Le Real Madrid tenu à domicile par Gérone alors que Toni Kroos voit rouge pour la première fois de sa carrière – Bilan européen | Nouvelles du football

Le Real Madrid a été tenu en échec 1-1 par Gérone au Santiago Bernabeu dimanche, mais les champions en titre ont maintenu leur séquence sans défaite en Liga et détiennent un point d’avance sur Barcelone.

Après une première mi-temps sans but, le Real a ouvert le score grâce à Vinicius Jr à la 70e minute mais son avance a été annulée par un penalty de Cristhian Stuani 10 minutes plus tard.

Le Real a été frustré pendant plus d’une heure mais a finalement fait la percée lorsque son jeu patient a permis à Federico Valverde de mettre le ballon dans la surface de six mètres où Vinicius était sur place pour le taper dans le filet.

Gérone a reçu une bouée de sauvetage lorsque Marco Asensio a manipulé le ballon dans la surface et l’arbitre a accordé un penalty à la suite d’un contrôle VAR, Stuani intervenant sur place et envoyant Thibaut Courtois dans le mauvais sens pour égaliser le score.

Rodrygo du Real pensait avoir gagné le match à la mort lorsqu’il s’est battu pour le ballon dans une mêlée avec le gardien de Gérone Paulo Gazzaniga, mais l’arbitre a refusé son but car le gardien contrôlait le ballon lorsque le Brésilien l’a intégré.

Le match du Real n’a fait qu’empirer lorsque le milieu de terrain Toni Kroos a été expulsé dans le temps additionnel après avoir reçu un deuxième carton jaune. Gérone, qui est 16e au classement, est repartie avec un point précieux alors que ses joueurs s’effondraient au sol en soulagement.

L’Union marque le vainqueur du temps d’arrêt pour rester en tête

Image:

L’Union Berlin de retour au sommet de la Bundesliga





L’Union Berlin a marqué dimanche un vainqueur dans les arrêts de jeu grâce à Danilho Doekhi pour remporter une victoire 2-1 sur le Borussia Mönchengladbach et rester en tête de la Bundesliga, un point devant le Bayern Munich.

La puissante tête de Kevin Behrens a égalisé le score à la 79e pour Union, évitant une deuxième défaite consécutive pour le club, qui a étonnamment mené la course au titre pendant plus d’un mois, avant le dernier vainqueur de Doekhi.

L’Union compte 26 points et le Bayern compte 25 points après sa victoire 6-2 contre Mayence 05 samedi.

Nico Elvedi de Gladbach a pris la tête à la 33e minute sur un corner de Lars Stindl, les visiteurs contrôlant la possession en première mi-temps.

Les hôtes, qui ont perdu la semaine dernière contre le VfL Bochum, ont poussé après la pause et ont égalisé lorsque Behrens a battu le gardien Tobias Sippel à 11 minutes de la fin.

Union a ensuite remis le ballon dans le filet, mais la tête de Christopher Trimmel à la 87e minute a été annulée par le VAR avant que Doekhi ne remporte le vainqueur avec le dernier coup du match.

Sarri déplore l’effondrement de la Lazio face à Salernitana

Image:

Matteo Cancellieri et Boulaye Dia se bagarrent





L’entraîneur de la Lazio Maurizio Sarri a déclaré que son équipe avait perdu la tête lors de sa défaite 3-1 à domicile contre Salernitana dimanche en Serie A.

L’équipe de Sarri est entrée dans le match avec six feuilles blanches consécutives dans la ligue et n’était qu’à un match d’égaler la séquence record du club de sept d’affilée depuis 1998.

“Nous avions le match complètement en main jusqu’à l’égalisation, qui nous a pris au dépourvu. Nous avons probablement supposé que le match était gagné et cela nous a fait perdre tout notre équilibre et notre forme”, a déclaré Sarri à DAZN.

La Lazio a marqué le premier but avec Mattia Zaccagni à la 41e minute mais a vu les visiteurs en marquer trois après la pause.

“Le match a changé après qu’il soit passé à 1-1, l’arbitre n’a pas aidé à calmer la situation, mais nous aurions quand même dû avoir la force de surmonter tout cela”, a déclaré Sarri.

La Lazio a mis fin à une journée moche avec le milieu de terrain Sergej Milinkovic-Savic recevant un carton jaune à la 72e minute, le suspendant pour le prochain derby contre l’AS Roma.

“Non seulement ce n’était pas un carton jaune, ce n’était même pas une faute, Milinkovic-Savic avait déjà passé le ballon, l’autre joueur était en retard et il n’y avait aucun moyen d’éviter la collision”, a déclaré Sarri.

“En 50 ans de football, je n’ai jamais vu ce type de carton jaune donné pour une équipe qui attaque et en possession. Si je dis ce que je pense vraiment, ils me donneront une interdiction de six mois.”

La Lazio jouera contre l’équipe néerlandaise de Feyenoord en Ligue Europa jeudi avant d’affronter la Roma dimanche.

“Nous devons nous remettre en ordre et recommencer, en commençant par le voyage en Hollande, puis nous pourrons penser au derby après cela”, a déclaré Sarri.

La Lazio est quatrième du classement avec 24 points, huit derrière le leader Napoli. Salernitana est 10e.