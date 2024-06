Le Real Madrid participera à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs alors que Carlo Ancelotti clarifie ses commentaires

Le Real Madrid participera à la Coupe du Monde des Clubs car Carlo Ancelotti affirme que les commentaires sur le tournoi ont été mal interprétés.

Des citations largement rapportées de l’homme de 65 ans ont déclaré que Madrid « refuserait une invitation » à la compétition nouvellement élargie.

Le Real Madrid ne participera pas à la Coupe du Monde des Clubs malgré sa victoire en Ligue des Champions

Il aurait déclaré que cela dépassait le montant d’argent offert par la FIFA pour le tournoi.

Cependant, Ancelotti et Madrid ont publié des déclarations indiquant qu’ils participeraient à la Coupe du monde des clubs.

Un communiqué madrilène dit : « Le Real Madrid CF annonce qu’à aucun moment sa participation à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs organisée par la FIFA pour la prochaine saison 2024/2025 n’a été remise en question.

« C’est pourquoi notre club participera, comme prévu, à cette compétition officielle que nous affrontons avec fierté et avec le plus grand enthousiasme pour faire rêver à nouveau nos millions de fans à travers le monde avec un nouveau titre. »

Ancelotti a déclaré sur X : « Dans mon entretien avec Il Giornale, mes propos sur la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA n’ont pas été interprétés comme je l’avais prévu.

« Rien ne pourrait être plus éloigné de mon intérêt que de rejeter la possibilité de participer à un tournoi que je considère comme une excellente opportunité de continuer à lutter pour de grands titres avec le Real Madrid. »

La compétition remaniée a été élargie pour permettre à 32 équipes de participer au tournoi qui aura lieu aux États-Unis à la fin de la saison prochaine.

Le tournoi sera composé d’équipes de six fédérations, avec ChelseaManchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich et la Juventus se sont déjà qualifiés grâce à leurs succès passés sur la scène européenne et mondiale.

Mais Ancelotti affirme que le Real Madrid ne participera pas au tournoi

La FIFA aurait discuté des droits et des primes en argent avec les clubs, mais des inquiétudes subsistent quant au bien-être des joueurs en raison d’un calendrier de matches chargé.

Le chef de la Liga, Javier Tebas, a également exprimé ses inquiétudes quant au fait que la FIFA tenterait de forcer certaines ligues nationales à réduire le nombre d’équipes impliquées pour accueillir de nouveaux tournois.

Il a déclaré : « Si nous n’agissons pas, l’industrie est en danger à l’heure actuelle. La solution de la FIFA consiste simplement à créer de nouvelles compétitions.

Man City est le champion en titre de la Coupe du Monde des Clubs

« Mais pour que cela se produise et pour que nous puissions intégrer ces compétitions, il faudrait que nous perdions deux clubs de la Liga.

« Cela signifierait que nous devrions mettre 70 joueurs au chômage dans ces clubs et que nous perdrions des milliers d’emplois liés à ces clubs.

« Nous devons résoudre les problèmes actuels avant de créer de nouvelles compétitions qui détruiront l’industrie, les clubs, les emplois, les rêves des supporters et le football. »