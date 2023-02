Le Real Madrid trébuche à Majorque alors qu’Asensio rate le penalty

Marco Asensio a vu un penalty arrêté alors que le Real Madrid a été battu 1-0 à Majorque dimanche dans un autre coup porté à ses espoirs de titre en Liga.

Un but contre son camp de Nacho Fernandez a donné l’avantage à Majorque à la 13e minute. Le défenseur s’est élevé avec l’attaquant Vedat Muriqi au premier poteau pour diriger le centre de Dani Rodriguez devant le gardien Andriy Lunin, qui avait remplacé Thibaut Courtois blessé à l’échauffement.

Après une heure de jeu, le penalty d’Asensio a été arrêté par Predrag Rajkovic de Majorque – après que le gardien ait fait tomber Vinicius Jr. – pour condamner Madrid à une défaite qui risque de les faire tomber encore plus loin derrière Barcelone dans la course au titre.

Réaction rapide

1. Majorque bien forée abandonne son chemin vers la sécurité

Majorque devait passer cette saison à lutter contre la relégation après avoir échappé de justesse à la baisse d’un seul point la dernière campagne. Au lieu de cela, ils ont frappé considérablement au-dessus de leur poids et occupent maintenant la 10e place avec 28 points en bonne santé, au milieu de la saison. Ils devancent des rivaux plus établis comme Séville, Valence, le Celta Vigo et l’Espanyol, et cette victoire contre Madrid est la dernière de leur collection, après des victoires consécutives contre Villarreal et l’Atletico Madrid en novembre.

Ce fut une victoire âprement disputée, avec seulement 26% de possession de balle, un tir cadré et un xG de 0,2. L’arrêt sur penalty de Rajkovic d’Asensio a été le point culminant, mais c’était une victoire pour l’entraîneur expert de Javier Aguirre. À l’autre bout du terrain, Muriqi – avec huit buts en championnat cette saison – est une présence puissante. Le but initialement crédité à lui a ensuite été reconnu comme le propre but de Nacho, mais Muriqi est un attaquant avec le genre de présence qui déstabilise même les défenseurs les plus expérimentés.

La saison de Majorque ne sera pas définie par ce qu’ils feront contre Madrid – les victoires du mois dernier contre leurs rivaux directs Valladolid et Celta étaient encore plus précieuses – mais c’était un jour que leurs fans bruyants n’oublieront pas de sitôt.

Marco Asensio a raté le point de penalty pour remettre le Real Madrid dans le match. JAIME REINA/AFP via Getty Images

2. Vinicius Jr. sur le côté perdant de la dernière bataille de Majorque

Un autre match de Madrid avec les projecteurs sur Vinicius Jr., sans véritable faute de sa part. Une querelle bizarre s’est développée entre l’attaquant brésilien et Majorque au cours de la dernière année, à commencer par la victoire de Madrid à Son Moix en mars dernier – lorsque lui et Rodrygo ont tous deux reçu des défis meurtriers des défenseurs Pablo Maffeo et Antonio Raillo – et se sont poursuivis au Bernabeu dernier Septembre, lorsque Majorque a accusé Vinicius de manquer de respect à ses adversaires. Cette semaine, Raillo a affirmé que Vinicius n’était pas un modèle approprié pour les enfants.

La dispute allait toujours bouillir sur le terrain, et cela s’est avéré, avec une série de batailles en cours impliquant Vinicius tout au long du match. Le premier point d’éclair est survenu dans les cinq minutes, avec le défi de Rodriguez sur le Brésilien, et l’arbitre Alejandro Hernandez a été appelé à calmer les choses. La foule était debout à la huitième minute lorsque Vinicius a fait tomber Maffeo, et peu de temps après, les deux mêmes joueurs se sont retrouvés en train de pousser et de bousculer dans un corner.

Parfois, Vinicius semblait essayer un peu trop fort, comme lors d’une tentative en première mi-temps de dribbler toute la défense de Majorque. Il est parti à la mi-temps en se plaignant auprès de l’arbitre Hernandez et en tenant le blason madrilène sur son maillot jusqu’aux supporters locaux alors qu’il marchait dans le tunnel. La seconde mi-temps a vu Vinicius remporter le penalty qu’Asensio n’a pas réussi à convertir, et il était encore temps pour un autre affrontement avec Raillo également. Aucun joueur madrilène n’aura plus ressenti cette défaite.

Vinicius Jr. a fait l’objet de beaucoup d’attention de la part des défenseurs de Majorque. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

3. La blessure de Courtois arrive au mauvais moment

La sonnette d’alarme a commencé à sonner pour Madrid avant même le coup d’envoi de ce match à Son Moix, lorsque le gardien Thibaut Courtois s’est senti blessé à l’aine pendant l’échauffement et a dû se retirer du onze de départ, avec Andriy Lunin, 23 ans, entrant pour son cinquième début de saison en championnat.

