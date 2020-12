La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été différent de tout autre auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Camavinga se rapproche du transfert du Real Madrid

Sensation adolescente Eduardo Camavinga se rapproche d’un transfert de Rennes au Real Madrid, suggère l’AS.



Le milieu de terrain a fait l’objet de quelques critiques après une baisse des performances, mais il est toujours soutenu par Didier Deschamps et Zinedine Zidane reste intéressé.

Le jeune homme de 18 ans a récemment changé d’agent et vise un déménagement au Bernabeu, avec Luka Modric et Toni Kroos les deux durent des années.

Le rapport indique que Rennes est désormais prêt à écouter des offres de 50 millions d’euros, plutôt que les 80 millions d’euros exigés cet été, ce qui sera de la musique aux oreilles du Real Madrid.

BLOG EN DIRECT

09h00 GMT: Milieu de terrain de Brighton Yves Bissouma est suivi de près par Liverpool avant la fenêtre de transfert de janvier, ont déclaré des sources à Julien Laurens d’ESPN, le manager Jurgen Klopp le suivant en tant que remplaçant potentiel pour Georginio Wijnaldum, qui est hors contrat l’été.

Bissouma, à 24 ans et avec une valeur probable d’environ 30 millions de livres sterling, correspond au profil de joueurs potentiels qui intéressent le directeur sportif de Liverpool Michael Edwards et l’équipe de recrutement du club.

Cependant, Liverpool ne sera pas le seul club après lui, comme l’ont déclaré des sources à ESPN Monaco et Manchester United surveillent également l’ancienne star de la Ligue 1, ainsi que deux clubs espagnols. Brighton s’attend à recevoir des offres pour lui, peut-être au cours du mercato du mois prochain, et devra affronter une bataille pour le persuader de rester.

Bissouma, qui a rejoint Brighton depuis Lille à l’été 2018 pour environ 15 millions de livres sterling, a massivement augmenté son jeu cette saison. Certaines de ses statistiques jusqu’à présent ce mandat sont à peu près à égalité avec Wijnaldum, qui semble susceptible de quitter Liverpool cet été à l’expiration de son contrat, Barcelone espérant le signer.

PAPER TALK (par Danny Lewis)

Barcelone veut vendre Coutinho

Barcelone est prête à vendre Philippe Coutinho pendant le mercato de janvier, rapporte ARA.

Cela découle en partie des problèmes financiers du club, avec une proposition de Junior Firpo pas assez pour y remédier.

Cependant, la principale raison pour laquelle le Barça est prêt à laisser le Brésilien partir est à quel point il est impressionnant Pedri depuis son arrivée dans l’équipe.

Le rapport indique que le meilleur pari de Coutinho est probablement un retour en Angleterre, bien que le salaire du joueur de 28 ans puisse s’avérer être une pierre d’achoppement.

Nice cherche à signer Ajer

Nice vise à recruter le défenseur central du Celtic Kristoffer Ajer en janvier, selon Goal.

Le joueur de 22 ans est également recherché par l’AC Milan, mais Nice va le signer après avoir vu Dante exclu pour le reste de la campagne.

Le directeur du football niçois, Julien Fournier, a déjà ouvertement admis à RMC Sport qu’il souhaitait faire venir des renforts à l’arrière.

Goal rapporte que Nice devra payer quelque part dans la région de 13 millions d’euros pour signer l’international norvégien.

Tap-ins

– Le président de Las Palmas, Miguel Angel Ramirez, a accepté que Jese Rodriguez ne rejoindra pas son club après avoir été libéré par le Paris Saint-Germain, rapporte Marca. Cela vient avec un certain nombre de clubs de la Liga et des clubs étrangers ont manifesté leur intérêt pour la signature du joueur de 27 ans. On dit que Valence est l’un des clubs de premier plan qui envisagent de faire venir l’Espagnol.

– Fernando Llorente pourrait être sur le point d’achever un déménagement à la Sampdoria dans la semaine prochaine, rapporte la Gazzetta dello Sport. Napoli est prêt à libérer l’Espagnol de son contrat, la Sampdoria intervenant pour le signer jusqu’en juin, date à laquelle il y aura une option de renouvellement. Llorente a déjà accepté l’accord, étant incertain d’un déménagement cet été.