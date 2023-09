Carlo Ancelotti a imputé à la « fragilité défensive » la défaite 3-1 du Real Madrid dans le derby contre l’Atletico Madrid en Liga dimanche, mais a refusé de critiquer les joueurs individuellement, affirmant que la défaite était « de ma faute ».

Álvaro Morata a donné l’avantage à l’Atletico après seulement quatre minutes au stade Metropolitano, avant qu’Antoine Griezmann ne porte le score à 2-0. Toni Kroos a retiré un but pour le Real, mais la tête de Morata moins d’une minute après la reprise du jeu après la mi-temps a assuré les trois points pour l’Atletico.

Le résultat laisse le Real Madrid troisième du classement avec 15 points – un derrière Barcelone et Gérone – avec l’Atletico avec 10 points avec un match en moins.

« [The problem] « C’était une fragilité défensive, que nous n’avons pas eu lors de nos premiers matchs », a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d’après-match. « En six matchs [this season] nous avions encaissé trois buts, et aujourd’hui nous en avons encaissé trois en 45 minutes.

« Nous étions fragiles, ce n’était pas une bonne soirée en défense. Je ne parlerai pas des individus, mais nous n’avons pas bien défendu. Les buts étaient des photocopies. [of each other], ils ont divisé les défenseurs centraux et nous n’étions pas bien positionnés. Nous n’étions pas compacts. »

Alors que Vinícius Júnior a été exclu de l’équipe du Real Madrid le jour du match, retardant son retour de blessure, Ancelotti a choisi de faire jouer Jude Bellingham comme attaquant aux côtés de Rodrygo avec Luka Modric et Toni Kroos titulaires tous deux au milieu de terrain pour la première fois cette saison. .

« La formation n’a pas changé », a déclaré Ancelotti. « Nous avons commencé avec Modric au numéro 10 et deux attaquants, Bellingham et Rodrygo. Peut-être que j’aurais pu faire mieux, quand l’équipe ne fait pas ce qu’elle aurait pu faire, c’est évidemment ma responsabilité. Mais j’ai les épaules larges, c’est aucun problème. »

Carlo Ancelotti crie des instructions à ses joueurs lors de la défaite du Real Madrid face à l’Atletico en Liga. Getty Images

Ancelotti a déclaré qu’il conserverait son milieu de terrain pour le prochain match de Madrid, contre Las Palmas mercredi.

« Le problème n’est pas la formation », a-t-il déclaré. « La formation ne changera pas. Nous sommes tristes et en colère comme toujours lorsque nous perdons, mais jusqu’à présent, nous avons bien fait. »

L’entraîneur de l’Atletico, Diego Simeone, a salué la performance de son équipe et celle de Morata, qui a désormais marqué cinq buts en Liga.

« Alvaro a joué un match extraordinaire », a déclaré Simeone. « Nous avons besoin de ce Morata. Nous savons qu’il peut le faire. Nous savons qu’il a les outils pour obtenir les chiffres dont nous avons besoin. Espérons qu’il pourra maintenir ce niveau, car pour l’Espagne et pour l’Atletico Madrid, c’est un attaquant important.

« Je suis très heureux pour les fans », a déclaré Morata. « L’ambiance était incroyable. Nous étions tous ensemble, nous sur le terrain et eux dans les tribunes.

« Demain, les enfants pourront aller à l’école avec leur maillot de l’Atletico et être fiers de nous. »