Le club de la Liga, le Real Madrid, a profité de 13 millions d’euros (13,2 millions de dollars) et d’un solde de trésorerie de 425 millions d’euros (430,3 millions de dollars) à la fin de la saison 2021-22. Le club avait également réussi à rester bénéficiaire au cours des trois exercices financiers touchés par la pandémie de COVID-19.

Le Real a connu une saison 2021-22 incroyable après avoir remporté une 14e Coupe d’Europe record après avoir battu Liverpool 1-0 en finale de la Ligue des champions, tout en remportant la couronne de la Liga et la Super Coupe d’Espagne.

Le club a indiqué que le solde de trésorerie au 30 juin 2022, hors projet de réaménagement du stade, était de 425 millions d’euros, alors que pendant la pandémie de Covid-19, le manque à gagner depuis mars 2020 avait touché 400 millions d’euros.

“Le résultat d’exploitation pour l’exercice 2021/22 a atteint 722 millions d’euros, soit une augmentation de 69 millions d’euros (10%) d’une année sur l’autre, alors que les effets économiques de la pandémie s’atténuent progressivement”, indique le communiqué du club.

Il a toutefois ajouté que les revenus subissaient toujours l’impact de la pandémie.

La dette nette du club, hors projet de réaménagement du stade, a atteint une valeur de 263 millions d’euros au 30 juin 2022, ajoute le communiqué.

Les Reals seront désormais vus en action contre le RB Leipzig lors d’un match de Ligue des champions au Santiago Bernabeu mercredi soir.

Los Blancos ont remporté tous leurs matches en Liga jusqu’à présent en 2022-23 ainsi que leur match d’ouverture de la Ligue des champions contre le Celtic. Leurs jeunes pistolets Vinicius Jr., Rodrygo et Fede Valverde ont tiré sur tous les cylindres aux côtés de vétérans tels que Luka Modric et Toni Kroos pour remporter six victoires sur six dans toutes les compétitions.

Pendant ce temps, Leipzig a un nouvel entraîneur à Marco Rose et le manager a pris un bon départ dans son nouvel environnement, guidant son équipe vers une confortable victoire 3-0 sur les anciens employeurs du Borussia Dortmund. Cependant, affronter un Madrid de haut vol mettra ses capacités à rude épreuve, notamment devant une foule bruyante de Santiago Bernabeu.

Heure prévue du Real Madrid :

Courtois, Lunin, Lopez, Alaba, Rudiger, Mendy, Carvajal, Nacho, Militao, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Hazard, Asensio, Vinicius Jr, Rodrygo, Mariano.

Équipe attendue du RP Leipzig :

Gulacsi, Baswich, Nickisch, Angelino, Orban, Simakan, Halstenberg, Henrichs, Raum, Ba, Dialo, Gvardiol, Szoboszlai, Laimer, Kampl, Forsberg, Haidara, Schlager, Nkunku, Poulsen, Werner, Silva, Novoa

