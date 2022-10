Le Real Madrid trébuche contre Gérone alors que le VAR occupe le devant de la scène

MADRID – Le Real Madrid a été tenu en échec 1-1 par Gérone en Liga alors qu’il a perdu deux points dans la course au titre pour rester devant Barcelone d’un seul point dimanche.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Madrid a pris les devants en seconde période alors que Vinicius Junior a poussé à la maison un centre bas de Federico Valverde, mais Gérone a rattrapé les leaders de la Liga via un penalty de Cristhian Stuani à la 80e minute alors qu’un contrôle VAR a statué une faute quand un coup franc a frappé Le bras de Marco Asensio. VAR a ensuite exclu un vainqueur tardif de Rodrygo.

Alex Kirkland d’ESPN a une réaction et une analyse du Bernabeu.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Le dérapage du Real Madrid laisse la course au titre grande ouverte

Madrid avait besoin d’une réaction après sa défaite en milieu de semaine – une défaite 3-2 en phase de groupes de la Ligue des champions contre le RB Leipzig – a mis fin à une séquence de 16 matchs sans défaite remontant au début de la saison. Ce résultat n’avait pas beaucoup d’importance, étant donné que Madrid s’est déjà qualifié pour les huitièmes de finale, mais une victoire ici était absolument nécessaire après que Barcelone ait maintenu la pression sur eux avec une victoire tardive 1-0 à Valence un jour plus tôt.

2 Connexe

Ce fut un match difficile contre un Gérone entreprenant, mais lorsque Vinicius Jr. a finalement donné l’avantage à Madrid à la 70e minute avec une finition à bout portant sur le centre de Valverde, il semblait que leur travail acharné avait porté ses fruits. Au lieu de cela, il y avait plus de frustration à venir. Le remplaçant Asensio aurait pu faire 2-0 mais a été refusé par le gardien Paulo Gazzaniga, puis un examen VAR a vu Asensio jugé avoir géré à l’intérieur de la surface et Stuani a égalisé depuis le point de penalty.

Il y avait du temps pour plus de drame – Rodrygo avait un but exclu pour une faute limite sur Gazzaniga, et Toni Kroos a été expulsé pour un deuxième carton jaune – mais le résultat final a été un match nul 1-1 qui ne laisse Madrid qu’un point devant le Barça en haut du tableau. Il n’y aura pas de marge d’erreur dans les deux matches de championnat qu’il reste à Madrid contre Rayo Vallecano et Cadix avant la pause de la Coupe du monde.

2. Eduardo Camavinga montre qu’il n’est pas qu’un sous-marin d’impact

Eduardo Camavinga, à droite, montre sa frustration face au résultat. Diego Souto/Images sportives de qualité/Getty Images

On a dit récemment que Camavinga pourrait devenir une déception au Real Madrid. Il est impressionné lorsqu’il est introduit tard dans les matchs – lorsque le manager Carlo Ancelotti dit que ses qualités physiques sont mieux déployées, profitant des espaces à mesure que le jeu s’ouvre – mais a eu du mal à influencer les matchs depuis le onze de départ, lorsque son positionnement erratique peut quitter le défense exposée. Il y a également eu des comparaisons défavorables avec son coéquipier Aurélien Tchouameni, qui a semblé instantanément chez lui depuis son arrivée cet été, un an après l’arrivée de Camavinga.

Ici cependant, Camavinga a été exceptionnel dès le départ. Jouant aux côtés de Kroos dans un double pivot, avec Luka Modric juste devant eux, il a été impliqué aux deux extrémités du terrain dès le début : tir large depuis le bord de la surface avant de revenir quelques minutes plus tard pour étouffer une dangereuse attaque de Gérone. Il était quelque peu surprenant de voir Ancelotti le retirer après une heure, présentant Asensio alors que Madrid poursuivait la victoire. Peut-être que la hiérarchie dicte que Kroos et Modric doivent rester sur le terrain et si un milieu de terrain doit être sacrifié, cela laisse Camavinga comme seule alternative. En tout cas, Camavinga en a fait assez ici pour suggérer qu’il mérite plus d’opportunités dès le départ.

3. Gérone récompensée pour une approche positive

Ce n’est pas souvent que vous voyez une équipe à l’extérieur – en particulier une équipe nouvellement promue regardant par-dessus ses épaules à la relégation – venir au Bernabeu et chercher à emmener le match au Real Madrid, plutôt que de rester assis et d’espérer le meilleur. Mais c’est exactement ce que Gérone a fait, et ils ont été récompensés par un point précieux dans leur tentative de rester en Liga.

