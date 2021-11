Le Real Madrid s’appuie sur Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, mais le trio de milieu de terrain est-il trop important ?

Lorsque Carlo Ancelotti a décrit les trois milieux de terrain royaux du Real Madrid, avant le match de revanche crucial de la Ligue des champions de mercredi contre le shérif à Tiraspol, il parlait en fait au nom de tous les enfants confus qui ont déjà demandé à ses parents « Pourquoi les chevaux de course portent-ils des œillères? » ou « Qui est ce type qui brandit un petit bâton et agite les bras devant l’orchestre ? » À un moment ou à un autre, en tant que jeunes curieux, nous nous sommes tous demandés pourquoi il est nécessaire de restreindre le talent naturel.

Le cheval qui court comme le vent, les muscles ondulants, les oreilles épinglées en arrière, la queue comme un cerf-volant par une journée venteuse, mais portant de gros rabats de cuir sur le côté de la tête qui semblent incongrus et comme s’ils pouvaient rendre la créature folle d’irritation. Le superbe orchestre philharmonique de 100 musiciens bien réglé, composé de violonistes, flûtistes, pianistes de classe mondiale, de cordes vibrantes, d’une section de cuivres assez puissante pour faire sauter la tête d’une pinte de Guinness à 50 mètres, d’imposants timbales et percussionnistes dont chaque Un crash de cymbale peut vous donner une commotion cérébrale. Pourquoi diable ont-ils besoin de quelqu’un avec les bras qui s’agitent comme un professeur fou se pavanant devant eux et les contrôlant ?

Aucune de ces idées ne semble avoir de sens. Laissez un étalon pur-sang tranquille et il rentrera chez lui en passant devant le terrain, n’est-ce pas ? Laissez les musiciens suivre la partition et des sons d’une beauté incomparable résonneront dans la salle de concert, sans aide. Malheureusement, la vie n’est pas si simple.

Les grands chevaux de course peuvent être distraits par le brouhaha de chaque côté d’eux. Et si les œillères leur donnent une vision en tunnel, ils courent tout droit – aucune énergie gaspillée à sillonner la piste d’avant en arrière. Même les plus grands musiciens, sans la baguette du chef d’orchestre, pourraient glisser dans l’interprétation elles ou ils pense que Mozart devrait être joué. Si le cornet et le piccolo vont dans un sens mais le piano et la batterie quelques demi-brèves dans l’autre, tôt ou tard il y aura un requiem très critique pour le Requiem de Mozart.

Cependant, l’entraîneur italien Ancelotti admet volontiers qu’il est un libertaire du football. Il est de l’école de « Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas. » Il a regardé sa trinité céleste de Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos détruire un autre rival national dimanche, puis a fait valoir que ces trois-là n’avaient pas besoin d’œillères, d’instructions sur la manière de faire de la musique douce ou de pratiquement aucune interférence. Six buts et passes décisives entre eux au cours des trois derniers matches appuient sa demande.

Ancelotti a expliqué sa position ainsi : « Le niveau auquel Kroos et Modric continuent de jouer est extrêmement élevé. À mon avis, ils restent les deux meilleurs milieux de terrain du monde. Mais à ce stade, je dois admettre que tous les trois, y compris Casemiro , faire constamment des choses qui me surprennent, des choses que je ne leur ai jamais demandé mais qu’ils inventent de façon innée.

« Ils ont le genre de qualité globale qu’il est difficile d’expliquer correctement, en particulier la façon dont ils échangent constamment les postes et les responsabilités pendant un match. Parfois Luka tombe pour ramasser le ballon, parfois Kroos. Casemiro, en théorie l’organisateur défensif , pourrait pousser vers l’avant pour aider le mouvement offensif – ainsi vous ne m’attraperez pas en train d’intervenir et de leur ordonner comment ou où se déplacer dans un match. »

L’entraîneur battu de Grenade, Robert Moreno, a regardé les freestylers madrilènes déchiqueter son équipe en lambeaux et a souligné que: « Laissez à Kroos et Modric le temps et l’espace pour réfléchir et vous avez déjà perdu le match. »

Si tu as regardé Los Blancos bâton quatre passé Grenade, les mots d’Ancelotti ont tout leur sens. Mais si vous êtes un disciple dévoué d’entraîneurs comme Unai Emery, Luis Enrique, Rafa Benitez, Pep Guardiola, Antonio Conte ou Julen Lopetegui, vous allez déjà vous moquer. Ces six (qui ont remporté 77 trophées entre eux) et beaucoup d’autres de l’école de pensée « Mon équipe, mes règles » ne croient pas au « vous ne m’attraperez pas en train d’intervenir et de leur ordonner comment ou où se déplacer dans un rencontre. »

Ancelotti, Zinedine Zidane et Vicente del Bosque sont les colombes : donnez aux grands joueurs le bon environnement, puis laissez-les faire leur truc. Ils reposent les mains les plus légères sur le timon.

Le sextuor ? Ce sont les faucons, ceux qui croient que les millimètres font toute la différence lorsqu’il s’agit de gagner ou de perdre, qui croient qu’eux – et non les joueurs – savent le mieux que le football est un jeu de systèmes.

Ce sont des coachs qui non seulement interviennent à l’entraînement, et engueulent un gars dont la position corporelle ou la position tactique est fausse de quelques centimètres, mais qui s’emparera aussi de n’importe laquelle de leurs stars (même un Kroos ou un équivalent Modric) et physiquement tirez-les dans une position ou tournez-les grossièrement de manière à ce qu’ils fassent face au ballon ou à un coéquipier exactement de la manière que l’entraîneur leur a déjà ordonné d’utiliser. Des gars comme ceux-ci démontrent de manière théâtrale leur conviction que plus vous criez, gesticulez, faites des remontrances, cajolez et contrôlez vos joueurs pendant le feu de l’action, plus vous avez de chances de gagner.

