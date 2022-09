Le Real Madrid revient au sommet après sa victoire contre l’Atletico Madrid dans un match houleux

Rodrygo et Federico Valverde ont marqué pour offrir au Real Madrid une victoire 2-1 sur les voisins de l’Atletico Madrid lors d’un derby houleux dimanche pour revenir au sommet de la Liga.

L’équipe de Carlo Ancelotti a commencé sa défense du titre de manière parfaite, avec un record de 100% en six matchs. Cette victoire a pris au Real deux points d’avance sur Barcelone, qui avait pris la tête du classement samedi.

Le match a été entaché de chants racistes visant l’attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Junior à l’extérieur du stade avant le match, déclenchés par des critiques sur ses célébrations de buts dansants et un débat ultérieur sur la question de savoir si ces critiques étaient racistes.

Les fans ont également lancé des objets sur Vinicius après un but du Real et lui ont lancé des chants racistes dans les phases finales.

Après qu’un autre Brésilien, Rodrygo, ait sorti l’impasse à la 18e minute, il a dansé pour célébrer avec Vinicius, au grand dam des supporters enragés de l’Atletico. Certains ont lancé des objets, dont des briquets, sur le duo.

“Les derbies sont toujours importants, mais aujourd’hui, c’était un peu différent de ce qui s’est passé pendant la semaine”, a déclaré Rodrygo.

« Nous avons répondu sur le terrain, et je ne parle que pour moi. Je suis très heureux de bien jouer et de marquer un autre but.

Madrid manquait Karim Benzema, blessé, tandis que les hôtes ont choisi Antoine Griezmann dans la formation de départ pour la première fois cette saison, et ils étaient en tête dans les premières étapes.

Stimulé par l’atmosphère tapageuse, l’équipe de Diego Simeone a poussé haut sur le terrain et a mis Los Blancos sur le pied arrière, avec Felipe en tête et Dani Carvajal déviant un tir de Yannick Carrasco dans le filet latéral.

Geoffrey Kondogbia a lancé un effort au but qui a raté de peu, mais avec l’Atletico dominant, Madrid a décroché un coup de ventouse.

Aurélien Tchouameni a capté une délicieuse passe au-dessus de la défense et Rodrygo l’a intelligemment expédié devant Jan Oblak.

– Coup mortel –

L’Atletico a tenté de riposter, avec une conduite féroce de Griezmann passant devant le poteau et Thibault Courtois refusant Carrasco, avant que Madrid ne frappe un autre coup fatal.

Vinicius, constamment sifflé par les fans de l’Atletico, a combiné avec Luka Modric avant de frapper le poteau et Fede Valverde a suivi pour claquer dans le filet à bout portant après 36 minutes.

L’Uruguayen a quatre buts et deux passes décisives en sept matchs toutes compétitions confondues, s’affirmant comme une présence essentielle sur le flanc droit d’Ancelotti.

“(Valverde) et Rodrygo sont des joueurs très spéciaux, car ils sont ce que le footballeur moderne doit être”, a déclaré Ancelotti.

“Ils peuvent jouer à divers postes, ils ont quelque chose qui se démarque, la technique, le physique, on est ravis d’eux.”

Le Real Madrid a maintenant remporté les neuf matches disputés cette saison dans toutes les compétitions.

Ils ont pris le dessus sur le jeu en seconde période en essayant de garder le ballon. Le milieu de terrain de l’Atletico, Koke, a été averti pour un piratage sauvage à Rodrygo.

C’était le 553e match de Koke pour le club, égalant le record de tous les temps établi par Adelardo, qui a pris sa retraite en 1976, mais c’était à oublier.

Mario Hermoso a retiré un but lorsque Courtois a battu un corner et que le défenseur a terminé avec son épaule dans le filet vide à la 83e minute, mais l’Atletico n’a pas pu terminer un retour improbable.

“Ce Real Madrid me rappelle l’équipe que nous avions, avec Diego Costa”, a noté Simeone. “Quand il y a cette force, le football est merveilleux.”

D’autres chants racistes visaient Vinicius de la part de certains fans locaux, et Hermoso a été expulsé dans le temps d’arrêt pour s’être battu avec Dani Ceballos dans un corner pour gagner un deuxième carton jaune.

Ce fut une fin lugubre d’une nuit lugubre pour l’Atletico, à la fois sur et, honteusement, en dehors du terrain.

