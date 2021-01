Le Real Madrid est en pole position pour signer David Alaba, selon les rapports de l’Espagne, dans une nouvelle qui portera un coup dur à une foule de géants de la Premier League.

Alaba, 28 ans, est en rupture de contrat avec le Bayern Munich à la fin de la saison et n’a pas réussi à accepter de nouveaux termes avec les champions de Bundesliga.

Les négociations entre les représentants du défenseur autrichien et les chefs du Bayern sont devenues de plus en plus hostiles avant de s’effondrer complètement à cause de ses revendications salariales alléchantes.

Manchester United, Manchester City, Liverpool et Chelsea ont été liés à des déménagements pour Alaba, qui est libre de signer un pré-contrat avec des clubs en dehors de l’Allemagne lors de la nouvelle fenêtre de transfert de janvier.

Mais Marca affirme que le Real Madrid mène la course pour le double vainqueur de la Ligue des champions.

Le rapport ajoute que Los Blancos tient à éviter de longues négociations et a déjà présenté un contrat de quatre ans pour Alaba d’une valeur de 10 millions d’euros (8,9 millions de livres sterling) par an.

Le Real est bien conscient que d’autres géants européens pourraient plonger si les négociations se prolongent, mais ils sont convaincus que le joueur sera satisfait des conditions proposées.

Bien qu’il soit un arrière gauche naturel, Alaba a brillé en tant qu’arrière central ces dernières saisons et joue fréquemment dans divers rôles de milieu de terrain pour l’Autriche.