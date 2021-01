Le Real Madrid a quitté Martin Odegaard hors de son équipe pour le voyage de samedi en Liga à Alaves.

Le Norvégien a été nommé dans les équipes de la journée de Zinedine Zidane chaque fois qu’il est disponible cette saison, mais il ne fera pas le voyage au Pays basque alors qu’il se rapproche d’un prêt à Arsenal.

Odegaard a passé la saison dernière en prêt à la Real Sociedad et a joué neuf fois pour le Real Madrid cette saison.

Le joueur de 22 ans pourrait devenir la troisième signature d’Arsenal de la fenêtre de transfert de janvier après les déménagements du jeune Omar Rekik et du gardien de Brighton Mat Ryan, qui ont signé un contrat de prêt surprise vendredi.

La Real Sociedad était liée à une initiative visant à ramener Odegaard au club, mais le manager Imanol Alguacil a exclu cette possibilité.

«Je ne pense pas que ce soit une option à aucun moment», a-t-il déclaré.

«De toute évidence, avec tout ce qu’il a montré [here], quel bon joueur il est, l’équipe grandirait encore plus, mais à aucun moment il n’a été possible qu’il revienne ici.

L’ancien défenseur des Gunners, Martin Keown, a soutenu la décision d’Arsenal pour Odegaard, bien qu’il pense qu’une décision pourrait signifier que le milieu de terrain Dani Ceballos écourte sa deuxième période de prêt aux Emirats et retourne au Real Madrid.