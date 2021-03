Le Real Madrid tenu par la Sociedad avant le Derby contre l’Atlético

C’était un changement tactique qui n’a pas duré plus de 15 minutes, mais c’était juste assez long pour coûter au Real Madrid une chance de se battre pour la tête du championnat espagnol dans le derby contre l’Atletico Madrid le week-end prochain.

La tentative de l’entraîneur Zinedine Zidane de faire avancer Madrid en changeant de formation à mi-chemin du match contre la Real Sociedad s’est retournée contre la Real Sociedad lundi, menant à un match nul 1-1 à domicile qui a empêché les champions en titre de se mettre à portée du rival de la ville pour le derby à Wanda de l’Atletico. Stade Metropolitano dimanche.

Madrid a concédé après que Zidane ait changé une formation 4-3-3 en 3-5-2 à la mi-temps, laissant Madrid plus exposé défensivement. Il fallait un égaliseur à la 89e minute par Vinicius Junior pour sauver le match nul.

Nous sommes passés à trois défenseurs parce que je n’aimais pas la façon dont nous poussions en avant, mais nous l’avons ensuite changé rapidement, a déclaré Zidane. Cela nous a peut-être fait mal. J’essayais de changer la dynamique du jeu.

Le match nul a mis fin à la séquence de quatre victoires consécutives de Madrid en championnat et a laissé le club à cinq points de son rival de la ville, qui a un match en main. Madrid a le même total de points que Barcelone, deuxième, mais traîne sur la différence de buts.

Une victoire aurait déplacé Madrid à moins de trois points de l’entrée de l’Atletico dans le derby.

Nous avons eu nos chances mais n’avons pas pu les capitaliser et à la fin, nous avons perdu deux points à domicile, a déclaré Zidane. Nous ne pouvons pas oublier que nous avons affronté un grand rival et que cela a très bien joué.

La Sociedad, qui avait remporté trois victoires consécutives en championnat, est restée à la cinquième place, à six points de Séville, quatrième, à la dernière place de la Ligue des champions.

Nous repartons avec un mauvais goût dans la bouche, a déclaré l’attaquant de la Sociedad Cristian Portu. Nous méritions plus. Habituellement, un match nul à l’extérieur contre le Real Madrid est une bonne chose, mais pas avec la façon dont le jeu s’est développé.

Madrid, toujours sans joueurs blessés tels que Karim Benzema et Sergio Ramos, a lutté contre l’équipe bien organisée de la Sociedads au stade Alfredo Di Stefano.

Portu a ouvert le score pour les visiteurs avec une tête dans le coin supérieur à la 55e minute, profitant d’une défense douce de l’arrière gauche madrilène Ferland Mendy.

Il y a eu une certaine déconnexion après le changement de trois défenseurs, a déclaré le gardien madrilène Thibaut Courtois. Nous étions un peu perdus et ils avaient plus d’espace. En fin de compte, Mendy n’a pas pu atteindre le centre à temps et ils ont marqué un excellent but.

Zidane a déclaré qu’il avait fait le changement tactique parce qu’il n’était pas satisfait de la façon dont l’équipe avait joué.

Ce n’était que pendant environ 10 ou 15 minutes, puis je suis revenu à une formation 4-3-3 et nous avons mieux joué, a-t-il déclaré.

Vinicius Junior, à son 100e match avec Madrid, a égalisé d’un tir de l’intérieur de la surface.

L’attaquant madrilène Mariano Daz s’est rapproché en frappant la barre transversale plus tôt dans le match, et le milieu de terrain Casemiro a également gaspillé quelques bonnes opportunités avec des têtes de deuxième mi-temps qui ont volé large.

C’était le premier match nul de Madrid à domicile en championnat, ajoutant trois défaites.