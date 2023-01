Le Real Madrid surveille la situation du contrat d’Alejandro Garnacho alors que l’ailier de Manchester United cale sur la prolongation

Manchester United pourrait perdre Alejandro Garnacho à l’expiration de son contrat actuel au club, certains des meilleurs clubs européens tournant autour de l’ailier cherchant à obtenir sa signature.

Le contrat du joueur de 18 ans à Old Trafford expire en 2024, dans 18 mois, mais le Real Madrid et la Juventus seraient parmi les parties intéressées espérant l’éloigner de Manchester United, selon le Indépendant (s’ouvre dans un nouvel onglet)après avoir émergé cette saison comme l’un des adolescents les plus excitants du football.

United a cependant la possibilité de prolonger d’un an et fera tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer qu’il reste encore plus longtemps.

Garnacho a signé son premier contrat professionnel avec les Red Devils en juillet 2021, neuf mois après avoir quitté l’Atletico Madrid pour l’académie de United. Son contrat actuel ne reflète cependant pas son statut au sein de l’équipe d’Erik ten Hag, Manchester United espérant le lier à un contrat d’une valeur bien supérieure à son salaire de 7 000 £ par semaine.

Les représentants de Garnacho auraient déclaré à United qu’une offre de 20 000 £ par semaine n’était pas suffisante pour le garder au club au-delà de son contrat actuel, et il optera plutôt pour un club européen des poids lourds.

Piqué avant de perdre par le passé des jeunes très prometteurs lors d’un transfert gratuit, notamment Paul Pogba à la Juventus en 2012, Manchester United tient à minimiser l’idée de son départ.

Le club insiste sur le fait que les discussions contractuelles avec Garnacho ont été positives car il reçoit de nouvelles occasions de montrer ses talents dans la première équipe.

En effet, cette saison, l’ailier argentin a brillé, inscrivant un but vainqueur de dernière minute contre Fulham en novembre avant de mettre en place le vainqueur de Marcus Rashford lors du récent derby de Manchester.

Ces performances surviennent après qu’il a récupéré le Manchester United Jimmy Murphy Jeune joueur de l’année prix en mai, après les deux buts qu’il a marqués lors de la victoire de United en FA Youth Cup contre Nottingham Forest.

L’Argentine est clairement impatiente de le faire jouer pour eux, plutôt que son pays de naissance, l’Espagne également. En mars 2022, avant même d’avoir fait une apparition senior pour Manchester United, il a été appelé dans l’équipe senior argentine pour leurs deux éliminatoires de la Coupe du monde. Bien qu’il n’ait pas fait d’apparition, leur intention était claire.