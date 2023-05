Le Real Madrid proche de l’histoire de la Ligue des champions contre Manchester City – Luka Modric

Luka Modric a déclaré que le record du Real Madrid en Ligue des champions – remportant la compétition cinq fois au cours des neuf dernières années – pourrait leur donner l’avantage lors de la demi-finale retour de mercredi contre Manchester City.

City est toujours à la recherche de son premier trophée en Ligue des champions, malgré des années de succès nationaux, tandis que Madrid est le club le plus titré de l’histoire du tournoi avec 14 Coupes d’Europe.

Les équipes ont fait match nul 1-1 au Santiago Bernabeu la semaine dernière lors du match aller d’un match nul qui est une répétition de la demi-finale dramatique de la saison dernière, que Madrid a battue 6-5 au total.

« Nous avons joué à ce genre de jeu, [Champions League] demi-finales et finales, souvent », a déclaré Modric lors d’une conférence de presse d’avant-match mardi. « Ce que je vois chez mes coéquipiers et [coach Carlo Ancelotti] c’est la confiance et la foi totale en nous, notre caractère et nos qualités.

Modric aurait la chance de participer à sa sixième finale si Madrid vainquait City.

« Je me souviens d’une conversation d’équipe qui [former coach Zinedine Zidane] nous a donné, en parlant d’une dynastie, et nous y sommes parvenus », a déclaré Modric.

« Cela vous donne une motivation supplémentaire de jouer dans cette compétition pour le Real Madrid. Quand vous savez que vous êtes proche d’une autre finale, vous voulez tout donner. Cela peut vous motiver à certains moments, à donner plus que vous ne pensez devoir donner . C’est important, que nous soyons sur le point de faire quelque chose d’historique. »

Madrid a déjà éliminé les équipes de Premier League Liverpool et Chelsea lors de la phase à élimination directe de la Ligue des champions cette saison.

« Nous savons que la Ligue des champions est une compétition que nous aimons », a déclaré Modric. « Nous nous sentons à l’aise dans cette compétition et dans ces matchs, c’est pourquoi nous en avons tant gagné… Nous nous sentons à l’aise et nous croyons en notre qualité et en l’histoire du club. »

Ancelotti est le manager le plus décoré de l’histoire de la Ligue des champions, ayant remporté la compétition quatre fois en tant qu’entraîneur, ainsi que deux fois en tant que joueur.

« Le courage et la personnalité sont des éléments très importants dans ces matchs », a-t-il déclaré mardi. « La pression est très élevée. Parfois, vous n’avez pas la personnalité pour montrer votre qualité.

« Ce que je veux, c’est une équipe qui sait bien lire le jeu. On va avoir des moments de souffrance et il faut s’accrocher, lire ces situations et savoir quand l’adversaire est en difficulté. »

City a dominé les premières étapes du match aller en Espagne avant que Vinicius Junior ne donne l’avantage à Madrid, et avec l’équipe locale dans l’ascendant, Kevin De Bruyne a égalisé en seconde période.

« Peu importe si vous êtes la meilleure équipe du monde, vous ne gagnerez pas tous les matchs à 100% », a déclaré Ancelotti. « C’est la partie mentale – personnalité, caractère, mentalité – dans les moments difficiles. Ce n’est pas seulement une question de qualité des joueurs. »

Ancelotti a déclaré qu’il n’avait pas voulu garantir que le défenseur Antonio Rudiger – qui a bien performé contre Erling Haaland de City la semaine dernière – commencerait le match de mercredi, blâmant « un malentendu » lors d’une conférence de presse précédente.

« J’ai de la chance d’avoir tous les joueurs disponibles », a déclaré Ancelotti. « [Eduardo] Camavinga, [Ferland] Mendy, tout le monde. Cela complique la sélection de l’équipe. Si nous gagnons, je comprends bien, si nous perdons, je comprends mal. »