d’euros pour signer Ronaldo, maintenant âgé de 37 ans, de Madrid en juillet 2018. Casemiro – un autre départ de Madrid – occupe désormais la deuxième place sur la liste des plus de 30 ans la plus chère, alors qu’il fait face au peu enviable tâche de redresser la saison de United après deux défaites lors de leurs deux premiers matchs de Premier League.

Une caractéristique commune de plusieurs des transferts historiques dans le top 10 des plus de 30 ans est qu’ils n’ont pas fonctionné comme prévu – allant d’être simplement décevants à des flops purs et simples. United espère que Casemiro sera l’exception.

– Casemiro parmi les transferts de plus de 30 ans les plus chers de tous les temps

10.28 BST : Un autre joueur exclu d’une équipe de la journée de samedi était Wesley Fofanaqui n’a pas été nommé dans l’équipe de la journée de Leicester City contre Southampton au milieu de l’intérêt signalé de Chelsea.

Le week-end dernier le Courrier quotidien a rapporté que des conditions personnelles concernant un transfert potentiel avaient déjà été convenues avec Fofana, mais Leicester attend des frais de transfert plus importants. Chelsea a vu deux offres rejetées, la plus récente pour 65 millions de livres sterling, mais les Foxes veulent plus que les 80 millions de livres sterling qu’ils ont obtenus de Manchester United pour Harry Maguire en 2019.

Le manager de Leicester, Brendan Rodgers, a déclaré au Bbc après la défaite 2-1 de samedi : “C’est juste un jeune joueur qui n’est pas tout à fait dans le bon état d’esprit en ce moment pour jouer.

“Il se passe beaucoup de choses dans les coulisses, ce que je comprends. C’est un moment difficile pour lui. C’est un bon garçon. Il a été formidable pour nous depuis qu’il est ici.”

Milieu de terrain Youri Tielemansun autre joueur qui a été lié à un déménagement, a commencé le match sur le banc mais a été recruté en seconde période.

“Avec Youri et Wesley, il n’y a pas de problème mais si votre esprit n’est pas tout à fait sur le jeu, c’est un niveau où vous devez être totalement concentré et concentré – et si vous ne l’êtes pas, malheureusement vous ne pouvez pas jouer,” Rodgers a ajouté.

“Il y a eu quelques offres pour certains joueurs – loin de l’évaluation que le club voudrait vendre. Aucune d’entre elles n’est à vendre mais je sais comment le jeu fonctionne. Il reste quelques semaines, je ne sais pas savoir ce qui va se passer.”

09h44 BST : Attaquant d’Arsenal Nicolas Pépé a été exclu de l’équipe du jour de match à Bournemouth samedi, des sources ayant déclaré à James Olley d’ESPN que le club était en pourparlers avec le club de Ligue 1 de Nice au sujet d’un transfert.

Les Gunners ont pris la tête de la Premier League avec une victoire 3-0 au Vitality Stadium, mais Pepe n’a encore joué aucun rôle après avoir été un remplaçant inutilisé pour les deux premiers matchs du club de la saison.

Pepe a eu du mal depuis qu’il a rejoint Arsenal depuis Lille pour un montant record de 72 millions de livres sterling en 2019, marquant 27 buts en 112 apparitions pour le club dans toutes les compétitions.

L’ailier ivoirien a marqué 16 buts en 47 apparitions lors de sa campagne la plus productive pour l’équipe du nord de Londres en 2020-21 et les a aidés à soulever la FA Cup en 2020. Mais le joueur de 27 ans n’a fait que cinq départs en Premier League la saison dernière.

– Olley: Arsenal en tête alors que la révolution Arteta se poursuit

09h00 BST: L’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, a demandé que la fenêtre de transfert estivale se ferme plus tôt après qu’un certain nombre de ses joueurs aient été liés à des éloignements du club alors que la saison était déjà en cours.

ESPN a rapporté plus tôt cette semaine que l’attaquant de l’Atletico Matheus Cunha était une cible pour Manchester United alors que Álvaro Morata avait également été offert aux géants de la Premier League.