Lunin n’est pas un mauvais gardien. Il a gardé deux draps propres lors de ses quatre apparitions lors de l’absence de Courtois en octobre dernier et a débuté le match 3-1 de Madrid. Classique gagner contre Barcelone. Mais naturellement, il est loin du niveau d’élite de Courtois, et tout le monde le sait. L’impact sur l’équipe n’est pas directement lié à sa capacité de gardien de but en soi, autant que la perte de l’aura imbattable de Courtois.

Alors que nous attendons les résultats des tests pour révéler combien de temps l’international belge peut s’attendre à être absent, le résultat à court terme est une équipe potentiellement sans ses deux piliers de Courtois et Benzema – également absents ici – ainsi que leur meilleur défenseur cette saison, Eder Militao. La Coupe du monde des clubs de la semaine prochaine est une chose, mais c’est le huitième de finale aller de la Ligue des champions de Madrid contre Liverpool dans deux semaines qui préoccupe tout le monde.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Predrag Rajkovic, Real Majorque. Son arrêt sur penalty d’Asensio, plongeant bas à sa gauche, a assuré la victoire de Majorque.

Vinicius Junior, Real Madrid. A continué tout au long, malgré le traitement brutal qu’il a reçu.

Aurélien Tchouameni, Real Madrid. Son retour de blessure était la seule bonne nouvelle d’une mauvaise journée pour Madrid.

PIRE

Marco Asensio, Real Madrid. Un retour frustrant à Majorque, face à son ancien club, culminant sur le penalty raté.

Lee Kang-in, Real Majorque. Passé un après-midi très calme.

Nacho FernándezReal Madrid. Ce n’était pas de chance, mais son propre but a donné les trois points à Majorque.

Faits saillants et moments marquants

Nacho a finalement été crédité d’un but contre son camp pour le premier match.

Vedat Muriqi avec la tête en boucle parfaite pour placer Majorque devant le Real Madrid 🔥 pic.twitter.com/K0D1TrUm9S — ESPN FC (@ESPNFC) 5 février 2023

Marco Asensio a raté une belle occasion d’égaliser les scores.

Le penalty de Marco Asensio est sauvé et le Real Madrid est toujours derrière 👀 pic.twitter.com/0RlbDAkSRb — ESPN+ (@ESPNPlus) 5 février 2023

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Le défenseur du Real Madrid Nacho: “C’était très difficile. Ils ont très bien défendu tout le match. On a manqué un peu de chance, mais ils ont travaillé dur, et c’est vrai qu’on n’a pas été clinique avec nos occasions. C’est dommage. On savait que ça allait être difficile, avec l’heure du coup d’envoi, nous n’avons pas eu beaucoup de repos, Majorque fait une bonne saison, nous savions que ce serait serré, et évidemment quand ils ont pris les devants, c’est devenu encore plus compliqué.”

Sur son propre objectif : “Ça arrive dans le foot, j’y suis allé de la tête et ça est rentré. On a eu le penalty, une occasion franche, on n’a pas pu le ranger, c’est dommage, trois points perdus.”

Sur Vinicius Jr. : “Je pense qu’il y a une atmosphère avec ce numéro de Vinicius maintenant qui n’aide personne, Vinicius, le football, les fans … Je pense que nous devons tous apprécier le football, c’est un beau sport, et laisser la controverse et la bêtise de côté .”

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti : “Ils ont marqué tôt et ensuite c’était difficile, beaucoup de fautes, le match s’est beaucoup arrêté, des joueurs ont chuté, mais l’équipe a joué jusqu’au bout, on méritait le match nul, on a raté le penalty, on s’est créé des occasions dans peu d’espace , mais nous avons joué notre jeu. Nous avons besoin de plus de mobilité, d’être derrière, c’était difficile de jouer entre les lignes. Le penalty était un ballon derrière. Mais quand la défense est profonde, c’est difficile d’être derrière.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Nacho a marqué son deuxième but en carrière (le premier depuis 2018 contre le Real Betis.)

– Le Real Madrid a raté trois des huit penaltys tirés en Liga cette saison (deux sauvés.)

– Le gardien de Majorque Predrag Rajkovic a effectué son 8e arrêt sur penalty (sur 23 PK affrontés) au cours des quatre dernières saisons dans toutes les compétitions de clubs. Sept d’entre eux étaient avec Reims.

– Avant le match, le Real Madrid avait marqué 10 buts à la 80e minute ou plus tard. Le plus en Liga cette saison.

– Quatre des sept défaites de tous les temps du Real Madrid en Liga sur la route contre Majorque ont été sur le score de 1-0 (1987, 2001, 2019, 2023.)

– Cela fait six heures et 30 minutes que Majorque n’a pas encaissé de but à domicile.

Suivant

Majorque: Les choses ne deviennent pas beaucoup plus faciles alors que l’équipe se rend à Séville le 11 février avant d’accueillir Villarreal le week-end suivant.

Real Madrid: Une “pause” pour le Mondial des Clubs au Maroc ! Les Egyptiens d’Al Ahly sont les adversaires de la demi-finale le 8 février, avec une finale potentielle contre le Brésilien Flamengo ou Al Hilal d’Arabie Saoudite le 11 février. Madrid reviendra ensuite à un match à domicile de LaLiga contre Elche le 15 février.