Le Real Madrid signe un contrat de cinq ans avec le défenseur David Alaba

Le Real Madrid a confirmé la signature de David Alaba sur un transfert gratuit.

Alaba, 28 ans, un défenseur polyvalent qui peut jouer à l’arrière central, à l’arrière ou au milieu de terrain, rejoint le club de la Liga avec son contrat au Bayern Munich expirant cet été.

– La Liga sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

L’international autrichien a conclu un contrat de cinq ans au Bernabeu et sera présenté au club après l’Euro 2020.

Alaba arrive à Madrid avec des doutes sur l’avenir des deux défenseurs centraux de premier choix du club.

Les négociations sur une prolongation pour le capitaine Sergio Ramos, qui est également en rupture de contrat cet été, sont dans l’impasse, tandis que le contrat de Raphael Varane expirera en 2022.

Alaba a fait ses débuts en équipe première pour le Bayern en mars 2010 et, à l’exception d’un bref prêt à Hoffenheim en 2010-11, a passé toute sa carrière professionnelle avec les géants allemands.

Il a été un personnage clé dans l’une des équipes les plus performantes du Bayern, faisant plus de 400 apparitions pour le club, remportant deux trophées de la Ligue des champions – dont en 2020 – 10 titres de Bundesliga et six Coupes d’Allemagne.

En novembre, le Bayern a confirmé qu’il ne renouvellerait pas le contrat d’Alaba et retirait son offre de prolongation après qu’elle ait été rejetée par le joueur et son représentant.

La décision a déclenché une ruée vers sa signature parmi un certain nombre de grands clubs européens avec Madrid, Barcelone, Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City, Liverpool et Chelsea tous liés.

Alaba a confirmé sa décision de quitter le Bayern lors d’une conférence de presse en février.

« Cela n’a pas été une décision facile, je suis ici depuis plus de 13 ans et j’ai le club dans mon cœur », a-t-il déclaré, admettant que « mon espagnol n’est pas bon », interrogé sur un éventuel transfert vers La Ligue.