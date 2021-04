C’est l’une des tactiques les plus éprouvées du football (américain): battez-les avec les trucs courts – un bon match de course, une bonne attaque de passe rapide – et quand les défenseurs les plus profonds se penchent dans le mauvaise direction, frappez-les profondément sur la bombe play-action.

D’une certaine manière, on pourrait dire que la bombe de jeu-action a sauvé la saison du Real Madrid, mais nous y reviendrons.

Battre vos adversaires en jouant sur vos propres tendances est une tactique courante et souvent mortelle dans n’importe quel sport, bien sûr, mais c’était toujours un peu choquant – et exaltant – de voir peut-être les deux buts les plus percutants en quarts de finale des deux. la Ligue des champions et la Ligue Europa produites par de longs ballons.

Dans ce dernier, Manchester United a ouvert une défense tenace de Grenade avec un long ballon de Victor Lindelof à Marcus Rashford, dont la finition a donné à United une avance de 1-0 qu’il ne renoncerait pas. Dans le premier cas, la victoire finale 3-1 du Real Madrid en quart de finale contre Liverpool a été déclenchée par des tirs profonds précoces, à savoir la longue passe de Toni Kroos à Vinicius Junior, qui a frappé le jeune Brésilien dans la foulée et, quelques secondes plus tard, leur a donné la tête.

Au match aller contre Liverpool, Los Blancos a tenté 18 « changements de jeu » – un nombre aussi grand que vous ne le verrez jamais – où une longue passe est jouée latéralement d’un côté du terrain à l’autre, et a terminé 45 des 77 « longues balles » (définies comme cols qui parcourent au moins 35 mètres de longueur). Leur volonté et leur capacité à étirer le terrain avec des passes précises étaient à la fois remarquablement efficaces et pas du tout nouvelles – en fait, leur saison s’est complètement inversée quand ils ont commencé à aller un peu plus loin.

Attendez, le Real Madrid gagne-t-il avec le football « Route One »?

Pas exactement.

«Route One» fait référence à la vieille prédilection anglaise pour la verticalité – des passes aériennes essentiellement longues envoyées loin et très haut sur le terrain, généralement peu de temps après un changement de possession, avec l’intention la plupart du temps infructueuse de créer des opportunités de rupture rapide. Les équipes déploieraient un «homme cible» pour enrouler les longues passes et attendre l’arrivée des renforts, puis partiraient.

De nombreux clubs anglais de niveau inférieur déploient toujours cette approche générale; même en deuxième division, Rotherham United et Wycombe Wanderers utilisent tous deux des tactiques extrêmement verticales, mais pas très bien, car il semble qu’ils pourraient tous les deux passer en troisième division dans quelques semaines de plus.

Quelques exemples plus réussis et peut-être semi-modernes de «Route One» peuvent être trouvés en Espagne. Selon la mesure de la vitesse directe de Stats Perform, qui examine la distance moyenne parcourue pour les séquences de possession des équipes, les équipes les plus verticales des ligues européennes des «Big Five» (Premier League anglaise, Serie A italienne, Bundesliga allemande, Primera Division espagnole et Ligue française 1) sont Cadix (2,19 vitesse directe) et Osasuna (2,18).

Leurs taux de possession sont terriblement bas – 34% et 42%, respectivement – et ils sont tous les deux en moyenne sous un but par match, mais des attaques rapides et ambitieuses avec un minimum de joueurs impliqués leur permettent de maintenir leur structure défensive. Ils peuvent rendre la vie très ennuyeuse pour les adversaires soucieux de la possession, à la fois en raison de leur capacité à jouer la défense « park-the-bus » et à profiter des lignes défensives élevées desdites équipes en comprimant le terrain et en poussant pour les buts.

Dans sa première saison dans l’élite depuis 2006, Cadix est à la 12e place et en toute sécurité hors de la zone de danger, après avoir alterné d’excellents résultats (sept points en trois matches contre Barcelone et le Real Madrid) et des pertes éclatantes (4-0 face au Celta Vigo et Athletic Bilbao, 3-0 à Séville, etc.).

