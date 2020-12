Le Real Madrid a allégé la pression sur l’entraîneur Zinedine Zidane avec une victoire 1-0 à Séville en Liga samedi.

Vinicius Junior a joué un rôle décisif et aurait pu marquer dans les 60 premières secondes en tirant largement de l’intérieur de la surface. L’attaquant brésilien a de nouveau menacé lorsqu’il a fermé le dégagement du gardien de but Bono, seulement pour que Diego Carlos dégage la ligne.

Au début de la seconde période, les visiteurs ont ouvert le score. Vinicius a réussi à toucher le centre de Ferland Mendy, mais c’est Bono qui a envoyé le ballon dans les filets pour un but contre son camp. Séville a poussé à l’égalisation, mais Madrid s’est accroché pour remporter une première victoire en Liga depuis octobre.

Positifs

Madrid est entré dans ce match sur une course terrible, avec une seule victoire en cinq matches toutes compétitions confondues, et face à une triple tête de matchs décourageante et potentiellement décisive pour la saison contre Séville, le Borussia Monchengladbach et l’Atletico Madrid. Ils reviennent de l’Estadio Sanchez Pizjuan avec une confiance renouvelée, leur forme nationale de retour sur les rails et prêts à relever leur prochain défi en Ligue des champions.

Le retour dans l’équipe de Vinicius – sous-utilisé ces dernières semaines après avoir débuté les quatre matches précédents sur le banc – était un autre plus. Oui, il est frustrant, et oui, il a eu une énorme part de chance pour le but, mais il apporte du rythme et de l’imprévisibilité à l’équipe, qui ont tous deux manqué ces derniers temps.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Négatifs

C’était loin d’être une victoire convaincante et fluide; Madrid semble parfois lente et incertaine. Mais c’est peut-être compréhensible étant donné leur forme récente. Tout type de victoire ferait l’affaire ici. Ils devront s’améliorer, et rapidement, pour obtenir un résultat contre Gladbach mercredi dans un match qui pourrait déterminer l’avenir de Zidane. Puis à nouveau pour correspondre à l’Atletico de Diego Simeone le week-end prochain.

Note du manager sur 10

sept – Zidane n’avait jamais disputé quatre matches de Liga sans une victoire en tant qu’entraîneur du Real Madrid, et ici, il a évité d’établir un record indésirable. Un Zidane sous le feu n’a fait que deux changements par rapport à l’équipe qui a perdu contre Shakhtar Donetsk, mais les deux étaient significatifs. Casemiro – dont l’absence à Kiev était inexplicable – est revenu au milieu de terrain, car Martin Odegaard a abandonné. En attaque, Vinicius a remplacé Marco Asensio, et a contribué au but. Il y a eu des moments tendus en retard, et Zidane n’a effectué qu’un seul remplacement, faisant confiance aux joueurs sur le terrain pour faire le travail.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 7 ans – A eu une première mi-temps calme sans faire face à un seul tir cadré. Son premier arrêt a été simple, du coup de pied de Luuk de Jong. Puis il en a fait un bien meilleur avec Lucas Ocampos. Courtois n’avait pas gardé une feuille blanche en six matchs de Liga, donc cela représentait un progrès.

DF Lucas Vazquez, 7 ans – Fait un travail simple et efficace en jouant hors de sa position à l’arrière droit presque toutes les semaines et a une excellente attitude.

DF Raphael Varane, 8 ans – Sa forme en Ligue des champions a été horrible, mais Varane a été meilleur en Liga. Il a impressionné ici. Un défi important en première mi-temps sur Munir et une bonne tête en deuxième mi-temps pour effacer le centre de Suso.

DF Nacho, 8 ans – A très bien fait encore une fois en l’absence continue de Ramos. Un affichage physique et combatif face au robuste De Jong.

DF Ferland Mendy, 7 ans – Face à l’un des meilleurs ailiers de la Liga à Ocampos. Un meilleur jeu après un mauvais affichage en milieu de semaine. A fourni le centre, un bon aussi, pour le but de Madrid.

MF Casemiro, 7 ans – A réussi à marcher sur la corde raide, car une réservation l’aurait vu manquer le derby de Madrid de la semaine prochaine. Chanceux de ne pas ramasser une carte pour une faute en seconde période sur Ocampos.

MF Toni Kroos, 6 ans – Il a failli marquer avec un tir de curling en première mi-temps et a dû prendre un carton jaune lorsqu’il a défié Ocampos pour empêcher une contre-attaque.

MF Luka Modric, 7 ans – Face à son compatriote croate Ivan Rakitic au milieu de terrain. Quand Madrid est en difficulté et sous pression, c’est souvent Modric qui propose une libération en se détournant du danger et dans l’espace. A travaillé dur sans le ballon aussi.

FW Vinicius Junior, 8 ans – De retour dans l’équipe et avait l’air désireux de rattraper le temps perdu. Aurait pu marquer dans la première minute et son rythme de travail a presque conduit à un but peu de temps après. A joué le rôle clé dans le but de Madrid, en touchant le centre de Mendy pour que Bono fasse le reste.

FW Rodrygo, 6 ans – Son premier départ en championnat depuis septembre. Impliqué au début, un croisement précis offrant à Vinicius sa première chance, mais il avait l’air fatigué par la suite.

FW Karim Benzema, 6 ans – La seule opportunité de Benzema en première mi-temps était aussi sans doute la meilleure de Madrid, quand il avait un tir bas bien sauvé par Bono. L’équipe aura besoin du n ° 9 pour trouver bientôt sa forme de but s’ils veulent inverser la saison.

Substituts

FW Marco Asensio, 6 ans – Zidane l’a gardé dans l’équipe ces derniers temps alors que ses performances ne l’avaient pas mérité. Ici, il est sorti du banc, remplaçant Rodrygo, alors que l’équipe était sous pression.