João Félix était lié à un déménagement à Old Trafford par le journal espagnol Marca cette semaine, alors qu’il y a eu des spéculations sur l’avenir de Antoine Griezmann, Yannick Carrasco, Marcos Llorente et Renan Lodi.

“Ce serait bien pour les managers [if the window closed earlier]”, a déclaré Simeone samedi lors d’une conférence de presse avant le match de Liga de l’Atletico contre Villarreal. “Je ne sais pas pour les agents et les clubs !

“Pour nous, ce serait bien de commencer avec les joueurs que nous avons et de savoir qu’ils seront avec l’équipe toute l’année, ou au moins avec une pause en janvier. Alors que [the market] reste ouvert, tout ça [speculation] arrive.”

PAPER GOSSIP (par Abbie Ingham)

– Attaquant de Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang est ouvert à un retour choc en Premier League avec Chelsea, selon sport. Bien qu’il ne soit arrivé au Camp Nou que lors de la fenêtre de transfert de janvier, le joueur de 33 ans pourrait être sur le point de partir alors que Barcelone cherche à signer Jules Koundé. Il est entendu que les Blues ont offert plus de 16 millions de livres sterling Marcos Alonso pour l’international gabonais. Aubameyang serait intéressé par un déménagement à Stamford Bridge après le départ de Timo Werner maintenant que Robert LewandowskiL’arrivée de Barcelone pourrait siphonner le temps de jeu.

– Les équipes de la MLS veulent signer Mauro Icardi du PSG, révèle Ekrem Konour. Les deux équipes nord-américaines devraient entrer dans la course pour le joueur de 29 ans, qui quittera probablement Paris cet été. De récentes rumeurs de transfert ont lié l’attaquant à un passage en Super Lig suite à l’intérêt des rivaux turcs Galatasaray et Fenerbahce, Manchester United ayant également signalé précédemment s’être renseigné sur l’international argentin.

– L’Olympique de Marseille et Manchester United sont parvenus à un accord complet pour signer Éric Bailly en prêt, rapports Fabrice Romano. Le défenseur de 28 ans, qui n’a disputé que quatre matches de Premier League la saison dernière, ne fait pas partie des plans d’Erik ten Hag pour la saison et est le défenseur central de cinquième choix après l’arrivée de Lisandro Martinez. Suite à l’accord sur les conditions personnelles, qui serait en cours de finalisation, l’international ivoirien rejoindra l’équipe de Ligue 1 dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

– Aston Villa a conclu un accord avec Watford pour Ismaïla Sarrrapports Sports du ciel. L’ailier de 24 ans devrait revenir en Premier League dans le cadre d’un accord d’une valeur de plus de 25 millions de livres sterling plus des modules complémentaires. L’international sénégalais, qui a été fortement lié à un déménagement à West Ham cet été, a marqué cinq buts en Premier League la saison dernière.

– Attaquant de Barcelone Memphis Depay se rapproche d’un transfert à la Juventus, selon Sky Sport Italie. L’agent du joueur de 28 ans serait en Italie ce soir pour obtenir un déménagement à San Siro dans le cadre d’un contrat de deux ans. L’international néerlandais serait sur le point de résilier son contrat avec le club catalan afin de pouvoir partir en transfert gratuit. Cependant, il est entendu que l’équipe de Turin est plus loin de parvenir à un accord sur des conditions personnelles avec l’attaquant.

– La Lazio prévoit de faire un geste de dernière minute pour Sergio Réguilonrapports Calciomercato. Maurizio Sarri est toujours à la recherche d’un arrière gauche pour cette fenêtre de transfert, et après avoir échoué à obtenir la signature de Chelsea Emerson Palmieri, l’équipe de Serie A devrait poursuivre le joueur de 25 ans de Tottenham Hotspur. L’international albanais a déjà suscité l’intérêt d’Atalanta et semble prêt à quitter le nord de Londres après avoir été déplacé par le onze de départ d’Antonio Conte pour cette saison après l’arrivée de Ivan Perisic.