L’entraîneur Michel a l’équipe catalane qui joue un football attrayant et dynamique. Ils étaient souvent sous pression, mais ils ont quand même eu une ou deux occasions présentables de prendre les devants avant le but de Vinicius, et même alors, ils ne se sont pas repliés.

Une aide de la VAR était nécessaire – les joueurs de Madrid ont estimé qu’Asensio n’avait pas eu de chance de concéder le penalty pour le handball, et que le but tardif de Rodrygo aurait dû être maintenu – et il y a eu une perte de temps tout au long, en particulier du gardien Gazzaniga, mais Gérone ne s’en souciera pas. tout. Ils ont tenu tête aux champions d’Espagne et d’Europe et sont repartis avec un point.

Notes des joueurs

Real Madrid: Courtois 6; Carvajal 7, Rudiger 7, Alaba 6, Mendy 6 ; Kroos 5, Camavinga 7, Modric 6 ; Valverde 7, Vinicius Junior 7, Rodrygo 7.

Remplaçants : Asensio 7, Diaz 6, Militao 6.

Gérone: Gazzaniga 7; Martinez 7, Bueno 6, Lopez 6, Gutierrez 6 ; Couto 6, Herrera 7, Romeu 7, Garcia 6, Fernandez 7 ; Castellanos 6.

Remplaçants : Riquelme 6, Hernandez 6, Reinier Jesus 6, Stuani 7, Villa 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Vinicius Junior, Real Madrid

Même lorsqu’il ne réalise pas son meilleur match, comme c’était le cas aujourd’hui, il reste le joueur le plus susceptible de faire la différence et de se retrouver sur la feuille de match.

Le pire : Toni Kroos, Real Madrid

A eu un peu de chance que Camavinga ait été remplacé après une heure, plutôt que lui. Il est alors expulsé pour la première fois de sa carrière.

Faits saillants et moments marquants

Rodrygo a presque donné l’avantage au Real Madrid, mais a touché le poteau.

jouer 0:22 Rodrygo est à quelques centimètres de donner l’avantage au Real Madrid alors que son tir frappe le poteau.

Vinicius Jr. a ensuite porté le score à 1-0 en seconde période.

jouer 0:58 Vinicius Jr. n’obtiendra pas de but plus facile que celui-ci pour mettre le Real Madrid 1-0 sur Gérone.

Mais la pénalité de Stuani a nivelé les choses.

jouer 0:55 Cristhian Stuani rate un penalty face au Real Madrid

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Dani Carvajal : “[The referee] pensait que c’était un handball et un penalty, et c’est tout. Il faut continuer… Il n’y a rien d’autre à dire, c’était donné. Nous n’avons pas gagné. Nous devons corriger les erreurs d’aujourd’hui et continuer. Nous n’avons pas pu gagner, mais dans l’ensemble, nous sommes toujours au sommet, n’importe quelle équipe voudrait être là où nous sommes… Nous avons fait assez pour gagner, nous avons eu des occasions. Leur gardien de but a fait un bel arrêt de Marco [Asensio] … [For Rodrygo’s goal] le gardien de but a dit qu’il avait le ballon entre ses mains et le sol, donc c’était une faute.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Le Real Madrid a perdu 13 matches de championnat sur les 107 précédents où il est entré à la mi-temps à égalité 0-0 depuis 2010 (58-13-36 WLD).

– Vinicius Jr. a brisé une égalité pour la plupart des contributions de buts pour l’équipe en Liga avec 9 (Valverde et Rodrygo, 8.)

Suivant

Real Madrid: Il y a peu de temps pour Ancelotti & Co. pour se détendre après dimanche, avec leur dernier match de groupe de la Ligue des champions à domicile contre le Celtic (2 novembre), suivi d’un voyage à Rayo Vallecano (7 novembre) et d’un rendez-vous à domicile avec Cadix ( 10 novembre) sur le rôle au-delà. On s’attendrait à ce qu’ils gagnent les trois matchs et soient capables de faire tourner un peu leur équipe, mais le temps nous le dira.

Gérone : Ils sont dans une bataille de relégation, qu’ils veuillent l’admettre ou non, et ont deux énormes matchs de LaLiga avant la pause de la Coupe du monde, accueillant l’Athletic Club (4 novembre) et visitant le club inférieur Elche (8 novembre). Leur dernier match avant la pause est un voyage de la Copa del Rey au Quintanar Rey de troisième niveau (13 novembre) dans le but de lancer une course de coupe.