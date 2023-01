Le Real Madrid prêt pour les batailles des prochains mois

Carlo Ancelotti a soutenu son équipe du Real Madrid pour rivaliser avec Barcelone pour le titre de LaLiga, malgré un match nul 0-0 avec la Real Sociedad qui leur a laissé cinq points de retard sur les leaders de la ligue.

Madrid était la meilleure équipe au Santiago Bernabeu dimanche, créant un certain nombre d’occasions, mais n’a pas pu les prendre avec La Réal le gardien Alex Remiro sauve trois fois Vinicius Junior.

– Kirkland : Madrid trébuche alors La Réal montrer qu’ils appartiennent

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le résultat – qui a suivi la victoire 1-0 du Barça à Gérone samedi – a laissé Madrid avec 42 points, cinq derrière le Barça et trois devant la Sociedad en troisième.

“Si nous gagnons jeudi [against Valencia]nous aurons plus de points que nous n’en avions [at this stage] la saison dernière”, a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d’après-match. “C’est une longue saison.

“Janvier a été un mois difficile mais l’équipe a beaucoup grandi dans tous les aspects, défensivement et offensivement, et physiquement. Nous pouvons résister aux batailles des prochains mois.”

Carlo Ancelotti crie des instructions à ses joueurs lors du match nul de LaLiga du Real Madrid avec la Real Sociedad. Getty Images

Ancelotti était optimiste quant à la performance de son équipe contre ses rivaux poursuivants, bien qu’il n’ait pas réussi à prendre les trois points.

“C’était l’un des meilleurs matchs que nous ayons joués cette saison”, a déclaré Ancelotti. “C’était difficile de faire des remplacements parce que tout le monde jouait bien.

“La Real Sociedad n’a jamais joué comme elle le voulait. Nous les avons pressées haut, nous avons été intenses, nous étions bonnes avec le ballon et engagées sans. Nous avons été un peu malchanceux.”

Barcelone se rendra au Real Betis mercredi avant que Madrid n’accueille Valence un jour plus tard, après quoi les deux équipes seront exactement à la moitié de la saison après avoir disputé 19 des 38 matchs.

Ancelotti a confirmé que Madrid ne ferait aucune affaire de dernière minute sur le marché des transferts, affirmant que sa fenêtre était “fermée dans tous les sens, pour les sorties et les arrivées”.