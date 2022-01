Le Real Madrid suit Tchouameni et Gravenberch pour rafraîchir le milieu de terrain

Le Real Madrid suit Aurélien Tchouameni de Monaco et Ryan Gravenberch de l’Ajax, ont déclaré des sources à ESPN, l’international français étant le principal candidat pour rafraîchir le milieu de terrain vétéran de l’équipe.

Tchouameni, 22 ans, est devenu l’un des espoirs de milieu de terrain les plus recherchés d’Europe depuis qu’il est devenu titulaire en équipe première à Monaco la saison dernière.

Il a fait 21 apparitions en Ligue 1 cette saison et compte sept sélections pour la France depuis ses débuts internationaux en septembre dernier.

Le très apprécié Gravenberch, 19 ans, est également déjà un international à part entière avec les Pays-Bas, se présentant régulièrement lors des qualifications pour la Coupe du monde et apparaissant aux Championnats d’Europe l’an dernier.

Il devrait être en fin de contrat à l’Ajax en 2023 et n’a pas encore accepté de prolongation.

Des sources ont déclaré à ESPN que si le Real Madrid surveille un certain nombre de jeunes espoirs, la poursuite de Tchouameni est « plus sérieuse ».

Il est considéré comme une alternative appropriée et un éventuel remplaçant pour Casemiro au milieu de terrain défensif.

L’entraîneur Carlo Ancelotti a toujours favorisé un trio de milieu de terrain expérimenté composé de Casemiro, 29 ans, Toni Kroos, 32 ans, et Luka Modric, 36 ans, cette saison, laissant des options plus jeunes telles que Fede Valverde et Eduardo Camavinga sur le banc.

Cependant, il y a une reconnaissance au club qu’un changement de garde sera nécessaire à un moment donné, d’où le recrutement de Camavinga de Rennes le jour de la date limite de transfert l’été dernier.