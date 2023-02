Le Real Madrid reste dans la course au titre mais Benzema et Militao blessés

MADRID – Marco Asensio et Vinicius Junior ont marqué deux buts en deux minutes en seconde période alors que le Real Madrid battait Valence 2-0 en Liga jeudi.

Asensio avait un premier tir arrêté et un autre bloqué, avant que le défenseur madrilène Eder Militao ne soit expulsé sur blessure et qu’Antonio Rudiger ne se voit refuser un but de la tête avant la mi-temps.

Mais Asensio a donné l’avantage à Madrid à la 52e minute, tirant de l’extérieur de la surface, et Vinicius a doublé son avance deux minutes plus tard, courant de l’intérieur de sa propre moitié de terrain pour terminer devant le gardien de Valence Giorgi Mamardashvili, avant que le défenseur Gabriel Paulista ne soit expulsé pour un imprudent. défi sur Vinicius.

Réaction rapide

1. Le Real Madrid reste dans la course au titre, mais à quel prix les blessures ?

Une victoire pour Madrid était essentielle ici après que le rival du titre, Barcelone, ait battu le Real Betis un jour plus tôt. Madrid a dominé Valence tout au long, Asensio et Vinicius faisant finalement la percée en seconde période, pour prendre les trois points et s’assurer que l’écart avec le leader Barca reste à cinq.

Il y avait beaucoup à aimer dans cette performance – les deux buteurs étaient une menace constante, Dani Ceballos a excellé une fois de plus au milieu de terrain et Eduardo Camavinga a montré que ses récentes performances à l’arrière gauche n’étaient pas un coup de chance – mais la vue de deux joueurs clés , Eder Militao et Karim Benzema, boitant en seconde période avec des blessures apparentes, ont laissé une note amère, bien sûr.

Marco Asensio a marqué un super but en seconde période pour aider le Real Madrid à battre Valence 2-0. AP Photo/Bernat Armangue

Madrid vient de traverser un mois de janvier mouvementé, mais le calendrier de février n’est pas plus facile. Après avoir voyagé au Real Majorque en Liga dimanche, il y a la Coupe du monde des clubs au Maroc la semaine prochaine, suivie des matchs de LaLiga avec Elche et Osasuna, Liverpool en Ligue des champions, un derby avec l’Atletico Madrid et une demi-finale de la Copa del Rey avec Barcelone, tous à venir le mois prochain.

Militao a été le meilleur défenseur de Madrid cette saison, et Benzema est, eh bien, Benzema, qui était le meilleur joueur de LaLiga la saison dernière. L’étendue de leurs blessures dictera à quel point Madrid peut se sentir positif quant à ses perspectives dans quatre compétitions différentes.

2. Vinicius Junior marque une étape importante avec un but spécial

C’est maintenant 200 matchs de compétition sous un maillot du Real Madrid pour Vinicius Junior.

Le joueur de 22 ans est le troisième plus jeune joueur à atteindre ce record, après deux légendes du club : Raul Gonzalez et Iker Casillas. Depuis ses débuts en équipe première en 2018, Vinicius a fait des progrès stupéfiants, en particulier au cours des 18 derniers mois : il est passé d’un finisseur ridiculisé et incohérent à l’un des attaquants les plus effrayants du football.

Son but ici était emblématique de ce qu’il est devenu, allumant les postcombustion pour survoler le défenseur Gabriel, avant de passer froidement devant le gardien de but, puis de courir pour embrasser l’entraîneur Carlo Ancelotti. C’était l’un des meilleurs buts de l’attaquant brésilien et, à juste titre, son 50e but pour le club.

Tous les yeux étaient rivés sur lui depuis le début – il a commencé le match avec un geste accrocheur, portant des bottes noires unies pour souligner la fin de son contrat de parrainage avec Nike, avant de passer à une autre paire après la mi-temps – et il a joué un rôle dans le dernier moment décisif de la nuit également, son habileté provoqua Gabriel dans une fente violente et insensée qui réduisit Valence à 10 hommes.

3. Valence se solidifie en tant que candidat à la relégation

Cette performance et ce résultat ont cimenté le statut de Valence en tant que prétendant à la relégation pour la première fois depuis 1986.

Cette équipe n’est pas, pour utiliser un vieux cliché, “trop ​​bonne pour tomber”. Avec le départ de l’entraîneur Gennaro Gattuso par consentement mutuel, remplacé par l’éternel patron par intérim Salvador “Voro” Gonzalez – sa huitième fois à titre temporaire en 15 ans – et sans ajout à l’équipe en janvier, la situation est critique.

Exactement au milieu de la saison, les 20 points de Valence en 19 matchs les placent à égalité avec l’Espanyol, le Celta et Valladolid, juste un point au-dessus des trois derniers. Voro a maintenu Valence auparavant – il l’a fait lorsqu’il a succédé à Ronald Koeman en 2008 et à nouveau lors de son plus long mandat, remplaçant Cesare Prandelli en 2016-2017 – mais cela pourrait être son plus grand défi à ce jour.

Un effectif fragilisé, année après année, a encore des qualités – Jose Luis Gaya à l’arrière gauche, Hugo Guillamon et Yunus Musah au milieu de terrain, le vétéran Edinson Cavani en attaque – mais le moral est au plus bas et les joueurs gardent faire des erreurs inexplicables, comme avec l’expulsion de Gabriel.

