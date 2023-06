Le Real Madrid prêt à faire une offre pour signer Mbappe du PSG – sources

Le Real Madrid est prêt à soumissionner Kylian Mbappé cet été plutôt que d’attendre de le signer en tant qu’agent libre à l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain la saison prochaine, ont déclaré des sources à ESPN.

L’avenir de Mbappe est à nouveau incertain après L’Equipe rapporte ce lundi que l’attaquant avait écrit au PSG pour l’informer qu’il n’exercerait pas son option de prolonger son contrat d’un an, ce qui signifie que son contrat prendrait fin en juin 2024.

Des sources ont déclaré à ESPN que le PSG serait disposé à écouter des offres d’environ 150 millions d’euros (161,5 millions de dollars) pour Mbappe cet été pour éviter de le perdre gratuitement un an plus tard.

Mbappe a publié mardi une déclaration via l’AFP qui disait: « Le conseil d’administration est informé depuis le 15 juillet 2022 de ma décision de ne pas prolonger au-delà de 2024, et la lettre envoyée ne visait qu’à confirmer ce que je leur ai déjà dit. »

Madrid est désormais en alerte, ont indiqué des sources, alors qu’ils recherchent un avant-centre pour remplacer Karim Benzema, qui a rejoint Al Ittihad en Arabie saoudite la semaine dernière.

ESPN a rapporté la semaine dernière que Madrid considérait Harry Kane de Tottenham comme la meilleure option disponible pour succéder à Benzema, mais il y a des doutes au sein du club quant au paiement de frais de transfert élevés pour un joueur qui aura 30 ans le mois prochain.

Le plan initial de Madrid cet été était de signer un remplaçant pour Benzema – comme Joselu de l’Espanyol – avant de pousser pour Mbappe ou Erling Haaland en 2024.

Kylian Mbappe a choisi de ne pas rejoindre le Real Madrid l’année dernière pour signer un nouveau contrat avec le PSG. Xavier Lainé/Getty Images

Le club de LaLiga a déjà recruté l’arrière gauche François Garcia de Rayo Vallecano et meneur de jeu Brahim Díaz – de retour d’un prêt de trois ans à l’AC Milan – et a accepté un accord d’une valeur de 103 millions d’euros (111 millions de dollars) plus des variables avec le Borussia Dortmund pour le milieu de terrain Jude Bellingham.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il était encore trop tôt pour savoir ce qui se passerait avec Mbappe, mais Madrid est prêt à agir pour lui si le PSG est prêt à envisager sérieusement un accord.

Madrid soupçonne que le PSG ferait tout ce qu’il peut pour voir Mbappe rejoindre un autre club plutôt que Los Blancoset toute négociation entre les parties ne serait pas facile.

Mbappe est une cible à long terme pour Madrid et le président Florentino Perez.

On s’attendait à ce que l’international français déménage en Espagne l’été dernier – après l’échec de Madrid avec plusieurs offres d’une valeur allant jusqu’à 200 millions d’euros (216 millions de dollars) en 2021 – avant qu’un demi-tour ne voit Mbappe choisir de renouveler avec le PSG jusqu’en 2024 avec possibilité d’une année supplémentaire.

Mbappe a déclaré qu’il souhaitait rester à Paris la saison prochaine, mais des sources proches du vestiaire du PSG ont déclaré à ESPN qu’il y a six semaines, il avait déclaré à ses coéquipiers qu’il n’excluait pas non plus de partir cet été.

La saison du PSG a été une déception malgré sa victoire en Ligue 1, après avoir été éliminé des huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich.

Mbappe a terminé sixième du classement du Ballon d’Or 2022, loin derrière le vainqueur Benzema.

Le PSG a également vu Lionel Messi et Sergio Ramos confirmer leurs départs, tandis que la recherche du club d’un nouvel entraîneur pour remplacer Christophe Galtier se poursuit.