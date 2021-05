Le Real Madrid prépare le départ de Zinedine Zidane; Max Allegri, Raul en shortlist

Le Real Madrid envisage de remplacer Massimiliano Allegri et la légende du club Raul pour remplacer Zinedine Zidane si l’entraîneur français décide de partir à la fin de la saison, ont déclaré des sources à ESPN.

Allegri, sans emploi depuis son départ de la Juventus en 2019, et Raul, actuellement en charge de l’équipe B de Madrid, Castilla, sont les candidats les mieux placés, mais pas les seuls noms sur la liste restreinte.

Zidane – qui a déjà quitté son poste à Madrid une fois en 2018 – a constamment refusé de confirmer qu’il verrait son contrat, qui court jusqu’en 2022.

« Il y a des moments où vous devez rester, et d’autres où vous devez partir », a-t-il laissé entendre lors d’une conférence de presse cryptique samedi.

La station de radio Onda Cero a rapporté que Zidane avait dit à ses joueurs qu’il ne continuerait pas en tant qu’entraîneur lors d’un entretien d’équipe avant leur match de Liga avec Séville le week-end dernier.

Zidane a qualifié cela de « mensonge » dimanche, s’exprimant après une victoire 1-0 à l’Athletic Bilbao qui a maintenu Madrid dans la course au titre.

« Comment vais-je dire aux joueurs que je pars maintenant? » dit-il à Movistar. « On se bat pour la ligue, et je dis que j’y vais? Non … je ne dirais jamais ça à mes joueurs. Pourquoi dirais-je ça? A la fin de la saison, on verra ce qui se passe … On ne peut pas parler constamment de mon avenir, ce n’est pas la chose la plus importante. «

Des sources ont déclaré à ESPN que si l’entraîneur avait évoqué la possibilité de partir à la fin de la saison, il n’était pas laissé « très clair » à plusieurs joueurs qu’une décision définitive avait été prise.

« J’ai vu le reportage selon lequel il nous avait dit quelque chose dans une conférence l’autre jour. Je ne sais pas », a déclaré Nacho Fernandez, qui a marqué le seul but à San Mames. « Le patron a un contrat, il est avec nous tout le temps. C’est une décision qu’il prendra avec le club, mais nous voulons qu’il reste. »

Cependant, des sources disent que le sentiment au sein de l’équipe est que Zidane est susceptible de partir. L’entraîneur n’a pas dit au club s’il continuerait, et les dirigeants s’attendent à discuter de son avenir à la fin de la saison.





Madrid souhaiterait que Zidane reste jusqu’en 2022, mais les préparatifs sont déjà en cours en cas de sortie éventuelle, selon des sources. Outre Allegri et Raul, l’entraîneur belge Roberto Martinez a également été envisagé comme remplaçant potentiel.

Le président Florentino Perez est un admirateur de longue date d’Allegri, et ses antécédents et son expérience dans la gestion de joueurs vedettes sont considérés comme des facteurs en sa faveur, tandis que Raul a impressionné lorsqu’il était en charge de Castilla depuis 2019.

Les sources ont ajouté que Raul a suscité l’intérêt de l’Eintracht Francfort mais attend des nouvelles du poste à Madrid avant de prendre une décision.

« C’est ma maison, où je veux être, où je sens que j’appartiens … Je suis un homme du club, je travaille, je suis heureux chez moi et j’espère continuer », a-t-il déclaré. Dimanche.

Des sources du club ont déclaré à ESPN que pour l’instant, rien n’avait changé – « Nous verrons si cela est confirmé », a déclaré une source – et les discussions avec Zidane attendront la fin de la saison de la Liga le week-end prochain.