Ils devront récolter des points lors des prochains matchs contre Gérone, l’Athletic Club et Getafe avant que la critique ne devienne terminale.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur : Vinicius Junior, Real Madrid

A marqué un superbe but et tourmenté la défense valencienne toute la soirée.

Meilleur : Dani Ceballos, Real Madrid

Une fois de plus, son affichage était un argument convaincant en faveur d’un nouveau contrat.

Meilleur : Marco Asensio, Real Madrid

Frustré en première mi-temps mais livré avec son but en seconde, juste au moment où il semblait qu’il était sur le point d’être remplacé.

Vinicius Junior a marqué jeudi son 50e but lors de son 200e match avec le Real Madrid contre Valence. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Pire : Gabriel Paulista, Valence

A perdu la tête avec un vilain défi de carton rouge et a coûté à son équipe toute chance de tenter un retour improbable.

Pire : Edinson Cavani, Valence

Anonyme, mais pourrait dire qu’il manquait de service.

Pire : Samu Castillejo, Valence

A offert très peu en attaque et n’a pas fait grand-chose pour aider la cause de son équipe.

Faits saillants et moments marquants

La première mi-temps a vu un but du Real Madrid d’Antonio Rüdiger annulé par VAR en raison d’une faute de Karim Benzema sur le jeu, laissant les équipes sans but avant la mi-temps.

Mais Marco Asensio n’a pas tardé à donner à Madrid son avance tant attendue avec une magnifique frappe de l’extérieur de la surface.

ASENSIO QUEL COUP ☄️☄️☄️ pic.twitter.com/lP0kLTAr8y — ESPN FC (@ESPNFC) 2 février 2023

Vinicius Junior a doublé l’avance du Real Madrid à la 54e minute.

Il a fait une longue course sur le terrain avec le ballon, et il semblait qu’il n’avait qu’un esprit de but.

QUELLE COURSE ET FINITION DE VINI ⚡ pic.twitter.com/TpIx8t2kI1 — ESPN FC (@ESPNFC) 2 février 2023

Le dernier point culminant est plutôt un point faible: Gabriel Paulista de Valence a inexplicablement piraté les jambes de Vinicius Junior sans égard pour le ballon, provoquant un carton rouge direct.

Le jeu dangereux a suscité une vive réaction des joueurs du Real Madrid et une petite bagarre a éclaté.

TOUT ROUGE POUR PAULISTA SUR CE COUP 😬 pic.twitter.com/lmYK3GrbM1 — ESPN FC (@ESPNFC) 2 février 2023

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, sur le résultat : “Nous n’avons pas commencé le match comme nous l’avons fait en deuxième mi-temps. L’adversaire nous a plus pressés en première mi-temps qu’en seconde, puis en seconde mi-temps, il était plus facile de changer la dynamique. Un exemple est Vinicius, ils lui a mis la pression au début, puis en deuxième mi-temps son niveau physique a fait la différence.”

Ancelotti sur les blessures : “Je ne pense pas que Militao se rétablira dimanche, mais Karim ressemble à quelque chose de léger – c’est ce qui se passe lorsque vous jouez tous les trois jours sans avoir le temps de récupérer.”

Ancelotti sur le remplacement de Toni Kroos (et Luka Modric) à la 66e minute : “Il m’a demandé de me retirer cette fois-ci – il a ressenti un problème musculaire. Ces deux-là sont de si bons professionnels qu’ils me demandent de me retirer.”

Ancelotti sur Eduardo Camavinga à l’arrière gauche : “C’est surprenant – il n’a pas beaucoup joué à ce poste. Il a un partenariat très efficace avec Vinicius : quand Vini reste à l’extérieur, il entre et est dangereux, il est fort défensivement en un contre un. Il n’a pas nous l’aimons beaucoup, mais nous l’aimons bien dans cette position.”

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois sur le défi du carton rouge visant Vinicius: “Je ne sais pas mais il faut protéger Vini. Il est très expressif sur le terrain, il prend des joueurs et les défenseurs n’aiment pas ça. C’est typique. C’est sa technique, sa façon de jouer, on a besoin de ce Vinicius pour ouvrir Je pense qu’il a reçu beaucoup de coups de pied et aujourd’hui, je suis heureux qu’un arbitre ait eu le courage de l’expulser – le ballon était parti, cela n’avait aucun sens, cela doit être un expulsion.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

Le Real Madrid a cinq buts annulés par VAR, le plus en Liga cette saison. La seule équipe avec plus de buts annulés par VAR cette saison dans les cinq meilleures ligues européennes est Milan (6).

Les 12 buts du Real Madrid en Liga hors des sentiers battus sont les plus marqués par une équipe dans les cinq meilleures ligues européennes cette saison.

Vinícius Júnior compte désormais trois buts lors des cinq derniers matchs après une disette de six matchs avec le Real Madrid toutes compétitions confondues.

Suivant

Real Madrid: Los Blancos retour à l’action de LaLiga ce week-end, en visitant Majorque le dimanche 5 février (regarder en direct sur ESPN + à 8 h HE), puis le Real Madrid aura un match de Coupe du Monde des Clubs de la FIFA le mercredi 8 février contre un adversaire encore à être déterminé.

Valence CF : Los Murcelagos partez pour Gérone pour le match de LaLiga le dimanche 5 février (regarder en direct sur ESPN + à 10 h 15 HE).