Osasuna est un point derrière en 14e. Ils ont boité à travers une période misérable de six points en 13 matches de novembre à janvier, mais ils se sont depuis mis en sécurité grâce à la puissance de 1-0 victoires, 2-1 victoires et 0-0 nul. Ils ont marqué un but en six matches, mais ont quand même tiré six points de ces matchs. Inutile de dire qu’ils ne se classent pas très bien en «observabilité», mais cette approche maintiendra les deux équipes dans l’élite pour 2021-2022.

Barnsley pourrait faire de la Premier League cette année sa propre variante de Route One. Si vous recherchez une équipe déployant le style Daryl Morey, « Launch-and-Squish », les Tykes pourraient bien l’être. Leur vitesse directe (2,27) est la plus élevée du championnat anglais au-delà de Rotherham (2,34) et Wycombe (2,37), et leur moyenne de 124,5 possessions par match est de loin la plus élevée de la ligue.

Statistiques Perform enregistre 24% de leurs passes sous forme de balles longues (quatrième en importance), et 54% sont des passes en avant (deuxième). Leur objectif général est de «faire sortir le ballon de leur bout de terrain le plus rapidement possible», et ils combinent ce désir avec des tendances de pression extrêmes lorsque le ballon est à l’autre bout: ils permettent 10,8 passes par action défensive. (troisième-moins), et ils commencent 9.2 possessions par match dans le troisième attaquant (le plus).

Vous ne pouvez pas dire que cela ne fonctionne pas. Barnsley n’a perdu que sept points lors de ses 14 derniers matches et est passé de la 11e place début février à la sixième, et une place potentielle dans les éliminatoires de promotion. Ils combinent des tendances brutes, « Route One » avec des techniques de pressage modernes, et l’ajout de l’athlète américain Daryl Dike (huit buts en 14 matches) les a également poussés vers un nouvel endroit.

Toni Kroos et le Real Madrid utilisent le ballon long avec un excellent effet dans les grands matchs. Bien sûr, cela ne fait pas de mal que le milieu de terrain du Real soit plein de brillants passeurs à longue portée comme l’international allemand. Antonio Villalba / Real Madrid via Getty Images

Route One et ses variantes sont, dans le jeu d’aujourd’hui, des tactiques classiques d’outsider. Le Real Madrid ne fait pas de «tactiques d’outsider».

L’équipe de Zinedine Zidane maintient des principes de possession solides à tout moment – leur taux de possession cette saison est de 59% à la fois en Liga et en Ligue des champions – mais leurs prouesses techniques dans le jeu de passes et un état d’esprit légèrement plus agressif se sont ouverts. frappeurs rapides aléatoires, aussi.

Le Real Madrid est l’une des deux équipes des « Big Five » européennes à la fois (a) en moyenne au moins 1,75 point par match en championnat et (b) en moyenne au moins 0,3 complétion de ballon long par but dans des séquences aboutissant à des buts. Ils sont en moyenne de 0,32; seul Inter (0,35) est plus élevé. Mais de leurs 16 buts avec des séquences de balles longues, 15 sont venus depuis qu’ils ont réellement commencé à bien jouer.

Début décembre, la saison du Real était au bord du précipice. Après avoir perdu deux fois contre le Shakhtar Donetsk et avoir à peine réussi un match nul contre le Borussia Mönchengladbach, ils ne se sont qualifiés pour les tours éliminatoires de la Ligue des champions qu’à leur sixième et dernier match de phase de groupes. Et même après une victoire peu convaincante contre Séville le 5 décembre – leur seul but était un but contre son camp – ils étaient quatrièmes de la Liga, après avoir subi des pertes démoralisantes contre Cadix et Deportivo Alaves et été battus 4-1 par Valence.

Leur structure défensive était plutôt bonne, mais leur attaque était stagnante. Karim Benzema portait une lourde charge et menait l’équipe au chapitre des buts et des passes décisives, mais avec seulement quatre et trois, respectivement. Kroos n’a eu aucune aide.

jouer 1:46 Ale Moreno se demande si le Real Madrid a suffisamment de profondeur pour remporter la Liga et continuer à progresser en Ligue des champions.