De haut en bas, ils sautent, comme si l’intérieur de leurs chaussures avait des clous renversés, fulminant et délirant contre des joueurs qui, au mieux, font semblant d’entendre et d’obéir mais qui, plus probablement, n’entendent pas un foutu mot « le patron » essaie de communiquer via des mimes maniaques et des mots durs noyés par 60 000 voix de fans.

Le Real Madrid peut-il continuer à s’appuyer sur un trio de milieu de terrain vieillissant, soir après soir ? Hélios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images

Entre ces deux camps, il n’y a pas de bien et de mal inhérents. Pourtant, il semble clair que l’approche « laisser les meilleurs gars faire leur truc », celle qui a amené des entraîneurs comme Zidane, Ancelotti et Del Bosque la petite affaire de 10 titres de Liga et de Ligue des champions à Madrid seul, n’est pas seulement un luxe rare. mais un art mourant.

Modric, Casemiro et Kroos ont le privilège d’avoir de grands intellects du football, des années à apprendre par cœur les schémas de pensée de chacun et une base de fans qui aspire non seulement à la victoire, mais aussi au style, au panache et au divertissement cinq étoiles.

Souvent, le débat (inutile) sur qui était le meilleur : Xavi, Sergio Busquets et Andres Iniesta ou Modric, Casemiro et Kroos, est soulevé par les fans ou les médias du football. Votez comme vous le souhaitez, mais le fait est que malgré tout l’éclat des trois Espagnols, ils ont joué – pour Barcelone, au moins – une marque de systèmes de football hautement réglementés et finement structurés au sein desquels ils pourraient inventer et créer.

L’un (le milieu de terrain de Madrid) est entièrement composé de Robin Williams, une improvisation en courant de conscience ; l’autre (le trio du Barça) les Marx Brothers. Cela ressemble à une invention audacieuse, mais tout est scénarisé et rigoureusement planifié – bien que certaines improvisations soient autorisées.

L’une des raisons pour lesquelles Zidane serait probablement le mauvais choix pour Manchester United – bien que tous ceux qui aiment le football aspirent à le retrouver bientôt dans le jeu – est que même s’il est talentueux et intelligent, l’équipe d’Old Trafford a désespérément besoin de détails. des ordres, une philosophie claire qui leur redonnera confiance, des règles qui facilitent l’élimination des énormes talents de cette équipe. Ce dont ils ont besoin, c’est d’un coach interventionniste et intense. Ce n’est pas le moment pour sa « main légère sur le timon et à toute vapeur en avant, les gars! »

Et tandis qu’Ancelotti a de fortes justifications pour déléguer une énorme responsabilité à Modric, Casemiro et Kroos, il y a des problèmes. Tout comme l’orchestre plein d’éclat individuel mais sans chef, on ne sait pas quand une belle harmonie sera brisée par une fausse note ou quelqu’un qui n’a pas tout à fait maintenu le tempo précis.

Ancelotti a également postulé que « les 10 prochaines années sont couvertes pour le milieu de terrain madrilène » grâce à de jeunes talents athlétiques et extrêmement prometteurs comme Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Antonio Blanco. Ce qu’ils représentent, et ce que la vieille garde n’a pas (étant donné que leur âge combiné est de 96 ans), c’est la capacité de marier d’énormes compétences techniques avec un athlétisme implacable et affamé. En temps voulu, grâce à leurs talents émergents, Madrid pourra faire preuve de puissance musculaire avec et sans ballon.

À l’heure actuelle, cependant, Los Blancos ne sont pas seulement un peu trop dépendants de ces trois mastodontes, Ancelotti leur permet de dicter le jeu de Madrid. Leur importance personnelle grandit mais l’importance des systèmes de football, où les joueurs de qualité sont au moins proches de l’interchangeabilité, diminue.

Cette semaine, Madrid doit aller gagner à Tiraspol : un voyage de cinq heures et demie dans chaque sens pour affronter une équipe qui a produit l’un des grands chocs de la Ligue des champions moderne en s’imposant à Bernabeu en septembre. La victoire est dans le casier de Madrid. Et à moins que l’un d’entre eux – à notre insu – ne se blesse cette semaine, la victoire peut être remportée par le trio Casemiro-Kroos-Modric.

Mais regardez les 15 prochains jours face à Ancelotti & Co. : après le test fatiguant de Tiraspol, ce sont Séville et l’Athletic Bilbao (à domicile), la Real Sociedad (à l’extérieur) plus l’Internazionale puis l’Atletico Madrid (à domicile). Bien que ce trio de milieu de terrain soit des grands de tous les temps, ils ne peuvent tout simplement pas mener Madrid à travers ces cinq matches cruciaux en 15 jours sans repos ni rotation.

Ainsi, lorsqu’Ancelotti reprend le contrôle de son milieu de terrain, avec une partie ou la totalité des trois grands au banc, ou au repos, peut-il orchestrer suffisamment à partir des doublures nettement sous-utilisées Isco, Camavinga, Valverde, Blanco, Lucas Vazquez et Marco Asensio ? Sera-t-il puni pour l’approche libertaire du « le talent sait le mieux » qui apporte tant de hauts et de bas. Ça va être fascinant à découvrir.