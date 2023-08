Le Real Madrid rate le jour de paie pour avoir empêché l’accès à la caméra

Même si LaLiga fait un plus grand effort pour l’accès à la caméra, le Real Madrid fait face à une amende pour avoir refusé ce regard plus profond. LaLiga veut donner aux fans un regard plus approfondi sur les joueurs et les entraîneurs. Une façon consiste à fournir des caméras dans la pirogue et le vestiaire.

Cependant, les 35 fois champions de la ligue ne veulent pas de toute cette attention. Chacun des 19 autres clubs, dont Barcelone, a permis cet accès plus profond. Les téléspectateurs de LaLiga ont eu la chance d’entendre les entraîneurs parler aux joueurs. Ce type d’information était interdit en Liga, souvent en raison d’un manque de technologie et de l’obstruction des clubs. Même l’adversaire du Real Madrid lors de la première journée, l’Athletic Club, a autorisé l’accès. montrant une prière d’avant-match dirigée par le capitaine de l’Athletic Iker Muniain.

Le Real Madrid a refusé l’accès avant, pendant et après le match. Selon L’athlétisme, cela oblige le Real Madrid à manquer un jour de paie considérable. LaLiga verse 14,2 millions de dollars à chaque équipe qui suit ces mesures « volontaires ». Cela représente une part importante des revenus de diffusion de LaLiga distribués à chaque club.

Ce n’est pas une question de refus du Real Madrid. Ironiquement, ils ont exprimé leur frustration en empêchant l’un de leurs joueurs de faire des médias d’avant-match ou d’après-match. Par exemple, il n’y a pas eu d’interview des médias avec Jude Bellingham après son premier but en compétition avec le club. Au lieu de cela, Bellingham, ainsi que Rodrygo et Dani Carvajal, n’ont eu des entretiens qu’avec le service média interne du Real Madrid.

L’accès aux médias du Real Madrid pourrait nuire à ESPN

Le président de la Liga, Javier Tebas, fait pression pour que les diffuseurs et le public internationaux trouvent la Liga plus intéressante. Les autres ligues ne font pas ces sauts pour être plus interactives avec leurs joueurs et leurs entraîneurs. Même si la ligue est encore en train de peaufiner certains détails, c’est un pas dans la bonne direction.

Cependant, lorsque l’une des meilleures équipes du monde, sans parler de la ligue, ne participe pas à l’initiative, cela nuit à sa promotion. Il y a certainement une aide de fans qui ne se connectent qu’à la couverture d’ESPN de LaLiga pour regarder Los Blancos. Un accès supplémentaire à la caméra rendrait le Real Madrid plus attrayant pour les fans occasionnels.

Bien sûr, le Real Madrid se fait également du mal en ratant les 14,2 millions de dollars. Le club ne manque pas d’argent, mais cela aiderait à long terme.

PHOTO : IMAGO / Pressinphoto