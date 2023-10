Carlo Ancelotti a déclaré que jouer à Naples à l’extérieur serait le test le plus difficile pour le Real Madrid en phase de groupes de la Ligue des champions cette saison, avant la visite des 14 fois vainqueurs de la Coupe d’Europe au stade Diego Armando Maradona mardi.

Madrid et Naples ont tous deux trois points d’avance avant la deuxième journée, après que Madrid ait battu l’Union Berlin 1-0 au Santiago Bernabeu et que Naples ait gagné 2-1 à l’extérieur à Braga.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Ancelotti a entraîné Naples pendant 19 mois mouvementés entre 2018 et 2019, avant de rejoindre Everton puis de revenir au Real Madrid, où il a remporté six trophées lors de son deuxième mandat.

« Napoli est l’une des meilleures équipes d’Italie », a déclaré Ancelotti lundi lors d’une conférence de presse, lorsqu’on lui a demandé d’évaluer les vainqueurs de Serie A de la saison dernière. « Ils ont conservé la même structure [under new coach Rudi Garcia]. Ils ont un haut niveau, ils ont des individus, et une ambiance qui les pousse.

« C’est un retour dans le passé. J’ai vécu des moments positifs là-bas, dans une ville merveilleuse. Des bons moments, d’autres moins bons. C’est le match le plus difficile du groupe. »

Ancelotti a refusé de s’exprimer sur sa relation avec le propriétaire de Naples, Aurelio De Laurentiis, qui a déjà déclaré que les fans du club n’avaient jamais pris contact avec l’entraîneur pendant son séjour là-bas.

« J’ai de très bonnes relations avec tout le monde », a déclaré Ancelotti. « J’ai toujours dit que lorsqu’il n’y a pas de « sentiment » entre un club et un entraîneur, il vaut mieux partir. C’était la bonne décision pour Naples et pour moi aussi. Maintenant, je suis de retour avec le meilleur club du monde. »

Jude Bellingham, but vainqueur du Real contre l’Union Berlin et qui compte déjà sept buts pour le club toutes compétitions confondues, a reçu des éloges de toutes parts cette saison, notamment de la part de ses coéquipiers qui s’entraînent avec lui tous les jours.

« Les joueurs de classe mondiale, les joueurs qui marquent une équipe, ont les caractéristiques de Jude », a déclaré le milieu de terrain Federico Valverde. « Le Real Madrid est une nouvelle étape et il a incroyablement bien géré la situation.

« C’est un bon coéquipier, il a une bonne tête sur les épaules. Il pourrait certainement être un capitaine qui définira une époque au Real Madrid. »

Le temps de jeu de Bellingham s’est toutefois fait au détriment du vétéran madrilène Luka Modric, qui était un remplaçant inutilisé lors des deux derniers matchs de l’équipe.

« C’est surprenant que Modric n’ait pas le même rôle que par le passé », a admis Ancelotti. « Il a joué le premier match de Ligue des Champions, il a joué le [Madrid] Derby. C’est une décision.

« Un jour c’est Modric, un autre jour ça pourrait être [Toni] Kroos, ça pourrait être [Aurelien] Tchouameni, [Eduardo] Camavinga. Dans chaque conférence de presse, il y a une question comme celle-ci et il n’y a pas grand-chose à expliquer. Nous avons sept milieux de terrain et nous jouons avec quatre. »