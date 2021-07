Le Real Madrid rejoint la longue liste des géants européens surveillant Damsgaard de la Sampdoria

Le Real Madrid fait partie des nombreux géants européens intéressés par le meneur de jeu danois Mikkel Damsgaard. Laurence Griffiths/AFP/Getty Images

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato d’été est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Madrid rejoint la liste des fans de Damsgaard

Le Real Madrid a rejoint une longue liste de prétendants à la star danoise Mikkel Damsgaard, selon Tuttosport. L’ailier de 21 ans a disputé cinq matches à l’Euro 2020, ouvrant le score lors de la défaite 2-1 de son équipe contre l’Angleterre en demi-finale avec un fantastique coup franc.

2 Liés

La Sampdoria espère le garder encore un an avant de le transférer pour des frais de transfert compris entre 30 et 50 millions d’euros. Cependant, il pourrait y avoir un bras de fer à grande échelle pour ses services. Outre Madrid, Barcelone, Tottenham Hotspur, Liverpool, Everton, Leeds United, Leicester City, l’AC Milan, l’Internazionale, la Juventus et l’AS Roma s’intéressent tous à l’ancien prodige du Nordsjaelland.

Damsgaard a rejoint la Sampdoria en provenance du club danois en 2020 pour un montant de 6 millions de livres sterling et a disputé 35 apparitions en Serie A.

Si l’équipe de Serie A devait perdre le talisman du Danemark, elle serait intéressée par le Celtic Ryan Christie en remplacement. Le joueur de 26 ans n’a plus qu’un an pour son contrat avec le club écossais, ce qui signifie qu’ils pourraient être contraints de le déplacer avant de le perdre lors d’un transfert gratuit l’été prochain.

Christie, tout comme Damsgaard, a été lié à de nombreux clubs à travers l’Europe cet été.

BLOG EN DIRECT

08h30 BST : L’attaquant de Turin Andrea Belotti est sur le point de décider de signer ou non un nouveau contrat avec le club au vu de l’intérêt de la Roma, selon Ciel.

Belotti faisait partie de l’équipe d’Italie qui a remporté dimanche la finale de l’Euro 2020 contre l’Angleterre après une séance de tirs au but (diffuser la rediffusion d’ESPN+ aux États-Unis).

Sky rapporte que Roma pourrait faire une offre de 30 millions d’euros pour l’ancien attaquant de Palerme cet été. Le joueur de 27 ans, qui a marqué 13 buts pour Turin la saison dernière, a un contrat qui expire l’été prochain.

PAPIER COMMERCE

– Burnley prépare une offre de 13 millions de livres sterling pour l’ailier lyonnais Cornet de Maxwel cet été, selon le soleil. Sean Dyche fait face à la concurrence pour la signature de l’international ivoirien du Hertha Berlin. Le joueur de 24 ans était une star de la victoire en quart de finale de la Ligue 1 contre Manchester City en 2020, marquant le premier match lors de la victoire 3-1.

– Manchester City et Wolverhampton Wanderers vont se battre pour la signature de Fulham Antonée Robinson, selon le soleil. Les deux clubs veulent amener le joueur de 23 ans comme couverture sur le côté gauche de la défense. L’arrière gauche des États-Unis a eu une bonne performance à Craven Cottage la saison dernière, mais n’a pas pu empêcher l’équipe d’être reléguée au championnat.

– Gardien de but Mat Ryan devrait signer pour la Real Sociedad cette semaine, selon un média espagnol COMME. Le joueur de 29 ans devrait se rendre en Espagne pour subir un examen médical et signer un contrat de deux ans avec le club. L’international australien n’a plus qu’un an pour son contrat avec Brighton & Hove Albion et est tombé en disgrâce pour l’Espagnol Robert Sanchez. Il a ensuite passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Arsenal, et malgré l’intérêt signalé du club londonien, un transfert du côté de Saint-Sébastien semble se rapprocher.

– Malgré des fonds limités, Le10 Sport rapporte que Barcelone est intéressé par le milieu de terrain Renato Sanches cet été avec Tottenham Hotspur un autre qui le suit de près. Le joueur de 23 ans a impressionné à Lille cette saison et a ajouté à ses performances sur la grande scène avec le Portugal en Championnat d’Europe. Les problèmes financiers très médiatisés qui entourent le Barca rendent la possibilité de signer le milieu de terrain d’autant plus difficile, tandis que Nuno Espirito Santo pourrait l’ajouter alors qu’il marque de son empreinte sa nouvelle équipe des Spurs.

– Southampton pourrait utiliser Michael Obafemi dans le cadre d’un échange pour l’attaquant Adam Armstrong, selon le soleil. Obafemi, 21 ans, est très apprécié par le patron de Blackburn Rovers, Tony Mowbray, ce qui pourrait réduire les frais de transfert potentiels de 25 millions de livres sterling pour Armstrong. Le joueur de 24 ans a marqué 28 buts impressionnants en 40 matches de championnat la saison dernière, malgré le fait que les Riversiders aient terminé à une décevante 15e place.