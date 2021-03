– Gardien de but de Manchester United Sergio Romero devrait quitter la Premier League à la fin de la saison, selon Fabrizio Romano . Boca Juniors souhaite ramener le gardien de but de 34 ans dans son pays d’origine. L’ancien gardien de but de l’AS Monaco faisait régulièrement partie de l’équipe de la Ligue Europa de Solskjaer la saison dernière, mais s’est depuis retrouvé comme le gardien de troisième choix derrière Dean Henderson et David de Gea.