Peut-être que l’idée est née du repérage de l’Inter. Peut-être que cela est venu du désespoir, ou d’un moment de génie impromptu qui s’est transformé en une tactique constante. Mais à la suite d’une victoire 2-0 sur l’Atletico Madrid – une autre victoire avec un but contre son camp et aucun avantage net attendu (xG) – l’attaque du Real a trouvé un peu de peps.

Il a également trouvé la longue balle.

– Lors d’une victoire 3-1 contre l’Athletic Club le 15 décembre, ils ont brisé une égalité sans but en parcourant la longueur et la largeur du terrain sur une séquence de 30 secondes, qui a commencé par un changement de jeu de Raphael Varane à Ferland Mendy et s’est terminé avec Kroos frappant dans un tir ouvert de 25 mètres. Dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps, ils ont mis la victoire à l’écart avec une contre-attaque déclenchée par une longue passe de Luka Modric à Benzema.

– Le 20 décembre contre Eibar, une longue passe de Casemiro vers Benzema dans le cercle central a déclenché une séquence qui s’est terminée par une autre longue passe, celle-ci un lob de Rodrygo à Benzema dans la boîte d’Eibar pour un tap-in et un feu vert but. Après un roulement dans le temps d’arrêt, un long retournement de Casemiro à Lucas Vazquez a déclenché une autre contre-attaque qui a mis une autre victoire 3-1.

Et ainsi de suite. De longues balles – deux de Kroos, une de Modric – ont déclenché trois buts contre Alaves, puis trois longues balles en une seule séquence, l’une des plus jolies et des plus longues que vous ayez jamais vues, ont conduit à un but de Kroos qui a mis de côté Valence le jour de la Saint-Valentin. Il est clair que c’était une décision consciente d’étirer le terrain, à la fois verticalement et horizontalement, grâce aux capacités de passage de leur milieu de terrain vieillissant, mais toujours doué.

Jusqu’au 14 décembre, le Real Madrid marquait en moyenne 1,6 but en 10,7 tirs par match. Ils tentaient 55,6 balles longues par match (9,7% de toutes les passes) et en complétaient 61,5%. Depuis, ils tentent 59,6 longues balles (10,2%) et complètent un incroyable 67,8% parmi eux – environ 20 points de pourcentage de plus que la moyenne de la ligue. Ils sont à 65% pour la saison, de loin les meilleurs, et seule Séville enregistre en moyenne plus de changements de jeu.

Depuis le 15 décembre, Kroos a complété 220 des 251 passes de ce type (87,6%) et Modric 119 sur 149 (79,9%). Kroos a complété de longues balles en six séquences qui ont abouti à des buts; dans les ligues européennes «Big Five», seul Joshua Kimmich (7) du Bayern Munich en a plus, ce qui est impressionnant étant donné que le premier de Kroos n’est arrivé que fin décembre.

Ils effectuent des passes de 40 verges au rythme que la plupart feraient des 20 verges, et la production de l’équipe est passée à 14,8 tirs et 1,9 buts. Ils sont également passés de 1,9 points par match à 2,4. Après leur victoire 2-1 contre Barcelone le week-end dernier, ils ne sont plus qu’à un point de la première place de la Liga. Et grâce à la longue passe de Kroos, ils ont en effet dépassé Liverpool et se qualifient pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Zidane est généralement considéré comme plus un tweaker de tactique que n’importe quelle sorte de révolutionnaire. « Faire en sorte que les passants techniquement doués regardent plus verticalement avec leur portée de passe techniquement douée » est un ajustement que presque aucune autre équipe au monde ne peut suivre, mais c’est peut-être son plus grand ajustement à ce jour, et son Real Madrid pourrait devenir champion d’Espagne et L’Europe à cause de cela.

Qui savait que l’équivalent footballistique de Patrick Mahomes finirait par être un milieu de terrain allemand de 31 ans?