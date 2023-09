Le Real Madrid regarde la gloire de la Ligue des champions avec Jude Bellingham qui cherche à poursuivre sa bonne forme

Nouvelle recrue vedette du Real Madrid, Jude Bellingham a connu un début de campagne phénoménal au Bernabeu en réussissant à marquer dans quatre des cinq matches auxquels il a participé.

Le milieu de terrain anglais a marqué cinq buts en cinq matches de Liga alors qu’il a pris d’assaut le championnat espagnol après avoir annoncé son transfert de 103 millions d’euros (110 millions de dollars) du club allemand du Borussia Dortmund.

Le Real Madrid peut se targuer d’un bilan de 100 % lors de sa première série de matches nationaux, mais sa saison commence pour de bon avec le début de la Ligue des Champions cette semaine.

Bellingham, 20 ans, devrait faire ses « deuxièmes » débuts avec Los Blancos contre l’Union Berlin mercredi au Santiago Bernabeu, dans la compétition qu’ils apprécient avant toutes les autres.

Le record de 14 fois champions d’Europe a été battu 4-0 par Manchester City lors du match retour de la demi-finale de la saison dernière, 5-1 au total, l’achat de Bellingham étant en partie une réponse à cette cuisante défaite.

Madrid a commencé à réduire les minutes de jeu de ses joueurs vétérans au milieu de terrain – Luka Modric et Toni Kroos – tout en accordant plus d’opportunités à Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni et Fede Valverde.

Bellingham s’ajoute au sport de base plus difficile de Madrid cette saison, privé du vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema, parti pour une nouvelle aventure dans le football saoudien cet été.

Face à une équipe de Bundesliga en Europe, Bellingham devrait se sentir à l’aise – même s’il est devenu clair qu’il s’est déjà senti chez lui.

Lors de sa première apparition au sacré Bernabeu, l’international anglais a failli faire sauter le nouveau toit du stade avec un dernier but à la 95e minute pour permettre à Madrid de s’imposer de justesse contre Getafe lors d’un derby le 2 septembre.

Portant le numéro 5 sur le dos en hommage à Zinedine Zidane, Bellingham est rapidement devenu l’un des favoris des supporters madrilènes.

Célébrant ses buts les bras grands ouverts, comme pour partager sa joie avec les supporters, ils l’ont instantanément pris en charge comme jamais auparavant l’ailier gallois Gareth Bale.

Bellingham a bénéficié d’une sérénade avec le refrain de la chanson des Beatles « Hey Jude », qui, selon lui, était un moment spécial.

« Quand ils ont chanté ‘Hey Jude’ à la fin, j’ai eu la chair de poule », a-t-il déclaré à Real Madrid TV après la victoire contre Getafe.

« Je voulais juste me retourner, rester immobile et l’écouter pendant que mes jambes tremblaient. »

Bellingham a fait un clin d’œil à la culture espagnole avec le geste d’un matador agitant un drapeau après avoir esquivé une tentative de barge par un joueur de Getafe.

« Les bons joueurs avec de la personnalité souffrent un peu moins que les autres », a déclaré l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti, lorsqu’on lui a demandé comment Bellingham avait réagi si rapidement.

« Il n’y a pas d’autre raison. Un joueur qui a de la personnalité, plus que de la qualité, fait qu’un maillot important comme celui du Real Madrid ne pèse pas si lourd. »

Cette personnalité s’est manifestée lorsqu’il a mené l’Angleterre aux quarts de finale de la Coupe du monde l’année dernière au Qatar à seulement 19 ans.

Jusqu’à présent, Ancelotti a déployé Bellingham comme numéro 10, assurant une forte présence physique dans la zone derrière l’agile duo brésilien composé de Rodrygo et Vinicius Junior, ce dernier étant actuellement blessé.

Le seul match dans lequel il n’a pas marqué a été la victoire 2-1 de dimanche contre la Real Sociedad, où il a chuté plus profondément et s’est retrouvé coincé dans la bataille au milieu de terrain.

« Il a eu un match constant, il n’est entré dans la surface que tout au bout mais il a été impliqué tout au long, travaillant beaucoup », a déclaré Ancelotti.

Les buts de Bellingham ont remplacé ceux de Benzema – il a joué plus comme l’attaquant français que comme l’icône des Bleus Zidane depuis qu’il a rejoint le club.

Le Real Madrid était lié cet été à l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe, qui a clairement indiqué qu’il souhaitait rejoindre Los Blancos.

Cependant, le contrat de Mbappe devant expirer à la fin de la saison, cela aurait été un investissement important et potentiellement inutile pour Madrid, qu’ils ont jugé préférable.

Les buts de Bellingham ont été le dernier clou de ce cercueil, car il a montré qu’il pouvait faire la différence dans la surface adverse dans la position offensive qu’Ancelotti avait créée pour lui.

Peut-être que Mbappe arrivera l’été prochain, et peut-être qu’un nouvel entraîneur changera le rôle de Bellingham une fois qu’Ancelotti aura repris l’équipe nationale brésilienne, mais à court terme, la configuration actuelle convient très bien à l’entraîneur et au joueur.

