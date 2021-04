Avec leur triomphe 3-1 au match aller au stade Alfredo di Stefano prouvant suffisamment pour battre les hommes de Jurgen Klopp, Los Blancos affrontera désormais Chelsea, rivaux de Liverpool en Premier League, dans les quatre derniers.

Pas secoué par une attaque de bus présumée semblable à Manchester City à ce stade de la compétition en 2017-2018, les 13 fois vainqueurs ont gardé une feuille blanche solide même avec une ligne arrière usée.

Le jeune milieu de terrain Fede Valverde était considéré comme un maillon faible et a été ciblé par Sadio Mane au début de la deuxième tranche de ce match de quart de finale, tandis que Zinedine Zidane n’a pas non plus pu faire appel à l’expertise des vétérans Sergio Ramos et Raphael Varane.

⚪️ Le Real Madrid a maintenant remporté 16 de ses 17 matches à élimination directe en Ligue des champions en remportant le match aller par deux buts ou plus … @Real Madrid côté? #UCL – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 14 avril 2021

Avec Nacho et Eder Militao, cependant, plus l’arrière gauche Ferland Mendy, remplaçant Marcelo, les Espagnols étaient entre de bonnes mains.

Commençant enfin à réaliser son potentiel depuis un déménagement de Porto via Sao Paulo, en tant qu’héritier potentiel de Thiago Silva dans le giron de l’équipe nationale, le Brésilien Militao a été particulièrement efficace pour proposer une série de blocs importants.

Comme suggéré, les Reds ont eu beaucoup d’occasions de renverser le score, mais ils ont fait du gaspillage avec seulement cinq tentatives sur 15 au total.

Mohamed Salah était particulièrement atroce à regarder et a donné le ton de la soirée lorsqu’il manquait une gardienne dans les deux minutes.

Mohamed Salah rate une énorme chance en deux minutes! 😱Thibaut Courtois fait une grosse sauvegarde 🙅‍♂️ #UCLpic.twitter.com/MndyoTaugC – Objectif (@goal) 14 avril 2021

À l’approche de la mi-temps, l’Egyptien et Gini Winaljdum n’ont pas réussi à déranger Thibaut Courtois dans la surface, et d’autres opportunités ont été gaspillées lorsque les hôtes sont revenus après la pause.

La décision de Klopp de laisser de côté le champion en titre de l’UCL Thiago dans un autre grand match a de nouveau été remise en question, et l’introduction du meneur de jeu a vu une plus grande créativité progresser.

Mais alors que le service rendu à Salah était une fois de plus gaspillé par le possible attaquant de Madrid, un héros du club en déclin a été critiqué par les fans en ligne.

Quand Mo Salah rate encore une autre chance pic.twitter.com/ylzyLIo0vr – ODDSbible (@ODDSbible) 14 avril 2021

« Vendez-le dès que possible, » demanda un.

« Salah a-t-il déjà signé pour le Real? » demanda un autre.

« Son audition pour Madrid ne se passe pas bien » il a également été souligné, tandis qu’ailleurs quelqu’un a commenté: « Il doit marquer ceux-ci. »

« Bon les gars, êtes-vous prêt à bloquer mon tir? Ok, ça vient. » – M Salah, le 14 avril 2021 – Paddy Power (@paddypower) 14 avril 2021

Complétant ce qui a été surnommé un « performances défensives monstrueuses », Madrid a tenu pour atteindre sa huitième des 10 demi-finales possibles sur le continent, et ils sont maintenant à seulement 180 minutes d’une quatrième sur cinq finales possibles sur la prétendue fraude de la montre de Zidane.

Quant à Liverpool, ils ont dû réfléchir à ce qui aurait pu être, car ils ont succombé à une deuxième élimination successive par une équipe de la capitale espagnole.