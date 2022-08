Le Real Madrid ne fera plus de signatures

Carlo Ancelotti a vu plusieurs joueurs quitter le Real Madrid cet été. Photo par Omar Vega/Getty Images

Carlo Ancelotti a déclaré que le Real Madrid ne ferait pas venir de joueur la dernière semaine du mercato, même si l’attaquant Marco Asensio quitte le club.

Le manager Ancelotti a déclaré jeudi qu’Asensio envisageait une décision à la recherche d’un temps de jeu accru.

Madrid, champion de la Liga, a recruté le défenseur Antonio Rudiger et le milieu de terrain Aurélien Tchouameni cet été, tandis que Casemiro, Isco, Gareth Bale et Luka Jovic ont tous quitté l’équipe première de l’année dernière.

“Je ne sais rien de nouveau. Il évalue sa position et nous attendons”, a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse samedi lorsqu’on lui a demandé une mise à jour sur la situation d’Asensio.

“D’ici le 2 septembre, tout sera clair. Si Asensio reste, il sera un joueur important de notre équipe… S’il veut y aller, s’il y a de bonnes options pour lui et le club, nous pouvons l’examiner. Mais s’il reste, nous serons ravis. Il nous a beaucoup donné l’année dernière et peut nous donner beaucoup cette année.”

L’international espagnol Asensio a débuté 19 matchs de Liga la saison dernière – avec 12 apparitions sur le banc – et a marqué 10 buts, son record en carrière.

Cependant, au fil de l’année, il s’est retrouvé derrière Fede Valverde et Rodrygo Goes dans l’ordre hiérarchique de droite, ce dernier apportant des contributions clés contre Chelsea et Manchester City en Ligue des champions.

Ancelotti a déclaré que Madrid ne serait pas tenté de faire venir un remplaçant pour Asensio s’il choisit de passer à autre chose.

“Nous avons une équipe avec beaucoup de ressources”, a-t-il déclaré. “Si Marco part, nous ne signerons personne, car nous n’en avons pas besoin.”

Avec le départ de Casemiro – qui a rejoint Manchester United cette semaine – Ancelotti a déclaré que le milieu de terrain Dani Ceballos resterait au Bernabeu.

“Je ne pense pas qu’il ait des doutes”, a déclaré Ancelotti. “Il veut rester et nous sommes heureux. Il n’a pas encore joué, jouant un match par semaine, je n’ai pas tourné (l’équipe), mais après la semaine prochaine, nous avons des matchs tous les trois jours et il aura plus de minutes , parce qu’il le mérite.”

Madrid se rendra dimanche à l’Espanyol, un match qu’il a perdu l’an dernier, après avoir remporté ses deux premiers matchs de Liga de la saison, également sur la route.