Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a soutenu une réforme majeure du calendrier du football européen, avec des « nouvelles formules » nécessaires pour rendre le football « plus compétitif et excitant ».

La référence apparente à une Super League européenne – qui a été présentée comme un remplacement de la Ligue des champions – est le dernier signe que les plus grands clubs de la Liga sont en faveur d’un tel projet.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

En octobre, le président sortant de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a révélé que le club avait provisoirement accepté de participer.

« La pandémie a tout changé. Elle nous a tous rendus plus vulnérables, ainsi que le monde du football », a déclaré Perez lors de l’assemblée annuelle des membres du club du Real Madrid.

« Le football a besoin de nouvelles formules pour le rendre plus fort, plus compétitif et plus excitant. Comme toujours, le Real Madrid doit rester à l’avant-garde de ce sport. Notre club a participé à toutes les innovations nécessaires au fil des ans.

« Le modèle a besoin d’un coup de pouce. Le football doit affronter ces temps nouveaux.

« Tout le monde soutient la réforme du panorama compétitif actuel. Les fans de football eux-mêmes trouvent une saturation du calendrier. La réforme du football ne peut pas attendre et nous devons y faire face au plus vite. »

L’assemblée – qui s’est tenue à distance pour la première fois – a vu le Real Madrid socios [members] approuver les comptes du club pour la saison 2019-20, avec une réduction de 106 millions d’euros (13%) de revenus due à l’impact du coronavirus, largement causé par la fermeture du stade Santiago Bernabeu.

Le club s’attend à ce que ses revenus en 2020-2021 soient inférieurs de 300 millions d’euros à ce qu’ils auraient été si la croissance pré-pandémique avait été maintenue.

Le projet de la Super League, bien que de nombreux détails clés restent vagues, devrait voir des clubs tels que le Real Madrid augmenter considérablement leurs revenus dans les accords de droits télévisés et autres revenus associés.

« Les grands clubs européens comptent des millions de fans dans le monde », a ajouté Perez. « Nous avons la responsabilité de lutter pour ce changement … Notre devoir est de nous adapter à cette réalité pour que le football reste le contenu le plus demandé. C’est pourquoi nous devons améliorer la compétitivité et la qualité. »