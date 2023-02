Le Real Madrid subit un coup dur après sa défaite contre Majorque

Le Real Madrid a subi un coup dur dans sa tentative de conserver la Liga après avoir été battu par Majorque 1-0 dimanche après-midi.

Le résultat signifie que les champions en titre restent cinq points derrière le leader de la ligue Barcelone par 5 points après avoir joué un match supplémentaire.

L’équipe de Carlo Ancelotti est entrée dans le match avec plusieurs joueurs absents en raison de blessures. En défense, Eder Militao et Ferland Mendy étaient absents tandis qu’en attaque Karim Benzema, Eden Hazard et Lucas Vasquez ont également raté le déplacement sur la côte des Baléares.

Le Real Mardrid passe derrière

Les Los Blancos ont pris du retard dans le 13e minute lorsque la tête en boucle de Vedat Muriqi a dévié sur Nacho pour rouler au fond des filets.

Le Real a à peine récupéré après le revers et la défense stoïque de Majorque signifiait que l’équipe adverse pouvait à peine prendre de l’élan sur le terrain.

Les hôtes stimulés par le premier but ont rendu la tâche presque impossible à leurs adversaires en se battant et en éliminant chaque facture perdue au milieu du parc et en gardant le Real à distance.

Les deux équipes ont commis plusieurs fautes et les Rojiblancos ont semblé à court d’idées alors qu’ils cherchaient un égaliseur.

Quinze minutes après le début de la seconde mi-temps, le Real a reçu une bouée de sauvetage en obtenant un penalty après que le gardien de Majorque Predrag Rajkovic ait coupé Vinicus Jr dans la surface.

Rajkovic, cependant, s’est racheté en sauvant le coup de pied mal tiré de Marco Asensio, préservant ainsi l’avance de son équipe ce jour-là.

À seulement six minutes de la fin, le tir du pied gauche d’Eduardo Camavinga depuis l’extérieur de la surface a largement dépassé le but de Majorque.

Deux minutes plus tard, les visiteurs rataient une occasion en or alors que le tir du pied droit de Mariano sur un centre de David Alaba passait juste au-dessus de la barre.

Malgré la pression tardive du Real et huit minutes de temps d’arrêt, Majorque a tenu bon pour une énorme victoire.

Impact sur le tableau

Les résultats les placent au dixième rang du classement de la ligue avec 28 points en 20 matchs.

L’équipe d’Ancelotti se rendra désormais à la Coupe du monde des clubs où elle affrontera l’équipe égyptienne d’Al Ahly en demi-finale de la Coupe du monde des clubs.

Cependant, au moment où ils reviendront jouer à Elche en Liga, Barcelone pourrait marquer 8 points s’ils battaient Séville plus tard dimanche soir au Camp Nou.

