Le Real Madrid perd Courtois à cause d’une blessure au LCA : qui le remplacera ?

Le Real Madrid est dans une panique de dernière minute pour trouver un nouveau gardien de but alors que la saison 2023-24 commence ce week-end en raison d’une blessure choquante au LCA de Thibaut Courtois.

Avant l’ouverture de la saison de la Liga samedi contre l’Athletic Club, Thibaut Courtois s’est blessé à l’entraînement et est parti en larmes. Le staff médical madrilène a déterminé que leur gardien n°1 s’est rompu le ligament croisé antérieur et devra être opéré dans les prochains jours.

Le joueur de 31 ans a montré sa jambe gauche blessée dans un post Instagram ultérieur, qui a été surélevé et bandé, confirmant la gravité de la blessure. Après l’annonce de la nouvelle, il s’est tourné vers les réseaux sociaux pour exprimer sa gratitude à ses partisans.

« Vous ne vous attendez jamais à traverser quelque chose comme ça, mais maintenant il est temps de l’accepter et de tout faire pour le surmonter et revenir encore plus fort. Merci à tous pour l’énergie, l’amour et les encouragements, je vous assure qu’ils me motivent à récupérer au plus vite », a-t-il tweeté.

Andriy Lunin est la seule alternative pour Madrid après la blessure de Courtois ACL

Se remettre d’une déchirure du ligament croisé antérieur (LCA) est un long processus en raison de la gravité des dommages. L’Athletic rapporte qu’il y a des attentes contradictoires pour le retour à l’action de Courtois cette saison. Certains en Espagne pensent qu’il pourrait rejouer dès avril. D’autres pensent que Courtois pourrait manquer toute la saison en raison de sa blessure au LCA.

Le gardien belge étant probablement absent pour la saison, le remplaçant Andriy Lunin devrait prendre sa place dans l’alignement. Cependant, en raison du manque d’expérience de haut niveau du joueur de 24 ans, le Real Madrid devra peut-être chercher ailleurs un nouveau gardien de but.

David de Gea pourrait enfin réaliser le rêve de Bernabeu

La publication espagnole Marca a récemment publié une liste potentielle de nouveaux gardiens potentiels pour l’équipe de Carlo Ancelotti. Pendant ce temps, Sky Sports affirme que les géants espagnols ont perdu peu de temps pour trouver un remplaçant à Courtois.

Une source proche de la situation affirme que Los Blancos ont déjà pris contact avec l’entourage de David de Gea. Après que Manchester United a abandonné une offre de contrat précédemment convenue, l’Espagnol est parti gratuitement cet été.

Compte tenu de sa vaste expérience, de son excellent niveau de compétence et de son faible prix, il peut être la meilleure option. Depuis que les efforts du Real pour amener De Gea au Santiago Bernabeu en 2015 ont échoué, il semble que cette fois-ci soit le charme.

PHOTO: IMAGO / Action Plus